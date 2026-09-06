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বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয় বিরাট পরিবর্তন আনছে রাজ্য! অচিরেই ৬ শহরে শুরু হচ্ছে বিপুল কর্মযজ্ঞ

Underground Power Networks by WBSEDCL: শহরের মাথার উপর বিদ্যুতের তারের জট সরিয়ে এবার আধুনিক আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল ব্যবস্থা! বিদ্যুৎবণ্টন পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণে বড় পদক্ষেপ WBSEDCL-এর। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ-- একসঙ্গে ৬ শহরে বিদ্যুতের 'ঝুলন্ত তার' মাটির নীচে পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু রাজ্যের।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 06, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:34 PM IST
বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয় বিরাট পরিবর্তন আনছে রাজ্য! অচিরেই ৬ শহরে শুরু হচ্ছে বিপুল কর্মযজ্ঞ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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