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WBJEE 2026 Result Live: জয়েন্টে প্রথম সল্টলেকের শ্বাশত, প্রথম ১০-এ কারা? দেখুন মেধাতালিকা- কাউন্সেলিংয়ে এবার নয়া নিয়ম

WBJEE 2026 Result Merit List: অফিসিয়াল ওয়েবসাইট: www.wbjeeb.in- এ গিয়ে রেজাল্ট দেখা যাবে। হোমপেজে “WBJEE 2026 Result” লিংকে ক্লিক করে লগইন করলে দেখা যাবে র‍্যাংক কার্ড। ২৯ জুন থেকেই কাউন্সেলিং শুরু হবে বলে খবর। এবার কাউন্সেলিংয়ের নিয়মে থাকছে বিশেষ বদল। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 18, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:08 PM IST
WBJEE 2026 Result Live: জয়েন্টে প্রথম সল্টলেকের শ্বাশত, প্রথম ১০-এ কারা? দেখুন মেধাতালিকা- কাউন্সেলিংয়ে এবার নয়া নিয়ম
Image Credit: জয়েন্টে প্রথম ১০-এ কে কে?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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