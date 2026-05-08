WBBSE Madhyamik Result 2026: নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, চরম দারিদ্র্য: সেই টোটো চালকের মেয়েই আজ মাধ্যমিকে তাক লাগানো ফল

WBBSE Madhyamik Result 2026: নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, চরম দারিদ্র্য: সেই টোটো চালকের মেয়েই আজ মাধ্যমিকে তাক লাগানো ফল
প্রদ্যুত দাস: দারিদ্র্য যে মেধার পথে অন্তরায় হতে পারে না, তা আরও একবার প্রমাণ করল জলপাইগুড়ির মেয়ে জুঁই রায়। প্রতিকূলতাকে জয় করে, অভাবের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরকাড়া সাফল্য ছিনিয়ে নিয়েছে সে।
জলপাইগুড়ি কদমতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী জুঁইয়ের প্রাপ্ত নম্বর ৫৭১। সে কেবল নিজের পরিশ্রমের ফসলই পায়নি, বরং তার সাফল্যে আজ গর্বিত গোটা বিদ্যালয় তথা জলপাইগুড়ি শহর।
লড়াকু জীবনকাহিনী
জুঁইয়ের বাবা পেশায় একজন সাধারণ টোটোচালক। নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর সংসারে মেয়েকে পড়াশোনা করানো ছিল এক মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। সারাদিন শহরের রাস্তায় টোটো চালিয়ে যা উপার্জন হয়, তা দিয়ে সংসার চালিয়ে মেয়ের পড়াশোনার খরচ জোগানো কার্যত অসম্ভব ছিল। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে পাহাড় প্রমাণ বাধাও তুচ্ছ হয়ে যায়, জুঁইয়ের এই ৫৭১ নম্বর তারই স্বাক্ষর বহন করছে।
মাটির ঘরের প্রদীপ হয়ে জ্বলে ওঠা এই কিশোরী দেখিয়ে দিয়েছে যে, দামি টিউটর বা বিলাসিতা নয়, সাফল্যের চাবিকাঠি হলো ধৈর্য এবং লক্ষ্য স্থির রাখা। ৫৭১ নম্বর পেয়ে সে বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই পাড়া-প্রতিবেশী থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা—সকলেই জুঁইয়ের বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছেন তাকে অভিনন্দন জানাতে।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন
মাধ্যমিকে এই অসামান্য সাফল্যের পর জুঁইয়ের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। সে বিজ্ঞান (Science) নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। ছোট থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক। তবে এই স্বপ্নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই চিরকালীন অভাব। বিজ্ঞানের পড়াশোনা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ-- বইপত্র, টিউশন এবং প্র্যাকটিক্যালের খরচ সাধারণ টোটোচালকের পক্ষে বহন করা অত্যন্ত কঠিন।
জুঁইয়ের কথায়, 'আমি বিজ্ঞান নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই, বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই যাতে বাবার কষ্ট দূর করতে পারি। কিন্তু জানি না আগামী দিনে কী ভাবে এই খরচ সামলানো যাবে। যদি সহৃদয় মানুষের সহযোগিতা পাই, তবে আমার স্বপ্নপূরণ সম্ভব হবে।'
বিদ্যালয়ের ভূমিকা
জুঁইয়ের এই অসামান্য কৃতিত্বে আপ্লুত জলপাইগুড়ি কদমতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ও অন্যান্য সহশিক্ষিকারা। বিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করায় স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। শিক্ষিকাদের মতে, জুঁই অত্যন্ত মেধাবী এবং পরিশ্রমী ছাত্রী। আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও তার পড়াশোনার প্রতি একাগ্রতা অন্য ছাত্রীদের জন্য এক বড় অনুপ্রেরণা।
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জুঁই যাতে তার পছন্দের বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে, সেই বিষয়ে তারা সবরকমভাবে পাশে থাকবে। প্রয়োজনে তাকে বিশেষ স্কলারশিপ বা অন্যান্য আর্থিক সাহায্যের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টাও করা হবে।
৬৮৮ নাম্বার পেয়ে রাজ্যে দশম স্থান জলপাইগুড়ি অর্চিষ্মান মজুমদার।
বাবা অমিত মজুমদার। জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের শিক্ষাকর্মী। তিনিই ছেলেকে বিজ্ঞান বিভাগ পড়াতেন। এছাড়া বাংলা, ইংরেজি ও ইতিহাস, ভূগোলের জন্য তিনজন প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অর্চিষ্মান মজুমদার জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে পড়ে। জলপাইগুড়ি শহরের শিরীষতলায় বাড়ি।
সমাজের কাছে আবেদন
জুঁইয়ের বাবা মেয়ের এই সাফল্যে আবেগপ্রবণ। চোখের জল মুছে তিনি বলেন, "টোটো চালিয়ে কোনোমতে সংসার চলে। মেয়ে পড়াশোনায় ভালো জানতাম, কিন্তু ও যে স্কুলে প্রথম হবে ভাবিনি। এখন ও বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাইছে, কিন্তু সেই সামর্থ্য আমার নেই। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা কোনো সংস্থা ওর পাশে দাঁড়ায়, তবে মেয়েটা বড় হতে পারবে।"
জুঁইয়ের এই লড়াই এক সামাজিক বার্তাও। উপযুক্ত সুযোগ এবং সামান্য সহযোগিতা পেলে সমাজের অবহেলিত জায়গা থেকেও এমন কত রত্ন বেরিয়ে আসতে পারে, জুঁই রায় তার উজ্জ্বল উদাহরণ।
বর্তমানে জলপাইগুড়ির এই লড়াকু ছাত্রীর দিকে তাকিয়ে এখন অনেক মানুষই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন। মেধাকে যদি অর্থের অভাবে মাঝপথে থেমে যেতে হয়, তবে তা সমাজের হার। জুঁইয়ের স্বপ্ন ডানা মেলুক, এটাই এখন জলপাইগুড়িবাসী তথা গোটা রাজ্যের কামনা।
