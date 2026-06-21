/৫০ কিমি বেগে ঝড়ের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি! তোলপাড় হবে কলকাতা-সহ একাধিক জেলা, জারি ওরেঞ্জ অ্যালার্ট

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির লাল ও কমলা সতর্কতা জারি থাকবে। রবিবার পর্যন্ত লাল সর্তকতা। সোমবারে কমলা সতর্কতা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে। শুক্রবারে ফের কমলা সতর্কতা অর্থাৎ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উইকেন্ডে। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ ও কমলা সতর্কতা। বৃষ্টি না হলে গরম অস্বস্তি থাকবে। ফের বুধবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।
সিস্টেম
অক্ষরেখা পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের উপর দিয়ে রয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে বাংলায়। উত্তরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ রবিবার কলকাতাতে ঝড় বৃষ্টির হালকা সম্ভাবনা। পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কমলা সতর্কতা। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা।
সোম ও মঙ্গলবার তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে। বৃষ্টি না হলে সেখানে গরম এবং আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি হবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে সব জেলাতেই। আপাতত ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আবারও বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। জারি হতে পারে কমলা সতর্কতা।
উত্তরবঙ্গ
আজ রবিবার বৃষ্টিপাতের লাল সতর্কতা। প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। এই দুই জেলার কিছু অংশে ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে। মালদা ও দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা।
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের লাল সর্তকতা আজ পর্যন্ত। সোমবারেও দুর্যোগের কমলা সতর্কতা। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে। শুক্রবার থেকে উত্তরবঙ্গে ফের বৃষ্টি বাড়তে পারে। ঝড় বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি হবে শুক্রবার থেকে। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে কমলা সতর্কতা। উইকেন্ডে উপরের দিকের বেশিরভাগ জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে।
কলকাতা
আজকেও দুপুর বিকেলে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টি না হলে গরম ও অস্বস্তি ভাব বজায় থাকবে। আগামীকাল সোমবার ও মঙ্গলবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই ঝড় বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে হতে পারে হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে। বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের বাড়বে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৭ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.০ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৭ থেকে ৯৮ শতাংশ।
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