/WB Recruitment scam TMC: তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়কের লেটারপ্যাডে ভুয়ো নিয়োগপত্র ও ৪০ হাজার বেতনের টোপ: ভয়ংকর নিয়োগ দুর্নীতি সামনে

অরূপ লাহা: সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ। বড় জালিয়াতি চক্রের পর্দাফাঁস বর্ধমান থানার পুলিসের। এই চক্র চালানোর মূল মাথা তথা বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক মহিলা। তাকে ও তাঁর স্বামী ও ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত মহিলার নাম শ্রাবণী দত্ত। তাঁর বিরুদ্ধে বর্ধমান দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক খোকন দাস এবং রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর নাম ভাঙিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত শ্রাবণী দত্তকে বিভিন্ন সময়ে প্রাক্তন বিধায়কের ছায়াসঙ্গী হিসেবে দেখা গেছে। এমনকি তিনি খোকন দাসের নির্বাচনী এজেন্ট ও কাউন্টিং এজেন্ট হিসেবেও গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। রাজনৈতিক এই প্রভাবশালী পরিচয়কেই তিনি প্রতারণার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতেন।
নবান্নের জাল নথির টোপ
তদন্তে নেমে পুলিস জানতে পেরেছে, ২০২০ এবং ২০২১ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া সরকারি প্যানেলভুক্ত চাকরিতে ‘বিধায়ক কোটা’র মাধ্যমে নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিতেন শ্রাবণী। চাকরিপ্রার্থীদের মনে ভরসা অর্জন করতে তিনি খোকন দাস ও এক মন্ত্রীর লেটারপ্যাড এবং নবান্নের বিভিন্ন জাল নথিপত্র ও সরকারি কাগজপত্র তুলে ধরতেন। কখনও নগদ টাকায়, আবার কখনও সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হতো।
প্রতারিতদের আশ্বস্ত করতে বলা হতো যে, বিধায়ক কোটায় এই নিয়োগ ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। চাকরিপ্রার্থীদের শুধু ভুয়া নথিপত্র দেওয়াই নয়, কোন দপ্তরে তাঁদের পোস্টিং হবে তাও আগেভাগে জানিয়ে দেওয়া হতো। পূর্ত দপ্তরের জন্য বর্ধমান পূর্ত ভবন, কৃষি দপ্তরের জন্য বর্ধমান কৃষি ভবন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নাম করে জয়েনিংয়ের নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত জানিয়ে দেওয়া হতো বলে অভিযোগ।
মোটা বেতন ও ১০ দিনে নিয়োগপত্রের আশ্বাস
প্রতারণার জাল বিছাতে চাকরিপ্রার্থীদের বলা হতো যে, রিপোর্টিং লেটার, পোস্টিং লেটার ও চূড়ান্ত নিয়োগপত্র ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে তাঁদের হাতে চলে আসবে। এমনকি প্রাথমিক বেতন ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা হবে বলেও দাবি করতেন ধৃত মহিলা। তাঁর কাছে বিধায়কের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ও সিলমোহর থাকত, যা তিনি চাকরিপ্রার্থীদের দেখাতেন। তবে ওই সমস্ত ভুয়ো নথি নিয়ে প্রতারিতরা যখন সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে যেতেন, তখন সেখান থেকে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হতো। তখনই চাকরিপ্রার্থীরা বুঝতে পারেন যে তাঁরা এক বিরাট প্রতারণা চক্রের শিকার হয়েছেন।
কী ভাবে হল পর্দাফাঁস?
তৎকালীন শাসকদলের বিধায়কের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় এতদিন আতঙ্কে মুখ খোলার সাহস পাননি প্রতারিতরা। তবে রাজ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের পর, বহু প্রতারিত ব্যক্তি সাহস সঞ্চয় করে বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তৎপরতা দেখিয়ে বর্ধমান থানার পুলিস অভিযুক্ত মহিলা শ্রাবণী দত্ত, তাঁর স্বামী এবং ছেলেকে গ্রেফতার করে।
পুলিসের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত তা জানার চেষ্টা চলছে। বিধায়ক বা কোনো মন্ত্রীর সই জাল করা হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার পেছনে আরও বড় কোনও মাথা বা প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে বর্ধমান থানার পুলিস। জড়িত সকলকেই আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানানো হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)