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রাজ্য সপ্তম কমিশনের বড় খবর: DA, প্রমোশন সবকিছু থেকেই বাদ পড়তে চলেছে ১৫ হাজার সরকারি কর্মী, আপনার নাম নেই তো?

west bengal govt 7th pay commission update: তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পদস্থ আধিকারিকদের পে কমিশনের আওতায় রাখা হলেও অশিক্ষক কর্মীদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই সরকারের এমন সিদ্ধান্তে কর্মচারীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 11, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:16 PM IST
রাজ্য সপ্তম কমিশনের বড় খবর: DA, প্রমোশন সবকিছু থেকেই বাদ পড়তে চলেছে ১৫ হাজার সরকারি কর্মী, আপনার নাম নেই তো?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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