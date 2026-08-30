/SIR-এ বিচারাধীন, মালদহে পঞ্চায়েতের মাথায় বাংলাদেশি চেমানি! স্ত্রীর হয়ে ব্যাট ধরলেন স্বামী

রণজয় সিংহ: মালদহে পঞ্চায়েত প্রধান হয়ে বসে রয়েছেন অথচ ভোটার তালিকায় তাঁর নামই নেই। শুধু তাই নয়, স্থানীয় পঞ্চায়েতের কংগ্রেস সদস্যের অভিযোগ, চেমনি বিবি নামে ওই মহিলা আদতে বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশ থেকে এসে মালদহে বিশু মিঞা নামে একজনকে বিয়ে করেন। তারপর সব ভারতীয় নথিপত্র জোগাড় করে নেন। এনিয়ে তোলপাড় বাংলাদেশের কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের গোলাপগঞ্জ পঞ্চায়েতে। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিস।
স্থানীয় সূত্রে খবর, চেমনি বিবির দাদু ভারতীয়। ১৯৮৬ সালে চেমনি বিবির বাবা রফিকুল শেখ বাংলাদেশে চলে যান। সেখানে বিয়ে করেন। ১৯৮৮ সালে চেমনির জম্ম। ১৭ বছর বয়সে বাংলাদেশে চেমনি বিবির বিয়ে হয়। কিন্তু ২০০৬ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের পর ভারতে চলে আসেন চেমনি। এরপর স্থানীয় বিশু মিঞার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বর্তমানে চেমনি বিবি ভারতে রয়েছেন। চেমনি বিবির নাম কোনও কোনও নথিতে চেমলি বিবি হয়ে রয়েছে। আর তাই ২০০২সালে ভোটার তালিকায় বাবার নাম মিসম্যাচ হয়। তাতেই গোলমাল পেকেছে।
কংগ্রেস সদস্য কৃষ্ণ দাসের দাবি, চেমানি বিবি বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জে। এসআইআর-এ ওঁর নাম বাদ পড়েছে। তার পরেও উনি পঞ্চায়েত প্রধান। অনাস্থার পর উনি প্রধান হয়েছেন। বছর পনের আগে মালদহে এসেছেন। বাংলাদেশে ওর ভোটার কার্ড রয়েছে।
প্রতিবেশীদের বক্তব্য, চেমনি বিবির নামের একটি অক্ষরে বিভ্রাট রয়েছে। তার ফলেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তারা বাবার নামের সঙ্গে মিসম্যাচ হয়েছে। ফলে এসআইআর-এ চেমানির নাম রয়েছে বিচারাধীনের তালিকায়। এরকম এক পরিস্থিতিতে গোলাপগঞ্জ পঞ্চায়েতের কংগ্রেস, তৃণমূল ও বিজেপি তাঁকে সমর্থন করেছেন। তার ফলেই চেমানি এখন পঞ্চায়েত প্রধান। তার পরেই এই বিপত্তি। চেমানি বিবির দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে।
কী বলছেন চেমানির স্বামী বিশু মিঞা? জি ২৪ ঘণ্টাকে বিশু মিঞা বলেন, ২০০৬ সালে আমাদের বিয়ে হয়েছে। ওদের আমি এখানেই দেখে আসছি। ভোটার লিস্টে ওঁর দাদুর নামও রয়েছে। একাত্তর সালের জমির দলিল রয়েছে। কোনও কারণে ওর বাবার ভোট কেটে যায়। ওর বিরোধী ছিল কংগ্রেস প্রধান। তাকে আমরা হারাই। তার জেরেই সে আমাকে আইনের প্যাঁচে ফেলে সমস্যায় ফেলছে। ওর বাংলাদেশে জন্ম, বাংলাদেশের নাগরিক বলে যা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। ওর বাবার ভোট কেটে গিয়েছে, এটা সত্যি। আমাদের গ্রামে ১২২ জনের নাম এসআইআর-এ কেটে গিয়েছে। তাহলে সবাই কি বাংলাদেশি? সমস্যা সমাধানে হাইকোর্টেও গিয়েছি। ভোটে কেটে যাওয়ার জন্য সিএএতে আবেদন করেছি।
ভারতের ভোটার তালিকায় নাম নেই, সিএএতে আবেদনও করেছেন। তাহলে কি আপনার স্ত্রী বাংলাদেশি? বিশু মিঞা বলেন, না, না। এটা মানতে পারছি না। আমাদের সব ডক্যুমেন্টই রয়েছে। যা হচ্ছে তা একেবারেই ষড়যন্ত্র।
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