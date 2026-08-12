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SSC সংস্কারে সরকারের বড় পদক্ষেপ! শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৩ সন্ন্যাসী- কে কে?

WB SSC Reforms: সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই সিদ্ধান্তটি সঙ্গে সঙ্গে চালু করা হচ্ছে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই চারজন সদস্য নিজ পদে কাজ করবেন। কমিশনের ১৯৯৭ সালের নির্দিষ্ট আইন মেনেই তাঁদের চাকরির সব নিয়ম নির্ধারিত হবে।

Reported BySoumita Khan
Published: Aug 12, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:05 PM IST
SSC সংস্কারে সরকারের বড় পদক্ষেপ! শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৩ সন্ন্যাসী- কে কে?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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