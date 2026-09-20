/পুজোর বোনাসের পরে এবার আরও বড় সুখবর! কর্মীদের জন্য ৩১২ কোটি টাকা অনুমোদন রাজ্য সরকারের

প্রদ্যুত দাস: পুজোর বোনাসের পরে এবার আরও বড় সুখবর তরাই ও ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের জন্য। চা-বাগান ও শ্রমিক কল্যাণে একগুচ্ছ কর্মসূচির জন্য ৩১২ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে রাজ্য সরকার। শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য আবাসিক স্কুল, হোমস্টের আধুনিকীকরণ, বড় চা বাগানগুলিতে মোবাইল মেডিকেল ইউনিট এবং স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র-সহ একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে এই উদ্যোগে। পাশাপাশি শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণের উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।
উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি ও চা-শিল্প
সরকারের এই ঘোষণায় খুশি চা-শ্রমিক থেকে শুরু করে বাগানের মালিকপক্ষও। জলপাইগুড়ির ক্ষুদ্র চা-বাগান মালিকদের পক্ষ থেকেও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়েছে। কী বলছেন চা-শ্রমিক এবং মালিকপক্ষ? তরাই ও ডুয়ার্স-- উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি এই দুই জায়গার চা-শিল্প। এই শিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার। চা-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এবার একাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়ার কথা জানিয়েছে সরকার।
৩১২ কোটি টাকা অনুমোদন
৩১২ কোটি টাকার অনুমোদনের মাধ্যমে চা-বাগান এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান-- তিন ক্ষেত্রেই জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য আবাসিক স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি হোমস্টে আধুনিকীকরণের পরিকল্পনাও রয়েছে। বড় চা-বাগানগুলিতে মোবাইল মেডিকেল ইউনিট এবং স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শুধু স্বাস্থ্য বা শিক্ষা নয়, চা-শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানা গিয়েছে। পুজোর আগে বোনাসের পর সরকারের এই ঘোষণায় নতুন আশার আলো দেখছেন চা শ্রমিকরা। দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হলে উপকৃত হবেন তাঁরা--এমনটাই তাঁদের বক্তব্য।
খুশি মালিকপক্ষও
অন্য দিকে, চা-শিল্পের উন্নয়নে শ্রমিকদের জন্য এই বিপুল বরাদ্দকে স্বাগত জানিয়েছে বাগান মালিকপক্ষও। জলপাইগুড়ির ক্ষুদ্র চা-বাগান মালিকদের একাংশের বক্তব্য, চা-শিল্পের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিক কল্যাণে এই ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে গোটা শিল্পই উপকৃত হবে।
জীবন-জীবিকা
চা-শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের বহু মানুষের জীবন-জীবিকা। এবার ৩১২ কোটি টাকার এই উদ্যোগ বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়, আর তার সুফল কতটা পৌঁছয় চা-শ্রমিকদের ঘরে-- সেদিকেই নজর থাকবে সকলের। এদিকে ময়নাগুড়ির বিডিও ব্লকের রামসাই সংলগ্ন চা-বাগান এলাকায় শ্রমিকদের সঙ্গে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত আলোচনায় চা-বাগানে পৌঁছে যান।
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