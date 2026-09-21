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WBPDCL-এর বিরাট সাফল্য! ৩৫ লাখ টন কয়লা বিক্রি করে বিপুল রোজগারের পথ খুলছে রাজ্যের

WBPDCL selling surplus coal: প্রথম পর্যায়ে NTPC-কে উদ্বৃত্ত কয়লা সরবরাহ শুরু করেছে তারা। মার্চ ২০২৭-এর মধ্যে ৩.৫ মিলিয়ন টন অর্থাৎ ৩৫ লক্ষ টন কয়লা বিক্রির পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা। 

Reported ByKamalakshya Bhattacharya
Published: Sep 21, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:20 PM IST
WBPDCL-এর বিরাট সাফল্য! ৩৫ লাখ টন কয়লা বিক্রি করে বিপুল রোজগারের পথ খুলছে রাজ্যের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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