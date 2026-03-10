WBJEE 2026: অনলাইনে জয়েন্ট এন্ট্রাসের ফর্ম ফিলাপ শুরু: কীভাবে আবেদন করবেন? জানুন খুঁটিনাটি

WBJEE 2026: অনলাইনে জয়েন্ট এন্ট্রাসের ফর্ম ফিলাপ শুরু: কীভাবে আবেদন করবেন? জানুন খুঁটিনাটি
WBJEE 2026 Registration Started: পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রাস বোর্ড মঙ্গলবার, ১০ মার্চ ২০২৬ থেকে রাজ্য স্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষার আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার এবং ফার্মেসি কোর্সে ভর্তির জন্য ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা এখন অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলায় শিক্ষার্থীদের অন্যতম পছন্দের পরীক্ষা জয়েন্ট এন্ট্রাস। ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষা (WBJEE) ২০২৬-এর অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া মঙ্গলবার, ১০ মার্চ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল। পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রাস এগজামিনেশন বোর্ড (WBJEEB) তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট wbjeeb.nic.in-এ এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, আর্কিটেকচার এবং ফার্মেসি কলেজে স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য এই পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আবেদনের সময়সীমা:
বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইচ্ছুক প্রার্থীরা আগামী ৫ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্রে কোনও ভুল থাকলে তা সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ 'কারেকশন উইন্ডো' খোলা হবে ৭ এপ্রিল থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত। পরীক্ষার জন্য অ্যাডমিট কার্ড প্রকাশিত হবে ১৫ মে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে ২৪ মে, ২০২৬ তারিখে।
যোগ্যতার মাপকাঠি:
আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া বাধ্যতামূলক। আবেদনকারীর ন্যূনতম বয়স হতে হবে ১৭ বছর। তবে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২৫ বছর ধার্য করা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই দ্বাদশ শ্রেণি বা সমতুল্য পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা (Physics), গণিত (Mathematics) এবং রসায়ন/কম্পিউটার সায়েন্স/বায়োটেকনোলজিতে ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ নম্বর (সংরক্ষিত শ্রেণির জন্য ৪০%) নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। পাশাপাশি ইংরেজিতে অন্তত ৩০ শতাংশ নম্বর থাকা আবশ্যিক।
এবারের আবেদন ফি লিঙ্গ ও জাতিগত সংরক্ষণের ভিত্তিতে ভিন্ন রাখা হয়েছে:
সাধারণ পুরুষ পরীক্ষার্থী: ৫০০ টাকা।
সাধারণ মহিলা ও সংরক্ষিত পুরুষ পরীক্ষার্থী: ৪০০ টাকা।
সংরক্ষিত মহিলা ও থার্ড জেন্ডার (সাধারণ): ৩০০ টাকা।
সংরক্ষিত থার্ড জেন্ডার পরীক্ষার্থী: ২০০ টাকা।
কীভাবে আবেদন করবেন?
আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম ও প্রাথমিক তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এরপর প্রাপ্ত 'অ্যাপ্লিকেশন নম্বর' দিয়ে লগ-ইন করে বিস্তারিত ফর্ম পূরণ, পরীক্ষার শহর নির্বাচন এবং ছবি ও স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে। শেষে নেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ফি জমা দিয়ে কনফার্মেশন পেজটি ডাউনলোড করে নিতে হবে।
