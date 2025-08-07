English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
WBJEE Result 2025 Postponed: হাইকোর্টের নির্দেশে আজ নয় জয়েন্টের রেজাল্ট! তাহলে, কবে প্রকাশিত হবে ফল?

WBJEE 2025 Result Date Postponed: জয়েন্ট এন্ট্রান্সের রেজাল্ট নিয়ে বড় আপডেট। আজ, ৭ অগাস্ট বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হবে না জয়েন্টের রেজাল্ট। WBJEE পরীক্ষার কোনও ফলই আজ প্রকাশ করতে পারবে না রাজ্য-- মৌখিক ভাবে এ কথা জানাল আদালত। তাহলে? ক'দিনের মধ্যে বেরোবে রেজাল্ট?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 7, 2025, 02:04 PM IST
WBJEE Result 2025 Postponed: হাইকোর্টের নির্দেশে আজ নয় জয়েন্টের রেজাল্ট! তাহলে, কবে প্রকাশিত হবে ফল?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: জয়েন্ট এন্ট্রান্সের রেজাল্ট (WBJEE Result) নিয়ে এল বড় আপডেট। আজ, ৭ অগাস্ট বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হবে না জয়েন্টের রেজাল্ট (WBJEE 2025 Result Date Postponed)। আজ জয়েন্টের রেজাল্ট প্রকাশ করা যাবে না, WBJEE পরীক্ষার কোনও ফলই আজ প্রকাশ করতে পারবে না রাজ্য-- মৌখিক ভাবে এ কথা জানাল আদালত।

ফল প্রকাশে আপত্তি

লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশে আপত্তি আদালতের। মেধা তালিকা ওবিসি এ এবং বি অনুযায়ী যা তৈরি হয়েছে, সেটা অনুযায়ী প্রকাশ করা যাবে না। জানাল হাইকোর্ট। ২২ মে  ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ওবিসি তালিকা (৬৬ সংরক্ষণ)  মেনে  মেধা তালিকা তৈরি করে  প্রকাশের নির্দেশ বিচারপতি কৌশিক চন্দের। আজ বেলা দুটোয় রায় দেবেন বিচারপতি।

ক'দিনের মধ্যে রেজাল্ট?

কত দিনের মধ্যে রাজ্যকে সেই তালিকা করতে হবে, সেটা জানানো হবে সেই রায়ে। পুরনো ভর্তির বিজ্ঞপ্তি যা আছে, সেগুলি ৭% সংরক্ষণেই দিতে হবে-- এই নির্দেশ বিচারপতি কৌশিক চন্দের।

জয়েন্টের রেজাল্ট প্রকাশ ও না-প্রকাশের প্রেক্ষিত

প্রসঙ্গত এর আগে ৩০ জুলাই জানা গিয়েছিল, আগামী সপ্তাহেই জয়েন্টে ফলপ্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। মনে করা হচ্ছিল, হাইকোর্টের হস্তক্ষেপেই শেষ পর্যন্ত কাটতে চলেছিল জয়েন্ট-জটিলতা। উচ্চশিক্ষা দফতরের আইনি পরামর্শেই ফলপ্রকাশের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করে ফেলেছিল বোর্ড। তবে ফলপ্রকাশের আগে বর্তমান সংরক্ষণ তালিকা অনুযায়ী নিজেদের ক্যাটেগরি লেখার সুযোগ দেওয়া হবে পরীক্ষার্থীদের। সূত্রের খবর ছিল তেমনই।

সাম্প্রতিক কালে জয়েন্টের রেজাল্ট প্রকাশের ক্ষেত্রে এত দেরি কখনও হয়নি। এ বছর, ২০২৫ সালে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয়েছিল ২৭ এপ্রিল। কিন্তু তারপর ২ মাসেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। রেজাল্ট কবে বেরোবে? এ নিয়ে উদ্বেগ পড়ুয়া থেকে তাঁদের অভিভাবকদের। রেজাল্ট নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন কয়েকজন অভিভাবক। মামলাটির শুনানিও হয় বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চে। ৭ দিনের মধ্যে ফলপ্রকাশের নির্দেশই শুধু নয়, রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের ফলপ্রকাশে দেরির কারণ জানিয়ে রিপোর্টও তলব করে আদালত।

এদিকে জয়েন্টের ফলপ্রকাশের এই দেরি নিয়ে মুখ খুলেছেন জয়েন্ট এন্টান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম ৫ জুন ফল প্রকাশ করব। কিন্তু এর মধ্যে ওবিসি সংক্রান্ত মামলার বিষয়টি চলে আসে। আমাদের দায়িত্ব পরীক্ষা নেওয়া। কিন্তু আমরা কোন সংরক্ষণের সূত্র মানব, সেটা ঠিক করা নেই। আমরা ফল প্রকাশ করতে প্রস্তুত। যেরকম নির্দেশ পাব, সেই মতো কাজ করব'।

 

