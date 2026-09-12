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এবার সুরাপ্রেমীদের শিরে সংক্রান্তি: মদের সব ব্র্যান্ডের রেজিস্ট্রেশন বাতিল, দোকানে দোকানে হুলস্থুল-- পুজো কি ড্রাই কাটবে?

West Bengal Excise norms: নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, পুরনো রেজিস্ট্রেশনের ওপর ভর করে নতুন উৎসবের মরশুমে ব্যবসা চালানোর কোনও সুযোগ থাকছে না। এমনকি বাজারে কোনও ব্র্যান্ডের পণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও রেহাই মিলবে না; নতুন করে বাধ্যতামূলকভাবে তৈরি করতে হবে ‘কস্ট কার্ড’। ১ অক্টোবর থেকেই এই নতুন রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 12, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:37 PM IST
এবার সুরাপ্রেমীদের শিরে সংক্রান্তি: মদের সব ব্র্যান্ডের রেজিস্ট্রেশন বাতিল, দোকানে দোকানে হুলস্থুল-- পুজো কি ড্রাই কাটবে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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