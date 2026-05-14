/Annapurna Bhandar: জুন থেকেই পাবেন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৩০০০ টাকা, জেনে নিন আবেদন করার সঠিক নিয়ম

Annapurna Bhandar Online Application: এখন থেকে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্পের আবেদন করা যাবে খুব সহজেই। বুধবার শপথ নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ১ জুন থেকেই অ্যাকাউন্টে পৌঁছাবে ৩,০০০ টাকা। জেনে নিন কারা পাবেন এই ভাতা? কীভাবে করবেন আবেদন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের মসনদে আসীন হতেই নারী ক্ষমতায়নে বড়সড় পদক্ষেপ নিল নতুন বিজেপি সরকার। শপথ গ্রহণের দিনই মহিলাদের আর্থিক সহায়তার প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন নবনিযুক্ত পুর ও নারী-শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, এখন থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা পেতে আর লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই, অনলাইনেই করা যাবে আবেদন।
বুধবার বিধায়ক হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আগে এই ধরণের প্রকল্পের জন্য ‘দুয়ারে সরকার’-এর ওপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়েই আমার দফতরকে নির্দেশ দিয়েছি যাতে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইন করা হয়।" মন্ত্রীর আশ্বাস, এই পোর্টালটি এতটাই সহজভাবে তৈরি করা হচ্ছে যে, স্বল্প শিক্ষিত বা সাধারণ মানুষও অনায়াসেই আবেদন করতে পারবেন। বাংলার প্রত্যেক মহিলা যাতে ঘরে বসেই এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেন, সরকার সেই ব্যবস্থাই করছে।
কারা পাবেন এই সুবিধা?
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের মাধ্যমে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, যারা আগে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের সুবিধা পেতেন, তাঁরা সকলেই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আওতায় আসবেন। তবে টাকা দেওয়ার আগে একটি স্বচ্ছ 'অ্যানালিসিস' বা যাচাই প্রক্রিয়া চালানো হবে।
তালিকায় নাম থাকার শর্তাবলী:
যাঁরা প্রকৃতই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা ও নাগরিক, তাঁরাই এই সুবিধা পাবেন।
মৃত ব্যক্তিদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।
যাঁদের নাম ইতিপূর্বে ভুলবশত বা অন্য কারণে কাটা গিয়েছিল, তাঁদের তথ্য পুনরায় খতিয়ে দেখা হবে।
অগ্নিমিত্রা পালের কথায়, "১ জুন থেকে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছানো শুরু হবে। তবে তার আগে আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে যোগ্য ব্যক্তিরাই যেন এই সুবিধা পান।"
রাজ্যের গত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান হাতিয়ার ছিল 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। এবার ক্ষমতায় আসার লড়াইয়ে বিজেপি পাল্টা 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর প্রতিশ্রুতি দেয়, যেখানে টাকার পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করার কথা বলা হয়েছিল। নতুন সরকার গঠন হতেই সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে তৎপর হলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।
ডিজিটাল ইন্ডিয়ার পথে হেঁটে আবেদন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অনলাইন করার এই সিদ্ধান্তকে প্রশাসনিক স্তরে বড় বদল হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। এখন দেখার, ১ জুন থেকে এই বিপুল সংখ্যক মহিলার অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা সরকার কীভাবে পূরণ করে।
