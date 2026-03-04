English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষে বদলে যাবে আবহাওয়া, চলে এল আবহাওয়ার বড় আপডেট

West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষে বদলে যাবে আবহাওয়া, চলে এল আবহাওয়ার বড় আপডেট

West Bengal Weather Update: রবিবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে সোমবার

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 4, 2026, 08:18 AM IST
West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষে বদলে যাবে আবহাওয়া, চলে এল আবহাওয়ার বড় আপডেট

অয়ন ঘোষাল: চলতি সপ্তাহের শেষে আবার বৃষ্টি রাজ্যে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। রবিবার ও সোমবার বিক্ষিপ্তভাবে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। 

Add Zee News as a Preferred Source

একদিকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর থেকে ক্রমাগত প্রবেশ করা জলীয় বাষ্প শনিবার দুপুরের পর থেকে রাজ্যে আঞ্চলিক বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি করতে শুরু করবে। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। রবিবার দার্জিলিং কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। বৃষ্টি বাড়বে সোমবার। সোমবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের ৫ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টি হবে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে।

একই কারণে বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে। আগামী রবিবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে সোমবার। সোমবার বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া এবং হুগলি জেলাতে। সোমবার দুপুরে পর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। এই বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের কোনো কোনো জেলায় বুধবার পর্যন্ত চলতে পারে।

আরও  পড়ুন-দোলের সন্ধেয় ব্লাড মুন, গ্রহণ আর গালফে যুদ্ধ কি বাইবেলের অ্যাপোক্যালিপ্স বা দুনিয়া ধ্বংসেরই পূর্বাভাস?

আরও পড়ুন-নতুন বছরের শুরুতে ২ কোটির মদ বিক্রি হয়েছিল-- হোলিতে কত হল জানেন? সুরালাভের হিসেব জানলে চোখ কপালে উঠবে...

তার আগে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া। শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। রাতের পারদ প্রায় একইরকম থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে। 

উত্তরবঙ্গে আজ থেকে শনিবার পর্যন্ত আর বৃষ্টির তেমন সম্ভবনা নেই। মোটের ওপর পরিষ্কার আকাশ। কুয়াশার উল্লেখযোগ্য কোনো সতর্কতা নেই। 

মেঘালয়ের ওপর সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। ওড়িশা থেকে বিদর্ভ ছত্তিশগড় পর্যন্ত অক্ষরেখা। নতুন করে আজ উত্তর পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। শুক্রবার আরো একটি সক্রিয় এবং শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। যার জেরে শনিবার থেকে রাজ্যে অনেকাংশে হাওয়া বদল। 

চূড়ান্ত অস্বস্তিকর গরম গুজরাটে ৬ মার্চ পর্যন্ত। অরুণাচল মেঘালয় এবং আসামে আগামী ৪৮ ঘণ্টা বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
WB Weather UpdateBengal WeatherRain In Bengal
পরবর্তী
খবর

Islampur Crime: রক্তহিম রাত-- প্রেমে টানাটানি, প্রাক্তন প্রেমিকের ভয়ংকর প্রতিহিংসা, অপহরণ আর কয়েকটি মৃতদেহ...
.

পরবর্তী খবর

Aranbagh Accident: চাঁচর সেরে বাড়ি ফেরার পথে পিকআপ ভ্যান সপাটে মারল গাছে, চোখের সামনে নিথর...