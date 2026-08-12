/SSC সংস্কারে সরকারের বড় পদক্ষেপ! শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৩ সন্ন্যাসী- কে কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে দীর্ঘ দিন ধরে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনকে (এসএসসি)। বিগত সরকারের আমলে একের পর এক ভয়ংকর কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসে। যার জেরে কমিশনের ওপর থেকে সাধারণ মানুষের আস্থা তলানিতে গিয়ে ঠেকে। সেই হারানো বিশ্বাস ও গরিমা ফিরিয়ে আনতে এবং পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এ বার বিশেষ উদ্যোগী হল রাজ্যের নতুন সরকার।
গত মঙ্গলবার এসএসসি-র তরফ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বড় ঘোষণা করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, রামকৃষ্ণ মিশনের তিন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ সন্ন্যাসীকে এসএসসি-র নতুন সদস্য হিসেবে যুক্ত করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) কলকাতার একজন অধ্যাপককেও কমিশনের সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে। এসএসসি চেয়ারম্যান দুষ্মন্ত নারিয়ালা এই ঘোষণা করার পরপরই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
সরকারি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন অ্যাক্ট, ১৯৯৭'-এর ৩(৪) নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্যপাল এই নিয়োগে অনুমোদন দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশনে (WBCSSC) চারজন নতুন সদস্যকে নিয়োগ করে রাজ্য সরকার। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা এই দায়িত্বে বহাল থাকবেন।
নতুন এই চারজন সদস্য হলেন-- রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানানন্দ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী তত্ত্বসারানন্দ এবং আইআইএম (IIM) কলকাতার অধ্যাপক রম্যা তারাকাদ ভেঙ্কটেশ্বরন।
১. রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ
মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি থেকে পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি করেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ। তাঁর পার্টিকল থিয়োরি সংক্রান্ত গবেষণাপত্র দেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। বেলুড় মঠের অধীন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির কলেজে ২৫ বছর ধরে ফিজিক্স পড়িয়েছেন তিনি। পরবর্তীতে অধ্যক্ষও হন তিনি। ২০০৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হন।
২. নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সেক্রেটারি স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সন্ন্যাসী শাস্ত্রজ্ঞানানন্দ। বেলুড়ের অধীন নরেন্দ্রপুর রামকষ্ণ মিশনের পদের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের দায়িত্বেও থেকেছেন তিনি।
৩. বেলুড় মঠের ট্রাস্টি তথা,গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটউট অব কালচারের সেক্রেটারি স্বামী তত্ত্বসরানন্দ
দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা। জানা যাচ্ছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও এডুকেশনে এমএ করেছেন তিনি। এডুকেশনে পিএইচটি স্বামী তত্ত্বসরানন্দ।
৪. আইআইএম কলকাতার স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক রাম্যা তারকড ভেঙ্কটেশ্বরা
কালিকটের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক হন তিনি। পরে আইআইএম, বেঙ্গালুরু থেকে পোস্ট গ্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ও ফেলো প্রোগাম ম্যানেজমেন্ট (পিএইচডি-র সমতুল্য) করেন তিনি। একাধিক পুরস্কার ও সম্মানও পেয়েছেন তিনি।
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