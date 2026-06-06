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Annapurna Bhandar scheme: পুরুষ 'অন্নপূর্ণা'-র অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার! নদিয়ার বৃদ্ধের ব্যাংকে টাকা ঢুকতেই হইচই

Annapurna Bhandar scheme:  'জানি না, কীভাবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৩ হাজার টাকা আমার অ্য়াকাউন্টে ঢুকল। আমি নিজেও বুঝতে পারছি না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 06, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:36 PM IST
Annapurna Bhandar scheme: পুরুষ 'অন্নপূর্ণা'-র অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার! নদিয়ার বৃদ্ধের ব্যাংকে টাকা ঢুকতেই হইচই
Image Credit: পুরুষ &#039;অন্নপূর্ণা&#039;-র অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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