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SIR-এ বিচারাধীন, মালদহে পঞ্চায়েতের মাথায় বাংলাদেশি চেমানি! স্ত্রীর হয়ে ব্যাট ধরলেন স্বামী

Malda Panchyet Pradhan: কংগ্রেস সদস্য কৃষ্ণ দাসের দাবি, চেমানি বিবি বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জে। এসআইআর-এ ওঁর নাম বাদ পড়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 30, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:49 PM IST
SIR-এ বিচারাধীন, মালদহে পঞ্চায়েতের মাথায় বাংলাদেশি চেমানি! স্ত্রীর হয়ে ব্যাট ধরলেন স্বামী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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