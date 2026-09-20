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পুজোর বোনাসের পরে এবার আরও বড় সুখবর! কর্মীদের জন্য ৩১২ কোটি টাকা অনুমোদন রাজ্য সরকারের

Rs 312 Crore for Tea Garden Workers: শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য আবাসিক স্কুল, হোমস্টের আধুনিকীকরণ, বড় চা বাগানগুলিতে মোবাইল মেডিকেল ইউনিট এবং স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র-সহ একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে এই উদ্যোগে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 20, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:25 PM IST
পুজোর বোনাসের পরে এবার আরও বড় সুখবর! কর্মীদের জন্য ৩১২ কোটি টাকা অনুমোদন রাজ্য সরকারের

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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