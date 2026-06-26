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ক্লাস টুয়েলভের পড়ুয়াদের জন্য বড় খবর: এবার ওএমআর শিটে হবে পরীক্ষা? উচ্চ মাধ্যমিক সেমিস্টার ৩-এর রুটিন দেখে নিন

West Bengal HS Semester 3 Date Sheet 2027: সংসদের সভাপতি মসিউর রহমান সরদার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। নতুন সেমিস্টার প্রথা চালু হওয়ার পর দ্বাদশ শ্রেণীর এই পরীক্ষা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক মহলে তত্‍পরতা। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 26, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:12 PM IST
ক্লাস টুয়েলভের পড়ুয়াদের জন্য বড় খবর: এবার ওএমআর শিটে হবে পরীক্ষা? উচ্চ মাধ্যমিক সেমিস্টার ৩-এর রুটিন দেখে নিন
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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