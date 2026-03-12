LPG crisis West Bengal: 'নুন দিয়ে চিঁড়ে ভিজিয়ে খেয়েই থাকতে হবে,' অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপক অসহায় লেখিকার কাতর পোস্ট

LPG crisis West Bengal: 'নুন দিয়ে চিঁড়ে ভিজিয়ে খেয়েই থাকতে হবে,' অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপক অসহায় লেখিকার কাতর পোস্ট
LPG crisis West Bengal: রত্না রশীদ বন্দ্য়োপাধ্যায় কিন্তু গোটা বাংলার বুদ্ধিজীবি মহলে পরিচিত নাম। পেয়েছেন দুটি আকাদেমিসহ ২০ র বেশি রাজ্যস্তরের পুরস্কার। চৌত্রিশটি বই লিখেছেন।
পার্থ চৌধুরী: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের দামাম ছায়া ফেলেছে বাঙালির হেঁসেলেও। রাজ্যজুড়ে এখন রান্নার গ্য়াসের আকাল। এরমধ্যেই এক একাকী, প্রতিবন্ধী বৃদ্ধার ফেসবুক পোস্টে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। সাধারণ কেউ নন,তিনি একাডেমি প্রাপক লেখিকা।
আরও পড়ুন: Sarbamangala Temple: ৩০০ বছরের মন্দির, ১০০০ বছরের প্রাচীন মূর্তিতে ইরানযুদ্ধের 'কোপ'! সর্বমঙ্গলায় বন্ধ ভোগ
পূর্ব বর্ধমানের খাগড়াগড়ের পাশেই ভাঙাকুটি গ্রামের বাসিন্দা রত্না রশীদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলে-সহ গোটা পরিবারই বিদেশে থিতু। গ্রামের বাড়িতে একাই থাকেন রত্না। শারীরিকভাবে সুস্থ নন। ওয়াকার ছাড়া হাঁটাচলা করতে পারেননি। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুই জন্য় অনলাইন পরিষেবারও উপর নির্ভর করতে হয় ওই বৃদ্ধাকে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে বহু চেষ্টা করেও গ্যাস বুক করে উঠতে পারেননি।
গতকাল বুধবার নিজের সমস্যার কথা জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেন রত্না। লেখেন, 'গ্যাস বুকিং হচ্ছে না। একা মানুষ, চিঁড়ে খেয়ে কাটাতে পারব। তাও আবার বাজারে অমিল না হয়ে যায়! স্বার্থপর, তাই নিজের কথাই ভাবলাম'। রত্না রশীদ বন্দ্য়োপাধ্যায় কিন্তু গোটা বাংলার বুদ্ধিজীবি মহলে পরিচিত নাম। পেয়েছেন দুটি আকাদেমিসহ ২০ র বেশি রাজ্যস্তরের পুরস্কার। চৌত্রিশটি বই লিখেছেন। ভাস্কর হিসেবে খ্যাতি যথেষ্টই।
সেই রত্না রশীদ বন্দ্যোপাধ্যায়ই ঘোর সংকটে। বছর দশেক আগে প্রয়াত হন স্বামী। একমাত্র ছেলে ও বউমা দু'জনেই চিকিত্সক। নাতিকে নিয়ে থাকেন অস্ট্রেলিয়ার মিলডুরায়। রত্নার সঙ্গে যোগাযোগ শুধুমাত্র ইন্টারনেটে। কয়েক দিন আগে অবশ্য ছেলের কাছে গিয়েছিলেন তিনি। তবে হাজার অনুরোধে থাকেননি। ফিরে এসেছেন বাংলার মাটিতেই।
সমস্য়ায় পড়েছেন ঠিকই। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ব্ল্যাকে গ্যাস নেবেন না। একাকী বৃদ্ধের সাফ কথা, 'দাদাদের অনুরোধ করতে পারবেন না'। বাধ্য হয়েই ফেসবুকে কাতর আর্জি, 'আমার তো দাদা, দিদি নেই। ও আমি করতেও পারি না'। এদিকে যিনি রান্না করেন, সেই মহিলাও আবার প্রযুক্তিতে সড়গড় নন। তাই গ্যাস না পেলে নুন দিয়ে চিঁড়ে খেয়ে দিন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
আরও পড়ুন: Arambagh Ma Canteen closed: খিদের মুখে মাত্র ৫ টাকায় গরম ডিম-ভাত এবার বন্ধ, জ্বালানি সংকটে তালা পড়ল মা ক্যান্টিনেও
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)