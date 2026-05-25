/Bengal Weather Update: ভ্যাপসা গরম থেকে মুক্তি আর কিছুদিনের অপেক্ষা, চলতি সপ্তাহেই ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আরও দুদিন কষ্টদায়ক পরিস্থিতির পর পরশু বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ব্যাপকতা বাড়বে। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার বৃষ্টি ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে।শনিবারের মধ্যে তাপমাত্রা দু থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে।
অয়ন ঘোষাল: ভ্যাপসা গরম, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ও দমবন্ধকর পরিস্থিতিতে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গ। এরই মধ্যে রাজ্যবাসীর জন্য অবশেষে স্বস্তির খবর। সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকেই রাজ্যজুড়ে নামতে চলেছে স্বস্তির বৃষ্টি। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, দক্ষিণ বিহার এবং সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে একটি অক্ষরেখা। এর প্রভাবেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।
কবে থেকে ভোলবদল আবহাওয়ার?
আগামী বুধবার দুপুর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। তাপমাত্রা খুব একটা না বাড়লেও, বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় 'ফিল লাইক টেম্পারেচার' বা অনুভূত তাপমাত্রা অনেকটাই বেশি থাকবে। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম- এই জেলাগুলিতে গরম এবং অস্বস্তি চরমে উঠবে। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কলকাতা-সহ বাকি জেলাতেও এই অস্বস্তি জারি থাকবে, তবে স্থানীয়ভাবে দু-এক জায়গায় বিকেল বা রাতের দিকে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে স্বল্প সময়ের জন্য ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
তবে পরশু অর্থাৎ বুধবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা একধাক্কায় অনেকটা বাড়বে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার থেকে শনিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি আরও বদলাবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সবকটি জেলাতেই কালবৈশাখী ঝড়, প্রবল বজ্রপাত এবং সেই সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জেরে আগামী শনিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা প্রায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যেতে পারে, যা রাজ্যবাসীকে তীব্র গরম থেকে বড়সড় রেহাই দেবে।
উত্তরবঙ্গে কী হবে?
উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি চলবে বুধবার পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমলেও বিক্ষিপ্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে শনিবার পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গে এবার ধাপে ধাপে বৃষ্টির পরিমাণ হ্রাস পাবে। আজ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় এবং হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। বেশি সম্ভাবনা থাকবে মালদা-সহ নীচের দিকের জেলাগুলিতে।
