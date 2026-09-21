/WBPDCL-এর বিরাট সাফল্য! ৩৫ লাখ টন কয়লা বিক্রি করে বিপুল রোজগারের পথ খুলছে রাজ্যের

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রাজ্যের কোষাগারে বিপুল রোজগারের পথ খুলছে। কয়লার ঘাটতি ও বাইরের নির্ভরতা কাটিয়ে এবার উদ্বৃত্ত কয়লা বিক্রির পথে রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা WBPDCL। একসময় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোল ইন্ডিয়ার উপর প্রায় ৮৫ শতাংশ নির্ভরশীল ছিল WBPDCL। সেখান থেকেই সম্পূর্ণ স্বনির্ভরতার পথে বড় পরিবর্তন আনল সংস্থা।
২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ থেকেই কোল ইন্ডিয়ার উপর নির্ভরতা শূন্যে নামিয়ে এনেছে WBPDCL। নিজস্ব ক্যাপটিভ খনি থেকেই মিটছে তাদের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির ১০০ শতাংশ কয়লার চাহিদা। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৯-২০ সালে নিজস্ব খনি থেকে উৎপাদন ছিল মাত্র ১.৯২ মিলিয়ন টন, আর কোল ইন্ডিয়া থেকে নেওয়া হয়েছিল ১২.৫৭ মিলিয়ন টন কয়লা। সেখানে ২০২৪-২৫ সালে নিজস্ব কয়লা উৎপাদন বেড়ে ২১.৫ মিলিয়ন টনে পৌঁছয়, আর কোল ইন্ডিয়া থেকে কয়লা সংগ্রহ নেমে আসে শূন্যে। নিজেদের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় উদ্বৃত্ত কয়লা এবার খোলা বাজারে বিক্রি শুরু করেছে WBPDCL।
প্রথম পর্যায়ে NTPC-কে উদ্বৃত্ত কয়লা সরবরাহ শুরু করেছে তারা। মার্চ ২০২৭-এর মধ্যে ৩.৫ মিলিয়ন টন অর্থাৎ ৩৫ লক্ষ টন কয়লা বিক্রির পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা। কয়লার ঘাটতি থেকে স্বনির্ভরতা, আর স্বনির্ভরতা থেকে উদ্বৃত্ত উৎপাদন — এবার সেই উদ্বৃত্ত কয়লা বিক্রি করেই নতুন আয়ের দিশা খুলছে WBPDCL-এর সামনে।
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