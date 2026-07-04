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প্রায় ৭০৩ কোটির টাকার পাহাড়! নিয়োগ দুর্নীতির থাবা আর কত গভীরে? ইডির চার্জশিটে বিস্ফোরক তথ্য

SSC Scam: ইডি সূত্রে দাবি এরাজ‍্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক মামলার তদন্ত চলছে। সব মিলিয়ে ৭০২.৯৩ কোটি টাকার সম্পত্তি অ‍্যাটাচমেন্ট করেছে ইডি। চার্জশিটে ইডির উল্লেখ তদন্ত চলছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 04, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:18 AM IST
প্রায় ৭০৩ কোটির টাকার পাহাড়! নিয়োগ দুর্নীতির থাবা আর কত গভীরে? ইডির চার্জশিটে বিস্ফোরক তথ্য
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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