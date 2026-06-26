/ক্লাস টুয়েলভের পড়ুয়াদের জন্য বড় খবর: এবার ওএমআর শিটে হবে পরীক্ষা? উচ্চ মাধ্যমিক সেমিস্টার ৩-এর রুটিন দেখে নিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস টুয়েলভের অর্থাত্ দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (WBCHSE) ২০২৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টারের (Semester III) সম্পূর্ণ সময়সূচী বা রুটিন প্রকাশ করেছে। ২৫ জুন বিদ্যাসাগর ভবন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি অফিশিয়ালি ঘোষণা করা হয়েছে। সংসদের তথ্য অনুযায়ী, আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে HS Semester-III পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। কত তারিখ পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে? কোন দিন কোন পরীক্ষা? ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে বিস্তারিত রুটিন দেওয়া হল।
সংসদের সভাপতি মসিউর রহমান সরদার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। নতুন সেমিস্টার প্রথা চালু হওয়ার পর দ্বাদশ শ্রেণীর এই পরীক্ষা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক মহলে তত্পরতা।
সংসদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (wbchse.wb.gov.in)-এ গিয়ে পড়ুয়ারা এই পরীক্ষার রুটিন ডাউনলোড করতে পারবেন।
পরীক্ষার মূল সময়সীমা ও ধরণ
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সোমবার) থেকে শুরু হতে চলেছে।
পরীক্ষা প্রক্রিয়া চলবে ৭ই অক্টোবর, ২০২৬ (বুধবার) পর্যন্ত।
পড়ুয়াদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরীক্ষার সময় ও নম্বর বিভাজন। এবারের পরীক্ষাগুলো মূলত MCQ ওপর ভিত্তি করে পেন-এন্ড-পেপার (ওএমআর শিট) মোডে নেওয়া হবে।
পরীক্ষা শুরু হবে প্রতিদিন সকাল ১১:০০ টা থেকে।
বেশিরভাগ থিওরি বা তাত্ত্বিক বিষয়ের পরীক্ষা হবে দেড় ঘণ্টার, অর্থাৎ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ১২:৩০ টা পর্যন্ত।ভিজ্যুয়াল আর্টস, মিউজিক এবং বিভিন্ন ভোকেশনাল বা বৃত্তিমূলক বিষয়ের পরীক্ষা হবে ১ ঘণ্টার, অর্থাৎ সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা পর্যন্ত।
০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (WBCHSE) ২০২৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অন্তর্গত তৃতীয় সেমিস্টারের (Semester III) সম্পূর্ণ সময়সূচী বা রুটিন অফিশিয়ালি প্রকাশ করেছে। নতুন সেমিস্টার প্রথা চালু হওয়ার পর দ্বাদশ শ্রেণীর এই পরীক্ষাটি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক কৌতুহল ছিল।
সংসদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সোমবার) থেকে শুরু হয়ে ৭ই অক্টোবর, ২০২৬ (বুধবার) পর্যন্ত চলবে। পরীক্ষাগুলি মূলত ওএমআর (OMR) শিটে বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নের (MCQ) মাধ্যমে নেওয়া হবে।
নিচে পড়ুয়াদের সুবিধার্থে কোন দিন কোন পরীক্ষা রয়েছে, তা একদম গুছিয়ে দেওয়া হল:
উচ্চ মাধ্যমিক ২০২৭ (তৃতীয় সেমিস্টার) পরীক্ষার সম্পূর্ণ সময়সূচী
পরীক্ষার তারিখ ও দিন পরীক্ষার বিষয়সমূহ
২১.০৯.২০২৬ (সোমবার) প্রথম ভাষা: বাংলা (এ), ইংরেজি (এ), হিন্দি (এ), নেপালি (এ), উর্দু, সাঁওতালি, ওড়িয়া, তেলুগু, পাঞ্জাবি।
২২.০৯.২০২৬ (মঙ্গলবার) সমস্ত ভোকেশনাল বা বৃত্তিমূলক বিষয়: স্বাস্থ্য পরিষেবা, অটোমোবাইল, অর্গানাইজড রিটেইলিং, সিকিউরিটি, আইটি ও আইটিইএস, ইলেকট্রনিক্স, পর্যটন ও আতিথেয়তা, প্লাম্বিং, নির্মাণ, অ্যাপারেল, বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস, কৃষি (AGLV), পাওয়ার, ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ও ইন্স্যুরেন্স, ফুড প্রসেসিং, টেলিকম।
২৪.০৯.২০২৬ (বৃহস্পতিবার) দ্বিতীয় ভাষা: ইংরেজি (বি), বাংলা (বি), হিন্দি (বি), নেপালি (বি), অল্টারনেট ইংলিশ।
২৫.০৯.২০২৬ (শুক্রবার) অর্থনীতি (ইকোনমিক্স), নৃতত্ত্ব (অ্যানথ্রোপোলজি), সায়েন্স অব ওয়েল-বিয়িং, অ্যাপ্লাইড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স।
২৮.০৯.২০২৬ (সোমবার) পদার্থবিদ্যা (ফিজিক্স), পুষ্টিবিজ্ঞান (নিউট্রিশন), শিক্ষা (এডুকেশন), অ্যাকাউন্ট্যান্সি।
২৯.০৯.২০২৬ (মঙ্গলবার) কম্পিউটার সায়েন্স, মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, পরিবেশবিদ্যা, পরিবেশ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা, সঙ্গীত (মিউজিক), চারুকলা (ভিজ্যুয়াল আর্টস)।
৩০.০৯.২০২৬ (বুধবার) পরিসংখ্যান (স্ট্যাটিসটিক্স), মনোবিজ্ঞান (সাইকোলজি), বাণিজ্য আইন ও অডিটিংয়ের প্রাথমিক ধারণা, ইতিহাস।
০১.১০.২০২৬ (বৃহস্পতিবার) রসায়ন (কেমিস্ট্রি), ভূগোল, মানব উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিজনেস স্টাডিজ।
০৩.১০.২০২৬ শনিবার) দর্শন (ফিলজফি)।
০৫.১০.২০২৬ (সোমবার) গণিত (ম্যাথমেটিক্স), ব্যবসায়িক গণিত ও ব্যবসায়িক পরিসংখ্যান, সমাজবিজ্ঞানের জন্য মৌলিক গণিত, কৃষি (AGRI), সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ, সংস্কৃত, ফারসি (পার্সিয়ান), আরবি (অ্যারাবিক)।
০৬.১০.২০২৬ (মঙ্গলবার) সাইবার সিকিউরিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI), ডেটা সায়েন্স, সমাজবিজ্ঞান (সোসিওলজি), আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ডেটা সায়েন্স, মৎস্য ও জলজ চাষ (ফিশারিজ)।
০৭.১০.২০২৬ (বুধবার) বায়োলজিকাল সায়েন্স (জীববিদ্যা), পলিটিকাল সায়েন্স (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), কস্টিং ও ট্যাক্সেসন।
পরীক্ষার্থীদের জন্য জরুরি টিপস:
প্রথম ভাষার পরীক্ষার মাধ্যমে ২১শে সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা পর্ব শুরু হচ্ছে। মাঝখানে ২৩শে সেপ্টেম্বর ও ২রা অক্টোবর (গান্ধী জয়ন্তী)-সহ কয়েকটি দিন বিরতি বা ছুটি রয়েছে, যা পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের রিভিশনের জন্য পড়ুয়ারা ব্যবহার করতে পারবেন।
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