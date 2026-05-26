/Bengal Weather Update: ভয়ংকর গরমের পর এবার স্বস্তির হাওয়াবদল, টানা ৪ দিন জেলায় জেলায় ঝড়বৃষ্টি-কালবৈশাখী

Bengal Weather Update: কাল থেকে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির স্পেল শুরু হবে। কালবৈশাখী সঙ্গে শিলাবৃষ্টি আশঙ্কা
অয়ন ঘোষাল:কাল থেকেই হাওয়া বদল। উত্তরে কমবে ভারী বৃষ্টির পরিমাণ আর দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে ঝড় বৃষ্টির প্রবণতা। কালবৈশাখীর সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত।
দক্ষিণ বিহারে ঘূর্ণাবর্ত। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল পর্যন্ত উত্তর দক্ষিণ অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখা ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশার উপর দিয়ে গেছে। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে সমুদ্রপৃষ্ঠে ঝড়ের আশঙ্কা। বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২৮ এবং ২৯ শে মে সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধাজ্ঞা।
কাল থেকে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির স্পেল শুরু হবে। কালবৈশাখী সঙ্গে শিলাবৃষ্টি আশঙ্কা। বজ্রপাতের সম্ভাবনাও থাকবে। আজ অর্থাৎ আগামী ২৪ ঘণ্টাতেও গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে পুরুলিয়া বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। বাকি চালাতেও আর্দ্রতা বেশি থাকায় গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া। তবে আংশিক মেঘলা আকাশ এবং হাওয়া থাকায় কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তি কম থাকবে। আজ থেকেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম নদিয়া মুর্শিদাবাদ পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া পুরুলিয়া পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলাতে।
বুধবার থেকে শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির দাপট। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে বীরভূম মুর্শিদাবাদ ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পুরুলিয়া বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। হুগলী পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঝারগ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া জেলাতেও সম্ভাবনা থাকবে। শনিবার ৩০ শে মে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টি নেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্রমশ কমবে। আজ অর্থাৎ আগামী ২৪ ঘন্টায় জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার কিছু অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। দার্জিলিং থেকে মালদা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। আগামিকাল বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি এই দুই জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বাকি সব জেলাতেই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির আশঙ্কা। বৃহস্পতিবারেও বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঝড়ের গতিবেগ ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় থাকতে পারে।। শুক্রবার থেকে রবিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
