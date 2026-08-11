/রাজ্য সপ্তম কমিশনের বড় খবর: DA, প্রমোশন সবকিছু থেকেই বাদ পড়তে চলেছে ১৫ হাজার সরকারি কর্মী, আপনার নাম নেই তো?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission) গঠন নিয়ে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি কমিশন তাদের যাবতীয় কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি ও তথ্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য একটি বিশেষ ওয়েবসাইট চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
সরকারের এই পদক্ষেপে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশের মধ্যে আশার সঞ্চার হলেও, ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা গেছে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবোর্ডের অশিক্ষক কর্মীদের মধ্যে। সপ্তম পে কমিশনের আওতা থেকে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫ হাজার কর্মী বাদ পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
কারা বাদ পড়লেন সপ্তম পে কমিশন থেকে?
সম্প্রতি ২৯ জুলাই প্রকাশিত সরকারি তালিকার তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, সপ্তম বেতন কমিশনের সুবিধা থেকে বাদ রাখা হয়েছে রাজ্যের প্রায় ২৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অশিক্ষক কর্মীদের।
তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পদস্থ আধিকারিকদের পে কমিশনের আওতায় রাখা হলেও অশিক্ষক কর্মীদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই সরকারের এমন সিদ্ধান্তে কর্মচারীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে।
আন্দোলন ও ক্ষোভ
বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ডের অশিক্ষক কর্মীদের দাবি, বামফ্রন্ট আমলেও তাঁদের সরাসরি পে কমিশনের আওতায় না রেখে আলাদা ‘পে কমিটি’ গঠন করে বেতন বৃদ্ধি করা হত, যার ফলে অনেকেই আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতেন। পরবর্তীতে তৃণমূল সরকারের আমলে, বিশেষ করে ২০১৫ সালে ষষ্ঠ পে কমিশন গঠনের সময় শিক্ষাকর্মীরা দাবি তোলেন তাঁদের সরাসরি পে কমিশনের আওতায় আনার জন্য।
এই দাবির ভিত্তিতে ২০১৮ সালে টানা তিন দিন কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে অনশন আন্দোলন করেন কর্মীরা। পরিশেষে, ২০১৯ সালে রাজ্য সরকার তাঁদের দাবি মেনে নিয়ে ষষ্ঠ পে কমিশনের আওতায় নিয়ে আসে। কর্মীদের ধারণা ছিল, ষষ্ঠ পে কমিশনের পর এই নিয়মই বহাল থাকবে।
ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতা শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় জানান, নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে যখন সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের ডিএ ও পে কমিশন সংক্রান্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে, তখন হঠাৎ করে পুনরায় শিক্ষাকর্মীদের এভাবে বাদ দেওয়ায় সবাই চরম হতাশ ও হতবাক।
কী পদক্ষেপ নেবেন?
সপ্তম বেতন কমিশনের সুবিধার বাইরে চলে যাওয়ায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী ইউনিয়নগুলি ইতোমধ্যেই ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করে অশিক্ষক কর্মীদের পে কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে অর্থ দফতর ও উচ্চশিক্ষা দফতরের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে।
একই দাবিতে বিজেপি-প্রভাবিত বিভিন্ন কর্মী সংগঠনও রাজ্য অর্থ দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছে। দাবি আদায় না হলে আগামী দিনে রাজ্য জুড়ে বৃহৎ আন্দোলনের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছেন বঞ্চিত কর্মচারীরা।
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