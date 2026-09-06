/বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয় বিরাট পরিবর্তন আনছে রাজ্য! অচিরেই ৬ শহরে শুরু হচ্ছে বিপুল কর্মযজ্ঞ

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: শহরগুলি এবার 'বেতার' হয়ে যাবে? হ্যাঁ, অনেকটা তাই। জানা গিয়েছে, বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয় এবার বড়সড় বদলের পথে হাঁটতে চলেছে রাজ্য। অন্তত ৬টি শহরের ওভারহেড বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ককে সম্পূর্ণ আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল ব্যবস্থায় রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই ৬টি শহর হল-- কাঁথি, এগরা, জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার ও সিউড়ি। এই ৬ শহরকেই প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পে রাখা হয়েছে।
বদলে যাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের নেটওয়ার্ক
WBSEDCL-এর প্রজেক্ট-৩ বিভাগ ইতিমধ্যেই কাঁথি, এগরা, জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার ও সিউড়ি এই ৬টি শহরের জন্য পৃথক ই-টেন্ডার আহ্বান করেছে। দক্ষিণ থেকে উত্তর-- বদলে যাচ্ছে বিদ্যুতের পরিকাঠামো। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি ও এগরায় ওভারহেড নেটওয়ার্ক সরিয়ে মাটির নীচে কেবল বসানোর পরিকল্পনা যেমন হয়েছে, তেমনই উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট ও আলিপুরদুয়ারেও একইভাবে বদলে যাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের নেটওয়ার্ক। ওদিকে, বীরভূমের সিউড়ি শহরকেও আনা হয়েছে এই আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল প্রকল্পের আওতায়।
অসুন্দর তারের জট
শহরের মাথার উপর বিদ্যুতের তারের জট নিয়ে অনেকেরই আপত্তি ছিল। শহরের রূপসৌন্দর্যে তা ছন্দপতন ঘটায় নিশ্চয়ই। এবার সরছে মাথার উপরের সেই তারের জট। তা সরিয়ে রাজ্যে এবার আধুনিক আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ বণ্টন পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণে বড় পদক্ষেপ WBSEDCL-এর।
দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ-- একসঙ্গে মোট ৬ শহরে বিদ্যুতের 'ঝুলন্ত তার' মাটির নীচে পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু রাজ্যের।
আধুনিক আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল সিস্টেম
উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট ও আলিপুরদুয়ারেও একইভাবে বদলে যাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের নেটওয়ার্ক। বীরভূমের সিউড়ি শহরকেও আনা হয়েছে এই আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল প্রকল্পের আওতায়। মূলত, শহরের মাথার উপর থেকে বিদ্যুতের তারের জট সরিয়ে আধুনিক আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল ব্যবস্থা—বিদ্যুৎ বণ্টন পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণে বড় পদক্ষেপ করার লক্ষ্যই হল WBSEDCL-এর। আর সেই লক্ষ্যেই ইতিমধ্যে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ একসঙ্গে ৬ শহরে বিদ্যুতের ঝুলন্ত তার মাটির নীচে পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু রাজ্যের।
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