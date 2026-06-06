Annapurna Bhandar scheme: পুরুষ 'অন্নপূর্ণা'-র অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার! নদিয়ার বৃদ্ধের ব্যাংকে টাকা ঢুকতেই হইচই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পালাবদলের পর বন্ধ হয়ে গিয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বাংলায় মহিলাদের জন্য চালু হয়েছে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। কিন্তু সেই প্রকল্পের টাকাও এবার ঢুকল এক পুরুষের অ্য়াকাউন্টে! 'লক্ষ্মী পুরুষে'র পর এবার 'পুরুষ অন্নপূর্ণা'রও সন্ধান মিলল সেই নদিয়াতেই।
নদিয়ার ভীমপুর থানার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জিত বিশ্বাস। পেশায় তিনি গ্রামীণ চিকিত্সক। আবার সরকারি প্রকল্পের বার্ধক্য়ভাতাও পান। প্রতিমাসে অ্য়াকাউন্টে টাকা ঢোকে। ব্য়াংকে গিয়ে যথারীতি সেই টাকা তুলেও নেন ওই বৃদ্ধ। গতকাল শুক্রবারও বার্ধক্যভাতার টাকা তুলতেই ব্যাংকে গিয়েছিলেন সঞ্জিত। কিন্তু অ্যাকাউন্টের ব্যালান্স চেক করতে গিয়ে চোখে কপালে ওঠে তাঁর! দেখেন, বার্ধক্যভাতা টাকার সঙ্গে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৩ হাজার টাকাও ঢুকেছে অ্যাকাউন্টে। সেই টাকা অবশ্য তোলেননি।
সঞ্জিত বলেন, 'জানি না, কীভাবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৩ হাজার টাকা আমার অ্য়াকাউন্টে ঢুকল। আমি নিজেও বুঝতে পারছি না'। জানিয়েছেন, সরকারি নিয়ম মেনে যদি ভুলবশত বা প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে এই টাকা তাঁর অ্যাকাউন্টে এসে থাকে, তবে তা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়ার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন তিনি।
এদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে একই ঘটনা ঘটেছে নদিয়ায়। গত ৫ বছর ধরে এক দুঃস্থ মহিলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সরকারি টাকা ঢুকেছে একই গ্রামের এক পুরুষ তথা সক্রিয় তৃণমূল কর্মীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে!
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রঘুনন্দনপুর গ্রামের বাসিন্দা অঞ্জনা বিশ্বাস এক শ্রমিক পরিবারের গৃহবধূ। তাঁর স্বামী গোপাল বিশ্বাস দিনমজুরের কাজ করে কোনও রকমে সংসার চালান। ২০২১ সালে প্রকল্পটির সূচনালগ্নেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করেছিলেন অঞ্জনাদেবী। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও তাঁর অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা ঢোকেনি। শেষে যখন ব্যাংক থেকে স্টেটমেন্ট তোলেন, তখন জানতে পারেন তাঁর নামের বরাদ্দের টাকা বিগত ৫ বছর ধরে একই গ্রামের বাসিন্দা তথা সক্রিয় তৃণমূল কর্মী সুফল বিশ্বাসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে!
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