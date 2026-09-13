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নিম্নচাপ ও মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়াফলা! আগামী ৪-৫ দিনে বৃষ্টি নিয়ে বড় আপডেট দিল হাওয়া অফিস

West Bengal Weather Update: আজ কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই এবং সোমবার থেকে বৃষ্টি অনেকটাই কমবে। উত্তরবঙ্গের ওপরের জেলাগুলোতে দমকা হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 13, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:15 AM IST
নিম্নচাপ ও মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়াফলা! আগামী ৪-৫ দিনে বৃষ্টি নিয়ে বড় আপডেট দিল হাওয়া অফিস

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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