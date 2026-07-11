/প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন! সরকারের স্পষ্ট নির্দেশে তোলপাড়

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত সঠিকভাবে বজায় রাখতে এবার তৎপর শিক্ষা দফতর। শিক্ষার অধিকার আইন মেনে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ঘাটতি মেটাতে শুরু হয়েছে এই উদ্যোগ। যে সব স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছেন বা কোনো ছাত্র নেই, সেই সব জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের বদলি করা হবে। এই যুক্তিসঙ্গতকরণ (র্যাশনালাইজেশন) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার প্রাথমিক শিক্ষা শাখা। ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার (RTE) আইন মেনে দ্রুত এই পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে সমস্ত জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে।
গত ১০ জুলাই বিকাশ ভবন থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। কলকাতা এবং শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ-সহ রাজ্যের সমস্ত জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান বা চেয়ারপার্সনকে অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অনেক স্কুলেই ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (পিটিআর) অনুযায়ী অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছেন। আবার অনেক স্কুলে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। তাই অতিরিক্ত শিক্ষক থাকা বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকদের জরুরি ভিত্তিতে ঘাটতি থাকা স্কুলে বদলি করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
শিক্ষাব্যবস্থার ভারসাম্য ফেরাতে এই পদক্ষেপে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে শূন্য শিক্ষার্থী থাকা স্কুলগুলির ওপর। যে সব স্কুলে কোনো ছাত্র নেই অর্থাৎ 'জিরো এনরোলমেন্ট' রয়েছে, সেখানকার শিক্ষকদের বসিয়ে না রেখে দ্রুত বদলি করা হবে। যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজনও ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেই, সেখানকার শিক্ষকদের সরিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক ঘাটতিতে থাকা স্কুলে পাঠানো হবে। মূলত ২০০৯ সালের জাতীয় শিশু শিক্ষার অধিকার (আরটিই) আইন মেনে কাজ করতেই বিকাশ ভবনের কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন এই নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। যেসব স্কুলে কোনো ছাত্র নেই বা যেখানে অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছেন অনুপাতের তুলনায় সেই সব জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের বদলি করার জন্য জারি হল নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন।
অন্যদিকে, স্কুল ড্রেসের পোশাকের কী রং হওয়া উচিত, ছেলেদের ক্ষেত্রে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে তাই নিয়ে এবার সমীক্ষা শুরু করল শিক্ষা দফতর। শুধু তাই নয় পোশাক কোন কাপড় দিয়ে বানানো হবে সেটি নিয়েও বিভিন্ন স্কুলের মতামত জানতে চাইল স্কুল শিক্ষা দফতর।
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