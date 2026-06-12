/WB State Govt School timing Change: তীব্র গরমে জেরবার: রাজ্যের সব সরকারি স্কুলের সময় বদল হল? সরকারের নির্দেশিকা জারি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে তাপমাত্রার পারদ চড়ার কারণে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এক বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। তীব্র গরমের পরিস্থিতি বিবেচনা করে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকার পোষিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে ‘মোর্নিং শিফট’ বা সকালের ক্লাস বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার শিক্ষা দফতরের তরফ থেকে এই সংক্রান্ত একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।
পাহাড় বাদে সব জেলায় নির্দেশিকা কার্যকর
শিক্ষা দফতরের এই নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পাহাড়ি অঞ্চল বাদে রাজ্যের বাকি সমস্ত জেলার স্কুলের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কঠোরভাবে কার্যকর হবে। প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক-- সমস্ত স্তরের পড়ুয়াদের জন্যই এই অভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের সুবিধা ও স্থানীয় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সকালের শিফটে ক্লাস পরিচালনা করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে।
ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্যই প্রাধান্য
বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে স্কুল শিক্ষা দফতরের মূল লক্ষ্য হলো পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। তবে একই সঙ্গে যাতে পড়াশোনার কোনও ক্ষতি না হয়, সেদিকেও কড়া নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় মূলত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে:
পঠনপাঠনের সময়সীমা অপরিবর্তিত: সকালে ক্লাস স্থানান্তরিত করা হলেও স্কুলের সামগ্রিক পঠনপাঠনের নির্ধারিত সময়সীমা কোনওভাবেই কমানো যাবে না। অর্থাৎ, পড়াশোনার গুণগত মান ও সময় এক রাখতে হবে।
উপস্থিতির হার বৃদ্ধি: স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, গত দুই সপ্তাহ সকালে ক্লাস নেওয়ার পর বিভিন্ন স্কুল থেকে জানা গিয়েছে যে, পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে। এই ইতিবাচক সাড়ার কথা মাথায় রেখেই সকালের ক্লাসের মেয়াদ আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।
ছুটি ও আগের নির্দেশিকা
এর আগে তীব্র দাবদাহের কারণে রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ৩১ মে পর্যন্ত করা হয়েছিল। গত ১৩ মে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে স্কুল শিক্ষা দফতর জানিয়েছিল, ১১ মে থেকে শুরু হওয়া গরমের ছুটি ৩১ মে পর্যন্ত বহাল থাকবে। এরপর ১ জুন থেকে পুনরায় স্কুল খোলে এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রথমবার মর্নিং স্কুলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
প্রসঙ্গত, ছুটি বাড়ানো এবং মর্নিং শিফটে দুই সপ্তাহ ক্লাস করানোর পরেও রাজ্যের সামগ্রিক তাপমাত্রা কমেনি। ফলে ছাত্রছাত্রীদের তীব্র গরমে দুপুরের ধকল থেকে বাঁচাতে এই সকালের ক্লাসের সময়সীমা ৩০ জুন পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নিল সরকার।
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