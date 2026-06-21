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৫০ কিমি বেগে ঝড়ের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি! তোলপাড় হবে কলকাতা-সহ একাধিক জেলা, জারি ওরেঞ্জ অ্যালার্ট

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টি ও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ঝড়ের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় লাল সতর্কতা এবং সোম ও মঙ্গলবার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় কমলা ও হলুদ সতর্কতা থাকবে। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আজ ঝড়-বৃষ্টির হলুদ ও কমলা সতর্কতা থাকলেও সোম ও মঙ্গলবার গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। তবে বুধবার থেকে উভয় বঙ্গেই বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা ফের বৃদ্ধি পেতে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 21, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:33 AM IST
৫০ কিমি বেগে ঝড়ের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি! তোলপাড় হবে কলকাতা-সহ একাধিক জেলা, জারি ওরেঞ্জ অ্যালার্ট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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