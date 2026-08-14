/অভাবকে জয় করে সোজা লালকেল্লায়! স্বপ্ন সফল, বিধায়কের সহায়তায় দিল্লির বিমানে বাসন্তীর সেলিমা

প্রসেনজিত্ সর্দার: শেষ মুহূর্তে স্বপ্নপূরণ! লালকেল্লায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন সেলিমা। অনিশ্চয়তা কাটিয়ে অবশেষে দিল্লির বিমানে বসলেন।জি ২৪ ঘণ্টায় সেলিমার খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেই তিনি বিষয়টি জানতে পারেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। নিজে উদ্যোগী হয়ে সেলিমার পরিবারের পাশে দাঁড়ান এবং লালকেল্লায় পৌঁছানোর সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন। সেলিমা যাতে নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে পৌঁছাতে পারে, তার জন্য বিমানের টিকিটও কেটে দেন তিনি।
বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রামের ফুলমালঞ্চ ঋতু ভকত উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী সেলিমা। তার বাবা সেলিম মোল্লা একজন দিনমজুর এবং মা রেহেনা বেগম গৃহবধূ। দুই বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে সেলিমা সবার বড়। চরম অভাবের সংসারেও পড়াশোনায় দারুণ মেধাবী সেলিমা। বাড়ি থেকে প্রতিদিন ৩০ মিনিট সাইকেল চালিয়ে সে স্কুলে যাতায়াত করে। ভারত সরকারের উদ্যোগে ‘বিকশিত ভারত’ বিষয়ে একটি অনলাইন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়। দেশজুড়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জমা দেওয়া লেখার মধ্য থেকে সুন্দরবনের এই ছাত্রীর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধটি নির্বাচিত হয়। প্রবন্ধ মনোনীত হওয়াই শুধু নয়, আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে দিল্লির লালকেল্লায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণপত্র আসে।
দিল্লিতে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই সেলিমার পরিবারে আনন্দের বদলে নেমে আসে চরম দুশ্চিন্তা। দিন আনা দিন খাওয়া দরিদ্র পরিবারের পক্ষে দিল্লিতে যাওয়ার মতো বিপুল খরচ বহন করা অসম্ভব। তখনই তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস।
কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা
সকালবেলা বাসন্তী থেকে সোজা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাসের বাড়িতে আসেন সেলিমা। এরপর বিধায়কের সঙ্গে দেখা করে, তাঁরই গাড়িতে করে নিজের বাবা ও এক শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন সেলিমা। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে লালকেল্লায় উপস্থিত থাকবেন সেলিমা। এই পুরো উদ্যোগে জি ২৪ ঘণ্টার প্রতি অশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেলিমা, তাঁর বাবা, শিক্ষক এবং বিধায়ক পরেশ রাম দাস প্রত্যেকেই। সকলের সহযোগিতায় শনিবার দিল্লির লালকেল্লায় দেশের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে সামিল হচ্ছেন বাসন্তীর এই কৃতী কন্যা।
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