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অভাবকে জয় করে সোজা লালকেল্লায়! স্বপ্ন সফল, বিধায়কের সহায়তায় দিল্লির বিমানে বাসন্তীর সেলিমা

Selima Molla: জি ২৪ ঘণ্টায় খবর প্রকাশের পরই বদলে গেল বাসন্তীর সেলিমার ভাগ্য। লালকেল্লায় যাওয়ার স্বপ্ন যখন প্রায় অনিশ্চিত, তখন দেবদূতের মতো পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক। বিমান চড়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া সেলিমা আজ প্রমাণ করল, অদম্য জেদ আর একটু সহায়তায় সব স্বপ্নই সত্যি হয়। বাংলার এই মেয়ের সাফল্যে আজ গর্বিত সবাই।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 14, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:04 AM IST
অভাবকে জয় করে সোজা লালকেল্লায়! স্বপ্ন সফল, বিধায়কের সহায়তায় দিল্লির বিমানে বাসন্তীর সেলিমা
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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অভাবকে জয় করে সোজা লালকেল্লায়! স্বপ্ন সফল, বিধায়কের সহায়তায় দিল্লির বিমানে বাসন্তীর
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