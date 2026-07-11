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প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন! সরকারের স্পষ্ট নির্দেশে তোলপাড়

 সব স্কুলে শিক্ষার্থী নেই বা অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছেন, সেখান থেকে শিক্ষক ঘাটতি থাকা স্কুলগুলিতে বদলি করা হবে। গত ১০ জুলাই বিকাশ ভবন থেকে এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 11, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:51 PM IST
প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন! সরকারের স্পষ্ট নির্দেশে তোলপাড়
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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