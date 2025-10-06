Hooghly: কানহার জঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে গিয়ে ফিরছেন লাশ হয়ে, ভয়াবহ দুর্ঘটনায় সন্তান-সহ তিন শিক্ষিকা... হুগলিতে হাহাকার...

Hooghly: কানহার জঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে গিয়ে ফিরছেন লাশ হয়ে, ভয়াবহ দুর্ঘটনায় সন্তান-সহ তিন শিক্ষিকা... হুগলিতে হাহাকার...
Hooghly: পুজোর ছুটিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। কানহা ন্যাশনাল ফরেস্ট ঘুরে বিলাসপুর স্টেশন যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কে তাদের এসইউভি গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মৃতরা হুগলির স্কুলের শিক্ষিকা ও একজন বাচ্চা।
বিধান সরকার: মধ্যপ্রদেশের কানহা ন্যাশনাল ফরেস্ট থেকে ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু চারজন পর্যটক-সহ পাঁচজনের। মৃতরা হুগলির একটি স্কুলের শিক্ষিকারা ও তাঁর পরিবার বলে জানা গিয়েছে।
হুগলির ডানকুনি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষিকা তাদের সন্তানদের নিয়ে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। গতকাল বিকালে ছত্তীসগঢ়ের কানহা ন্যাশনাল ফরেস্ট ঘুরে ছত্তীসগঢ়ের বিলাসপুর স্টেশন যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কে তাদের এসইউভি গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গাড়িতে চালক-সহ মোট দশজন ছিলেন। তাদের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে ছিলেন তিন শিক্ষিকা, একজন বাচ্চা এবং গাড়ির চালক।
বাকিদের চিকিৎসা চলছে সেখানকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। বাই শ্রীরামপুরের বাসিন্দা মুনমুন বাগ আর তাঁর ছেলে ছিলেন পর্যটক দলে। মুনমুন ডানকুনির শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম স্কুলের শিক্ষিকা। তার স্বামী দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রওনা দেন।
হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছে ওই স্কুল। সুবীর বাবু স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলেন। হুগলি ডিআই এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক(উন্নয়ন) এর সঙ্গেও কথা বলে দুর্ঘটনায় পড়া শিক্ষিকাদের সব রকম সাহায্যের কথা জানান। শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বলেন, খুবই মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা। ডানকুনি স্কুলের শিক্ষিকারা যেমন ছিলেন এই স্কুলে আগে ছিলেন বর্তমানে কলকাতার এক স্কুলে চলে যাওয়া এক শিক্ষিকাও তাদের সঙ্গে ছিলেন বলে শুনেছি। ছত্তীসগঢ়ে যে কোনও রকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমাদের সাংসদ আছেন তিনিও সব রকম ব্যবস্থা করবেন।
