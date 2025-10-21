Bengal Weather Updates: নিম্নচাপ পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপে! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি? কবে হাওয়াবদল, কেমন থাকবে ভাইফোঁটার ওয়েদার?

Bengal Weather Updates: নিম্নচাপ পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপে! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি? কবে হাওয়াবদল, কেমন থাকবে ভাইফোঁটার ওয়েদার?
Bengal Afternoon Weather Updates: দীপাবলি তো মিটল। কিন্তু কেমন থাকবে ভাইফোঁটার ওয়েদার? শোনা যাচ্ছে, ভালো থাকবে। ঝলমলে আকাশ থাকবে ওইদিন। বৃষ্টির কোনো আশঙ্কা নেই। এসে গেল আজ বিকেলের আবহাওয়া।
অয়ন ঘোষাল: এসে গেল ২১ অক্টোবরের বিকেলের আবহাওয়া। জানিয়ে দিলেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আঞ্চলিক অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে (Bay of Bengal) আজ নিম্নচাপ (Depression) পরিণত হবে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে। বঙ্গোপসাগরের এই নিম্নচাপ শক্তিশালী হবে। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে এই নিম্নচাপ। বুধবার নাগাদ এই নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগ এবং পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায়। এটির অভিমুখ তামিলনাড়ু পুদুচেরি এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল এলাকা।
আরও পড়ুন: Purulia Horror: কালীপুজোর কালো রাত! যুবতী বউদিকে দেওর ঘরেই সকলের সামনে...যেন পিশাচ...থ্যাঁতলানো, রক্ত...
ভাইফোঁটায় ঝলমলে আকাশ
দীপাবলি এবং ভাইফোঁটায় ঝলমলে আকাশ। বৃষ্টির কোনো আশঙ্কাই নেই। সকালে সামান্য কুয়াশা আর ধোঁয়াশা হতে পারে দু'এক জায়গায়। মূলত পার্বত্য এবং উপকূল সংলগ্ন জেলায় এই সম্ভাবনা বেশি। বাকি সব জেলাতেই ঝলমলে আকাশ।
উইকেন্ডে হাওয়া বদল
উইকেন্ডে হাওয়া বদল। বাংলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার ২৪ অক্টোবর থেকে হাওয়াবদল। উপকূলের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা শুক্রবার। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। ২৫ অক্টোবর শনিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ; বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার, রবিবার এবং সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলাতেই। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কাও। দক্ষিণা বাতাস ও পশ্চিমি হাওয়ার সংস্পর্শে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
আরও পড়ুন: Israel Dropped Bombs: গাজায় একদিনে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০৭ পাউন্ড বোমা ফেলল ইসরায়েল! আগুনধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই বইছে রক্তবন্যা...
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি
উত্তরবঙ্গেও উইকন্ডে বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোমবার বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই। মূলত মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাসের সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায়। এর আগে শুক্রবার থেকেই হাওয়া বদল। শুক্রবারে ও বৃষ্টির পূর্বাভাস শুধুমাত্র পার্বত্য দুই জেলায়। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবার দার্জিলিং কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং রবিবার এই তিন জেলার সঙ্গে মালদায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। সোমবার থেকে সব জেলাতেই বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। তার আগে দীপাবলি ও ভাইফোঁটায় রোদ ঝলমলে আকাশ। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)