/এবার সুরাপ্রেমীদের শিরে সংক্রান্তি: মদের সব ব্র্যান্ডের রেজিস্ট্রেশন বাতিল, দোকানে দোকানে হুলস্থুল-- পুজো কি ড্রাই কাটবে?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: আসন্ন দুর্গাপুজোর মরসুমের আগে রাজ্যের মদের বাজারে বড় সংস্কার। এল রাজ্য সরকারের বিরাট নিয়মের কড়াকড়ি। বিদেশি মদ, বিয়ার এবং ইন্ডিয়া মেড ফরেন লিকার (IMFL) সরবরাহের স্বচ্ছতা বাড়াতে নতুন করে ‘ছাঁকনি’ বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বেভারেজেস কর্পোরেশন (WBSBCL)। সম্প্রতি ৩ সেপ্টেম্বরের প্রি-বিড বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নতুন নেওয়া আগ্রহপত্রের (EOI) ভিত্তিতে কোনও ব্র্যান্ড নির্বাচিত হলেও আগামী ১ অক্টোবর থেকে তাদের নতুন করে রেজিস্ট্রেশন বা নথিভুক্তিকরণ করাতে হবে।
পুরনো রেজিস্ট্রেশন বাতিল
নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, পুরনো রেজিস্ট্রেশনের ওপর ভর করে নতুন উৎসবের মরশুমে ব্যবসা চালানোর কোনও সুযোগ থাকছে না। এমনকি বাজারে কোনও ব্র্যান্ডের পণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও রেহাই মিলবে না; নতুন করে বাধ্যতামূলকভাবে তৈরি করতে হবে ‘কস্ট কার্ড’। ১ অক্টোবর থেকেই এই নতুন রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা কার্যকর হবে।
তবে উৎসবের মুখে সাধারণ ক্রেতা ও বিক্রেতাদের কথা ভেবে পুরনো এমআরপি (MRP)-যুক্ত মজুত মদের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। বর্তমান লেবেল রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ যতদিন কার্যকর থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউটর ও বিক্রেতারা তাদের পুরনো স্টক বিক্রি করতে পারবেন। পুজোর আবহে যাতে হঠাৎ মদের জোগানে টান না পড়ে, সেজন্য প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলোকে সরবরাহ স্বাভাবিক ও নিরবচ্ছিন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে কর্পোরেশন।
দামে কড়া নিয়ন্ত্রণ
মদের দাম নির্ধারণেও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেছে আবগারি কর্তৃপক্ষ:
আইএমসি-র সীমা: ‘ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট কস্ট’ বা IMC কোনওভাবেই এক্স-ডিস্টিলারি প্রাইস বা EDP-র ১০ শতাংশের বেশি রাখা যাবে না।
আইনি সামঞ্জস্য: ঘোষিত মূল্য বা ডিক্লেয়ার্ড প্রাইসকে (DP) রাজ্যের প্রচলিত আবগারি আইনের সম্পূর্ণ অনুসারী হতে হবে।
সর্বনিম্ন দরের শর্ত: চলতি বছরের ৩০ জুন ২০২৬-এর হিসাব অনুযায়ী গোটা দেশের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ডের যে সর্বনিম্ন EDP বা DP রয়েছে, তার সঙ্গে রাজ্যের দামের সামঞ্জস্য রাখা বাধ্যতামূলক। অন্য রাজ্যে কম দামে বিক্রি করে এ রাজ্যে অতিরিক্ত দাম নেওয়া যাবে না।
যৌথ বিড নিষিদ্ধ ও কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারি
মদের ব্র্যান্ড মালিক ও প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলোর জন্যও এসেছে কঠোর বার্তা। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:
কোনওভাবেই একাধিক ব্র্যান্ডের মালিক বা সংস্থা মিলে কনসোর্টিয়াম গঠন করে যৌথ বিড জমা দিতে পারবে না। প্রতিটি সংস্থাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে নিজস্ব বিড জমা দিতে হবে। যৌথভাবে অংশ নিলে সেই আবেদন সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে।
আবেদন প্রক্রিয়ায় কোনও ভুল তথ্য দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা কিংবা নথি বিকৃত করার অভিযোগ প্রমাণ হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমস্ত পণ্যই কালো তালিকাভুক্ত (Blacklist) হতে পারে এবং সরবরাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হবে।
উৎসবের মরশুমে রাজস্ব ফাঁকি রোধ, মদের গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারদরকে যুক্তিসঙ্গত রাখতেই রাজ্য বেভারেজেস কর্পোরেশনের এই কড়া পদক্ষেপ।
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