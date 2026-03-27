Bengal Weather Update: চোখ রাঙাচ্ছে বজ্রগর্ভ উল্লম্ব মেঘপুঞ্জ; ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া, সঙ্গে বৃষ্টি বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি

Bengal Weather Update: চোখ রাঙাচ্ছে বজ্রগর্ভ উল্লম্ব মেঘপুঞ্জ; ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া, সঙ্গে বৃষ্টি বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি
Bengal Weather Update Today: স্কোয়াল ফ্রন্টের জেরে আজ থেকে ৩ দিন রাজ্যে হাওয়াবদল। শুক্রবার থেকে ঝড়বৃষ্টির আরও এক স্পেল। রবিবার পর্যন্ত চলবে। কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি। শিলাবৃষ্টির আশঙ্কাও থাকছে।
অয়ন ঘোষাল: বজ্রগর্ভ উল্লম্ব মেঘপুঞ্জ বা স্কোয়াল ফন্টের (A squall front) জেরে আজ থেকে ৩ দিনের জন্য রাজ্যে হাওয়াবদল। এই বজ্রগর্ভ উল্লম্ব মেঘপুঞ্জের (squall line) জেরে আজ শুক্রবার থেকে ঝড়বৃষ্টির আরও একটা স্পেল। এবং রবিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির এই স্পেলটা চলবে। কালবৈশাখীর মতো একটা পরিস্থিতি বিরাজ করবে। শিলাবৃষ্টির আশঙ্কাও থাকছে। দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত বজ্রপাতের সতর্কতাও (Thunderstorm Alert)।
দক্ষিণবঙ্গে
কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় বিকেল বা সন্ধ্যার পর ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। শনিবার ও রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা নদিয়া মুর্শিদাবাদ-- এই চার জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে।
কলকাতায়
কলকাতায় আজ বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবারের মধ্যে একাধিক স্পেলে কমবেশি বৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে আগামীকাল শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছু বেশি থাকতে পারে। হতে পারে কালবৈশাখী।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আজ, শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সঙ্গে শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা। দার্জিলিং কালিম্পংয়ে শিলাবৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে। নীচের দিকের জেলায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা। উত্তরবঙ্গে শনিবার এবং রবিবারও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও দুর্যোগের মাত্রা কমবে। কমবে দমকা হাওয়ার গতিবেগ। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়ের সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়।
স্কোয়াল ফ্রন্টের রুট
স্কোয়াল ফ্রন্ট তৈরি হবে ছোটনাগপুর মালভূমিতে। সেটা এগোবে ঝাড়খণ্ড হয়ে পূর্ব দিকে। ফলে, আজ শুক্রবার থেকেই রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলায় এর প্রভাব পড়তে শুরু করবে দুপুরের পর থেকেই। আজ পাঁচ জেলায় ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখীর সতর্কতা রয়েছে। পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিছু অংশে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
