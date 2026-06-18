/WBJEE 2026 Result Live: জয়েন্টে প্রথম সল্টলেকের শ্বাশত, প্রথম ১০-এ কারা? দেখুন মেধাতালিকা- কাউন্সেলিংয়ে এবার নয়া নিয়ম

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্য়ায়: প্রকাশিত হল ২০২৬ রাজ্য জয়েন্টের ফল। ২৫ দিনের মাথায় ফলাফল প্রকাশ করলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রাস বোর্ডের রেজিস্ট্রার দিব্যেন্দু পাল ও চেয়ারম্যান গৌতম পাল। এবার জয়েন্টের ফলাফলে মেধাতালিকার প্রথম ১০-এ রয়েছে ১০ জন। প্রথম হয়েছেন সল্টলেকের শ্বাশত ব্যানার্জি। মেরিট লিস্টে দ্বিতীয় সৌরিদ্ধ মণ্ডল ও তৃতীয় উমাং ভুত। আজ বিকেল ৪টে থেকে www.wbjee.nic.in ওয়েবসাইট থেকে Rank কার্ড ডাউনলোড করা যাবে।
২৪ মে হয়েছিল WBJEE 2026 পরীক্ষা। তার ২৫ দিনের মাথায় আজ ফলপ্রকাশ হল। এ বার পরীক্ষায় কিছু বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। যার মধ্যে ছিল মাল্টিপ্লাই ওএমআর শিট। মোবাইল, ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার অনুমতি ছিল না। বোর্ডের কাছে যে ওএমআর কপি ছিল তা আপলোড করা হয়েছিল। পরীক্ষার্থীদের সেই ওএমআর শিট চ্যালেঞ্জ করারও সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এবার পরীক্ষায় মোট ৩টি রাজ্যে সিট পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে ২৬৪টি কেন্দ্রে, ত্রিপুরায় ২টি কেন্দ্রে ও আসামে ১টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়।
মোট ৯৪, ৯০১ জন পরীক্ষার্থী এবার পরীক্ষায় বসেছিলেন। যার মধ্যে ৭৩,৬৬৫ জন পশ্চিমবঙ্গের এবং রাজ্যের বাইরে ১৯০৮৮ জন। কোয়ালিফাই করেছেন ৯৭.৭৪ শতাংশ- ৯২,৭৫৩ জন। কৃতীদের মধ্যে ৬৬,৩৮৩ জন ছেলে; ২৬,৩৬৮ জন মেয়ে রয়েছে। তৃতীয় লিঙ্গের ২ জনও পাস করেছেন।
একনজরে WBJEE 2026 মেরিট লিস্ট:
1. শাশ্বত ব্যানার্জি, সল্ট লেক
2. সৌরিদ্ধ মন্ডল, জোকা বিবেকানন্দ মিশন স্কুল
3. উমাং ভুত, রানিগঞ্জ
4. রাহুল কোনার, নিউটাউন ডিপিএস
5. সরবান ভট্টাচার্য, কাঁচরাপাড়া
6. আরহা ভট্টাচার্য, চন্দ্রঘোনা জিরাট হাইস্কুল
7. সৃজন শূর, সাউথ পয়েন্ট
8. মনীশ সেনাপতি, মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল
9. সব্যসাচী লস্কর, সোনারপুর
10. দেবজিত পাল, সাউথ পয়েন্ট
কাউন্সেলিংয়ে নতুন নিয়ম
জয়েন্টে যারা পাস করেছেন, তাদের দ্রুত কাউন্সেলিং শুরু হবে। ২৯ জুন থেকেই কাউন্সেলিং শুরু হবে বলে খবর। তবে এবার কাউন্সেলিংয়ের নিয়মে থাকছে বিশেষ পরিবর্তন। আগে একবার রেজিস্ট্রেশনের পর ছাত্রছাত্রীরা আর রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পেত না। এবার মোট তিনবার কাউন্সেলিং হবে। এবার প্রথম রাউন্ডের কাউন্সেলিংয়ের পর ছাত্রছাত্রীরা কলেজ এবং স্ট্রিম চয়েস করতে পারবে।
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