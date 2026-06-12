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WB State Govt School timing Change: তীব্র গরমে জেরবার: রাজ্যের সব সরকারি স্কুলের সময় বদল হল? সরকারের নির্দেশিকা জারি

WB Govt School timing: এর আগে তীব্র দাবদাহের কারণে রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ৩১ মে পর্যন্ত করা হয়েছিল। গত ১৩ মে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে স্কুল শিক্ষা দফতর জানিয়েছিল, ১১ মে থেকে শুরু হওয়া গরমের ছুটি ৩১ মে পর্যন্ত বহাল থাকবে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 12, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:22 PM IST
WB State Govt School timing Change: তীব্র গরমে জেরবার: রাজ্যের সব সরকারি স্কুলের সময় বদল হল? সরকারের নির্দেশিকা জারি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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