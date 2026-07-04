/প্রায় ৭০৩ কোটির টাকার পাহাড়! নিয়োগ দুর্নীতির থাবা আর কত গভীরে? ইডির চার্জশিটে বিস্ফোরক তথ্য

বিক্রম দাস: নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ফুল অন অ্যাকশন মোডে ইডি। সম্প্রতি স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) সংক্রান্ত মামলায় আদালতে একটি সাপ্লিমেন্টারি বা অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দিয়েছে এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আর সেখানেই ইডি স্পষ্ট জানিয়েছে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রের একাধিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত মোট ৭০২.৯৩ কোটি টাকার সম্পত্তি সাময়িকভাবে বা ‘প্রভিশনাল অ্যাটাচমেন্ট’ (Provisional Attachment) করা হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির স্বার্থে এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ফ্রিজ বা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে।
তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলার সমান্তরাল তদন্ত চালানো হচ্ছে। এই তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেই উঠে এসেছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ইডির পেশ করা হিসেব অনুযায়ী, এসএসসি-র গ্রুপ সি (Group C) এবং গ্রুপ ডি (Group D) কর্মী নিয়োগের দুর্নীতিতেই শুধুমাত্র ২৪৭.৩৫ কোটি টাকার সম্পত্তি অ্যাটাচ করা সম্ভব হয়েছে।
দুর্নীতির জাল যে কতটা গভীরে ছড়িয়ে রয়েছে, তা স্পষ্ট হয়েছে উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও। ইডির দাবি, নবম থেকে একাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় এখনও পর্যন্ত ৩০১.৫৮ কোটি টাকার সম্পত্তি প্রভিশনাল অ্যাটাচমেন্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাদ যায়নি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের মামলাও। প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকরা ১৫৪ কোটি টাকার সম্পত্তি অ্যাটাচ করেছেন। সব মিলিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রের এই সামগ্রিক কেলেঙ্কারিতে বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তির মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭০২.৯৩ কোটি টাকা।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা চার্জশিটে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এত বিপুল অঙ্কের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলেও এখানেই তদন্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে না। নিয়োগ দুর্নীতির শিকড় আরও কত দূর বিস্তৃত এবং এর নেপথ্যে আর কারা কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ইডির চিরুনি তল্লাশি ও আইনি তদন্ত প্রক্রিয়া পুরোদমেই জারি থাকছে।
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