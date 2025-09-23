English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal Weather: ৫ ঘণ্টায় রেকর্ড বৃষ্টি, জলের তলায় কলকাতা! ২-৩ ঘণ্টায় ফের ভাসতে চলেছে শহর...

West Bengal Weather Update: আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছিল, ষষ্ঠীর দু’দিন আগে বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। তার জেরে পুজোয় বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকেই সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 23, 2025, 08:59 AM IST
Bengal Weather: ৫ ঘণ্টায় রেকর্ড বৃষ্টি, জলের তলায় কলকাতা! ২-৩ ঘণ্টায় ফের ভাসতে চলেছে শহর...
ফাইল ছবি

অয়ন ঘোষাল: রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা। এমন অবস্থার মধ্যেই ফের কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী ২-৩ ঘণ্টায় ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে চলেছে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Malda Student: হাতে মাত্র সাড়ে তিনটি আঙুল নিয়েই NEET উত্তীর্ণ, ভর্তি হতে গিয়ে সামনে বাধার পাহাড়...

বঙ্গোপসাগরে একের পর এক নিম্নচাপ। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপে তৈরি হয়েছে। এই নিম্নচাপ ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে পৌঁছবে। 
নতুন করে একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে পূর্ব মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায়। ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা প্রবল। এটিও পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। পশ্চিম মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে।

মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আগামী পাঁচ দিন। উত্তর-পূর্ব ও উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ো হাওয়া ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত বইতে পারে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীদের বঙ্গোপসাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে সাতাশে সেপ্টেম্বর শনিবার পর্যন্ত।

মঙ্গলবার মেঘলা আকাশ; সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া জেলাতে।

শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি এবং ঝড়ো বাতাস থাকবে। উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি ক্রমশ কমবে। স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বজ্রবিদ্যু- সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। আগামী ২৪ ঘন্টায় মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। শুক্রবার ২৬ সেপ্টেম্বর বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বৃষ্টি এবং বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।

আরও পড়ুন, Weather Update: ফের নয়া নিম্নচাপ! মঙ্গল সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টি, ৫৫-৬০ কিমি বেগে বইবে ঝড়ও...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
weather upadteBengal Weatherwest bengal weatherKolkataRain
পরবর্তী
খবর

Abhishek Banerjee on GST Reforms: 'বিজেপি যেদিন শূন্য হবে সেদিন জিএসটিও শূন্য হবে'!
.

পরবর্তী খবর

Schoolgirl mauled by monkey: 'সেকেন্ডের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল কাঁধে, তাড়াতে যেতেই দাঁত বসি...