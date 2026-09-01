/অন্নপূর্ণার ৩০০০ চাই-ই চাই! বিরাট দাবি আশা কর্মীদের, নইলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

প্রদ্যুৎ দাস: অন্নপূর্ণা নিয়ে বিরাট দাবি আশা কর্মীদের। দিতে হবে অন্নপূর্ণার টাকা, নইলে আন্দোলন হবে। অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা ভাতার দাবিতে বিডিওর দ্বারস্থ আশা কর্মীরা। এদিন অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় মাসিক ৩০০০ টাকা ভাতা প্রদানের দাবিতে জলপাইগুড়ি সদর বিডিওর দ্বারস্থ হলেন আশা কর্মীরা। তাঁদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিডিওর সাথে সাক্ষাৎ করেন তাঁরা।
আশা কর্মীদের বক্তব্য, গ্রামগঞ্জে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে তাঁরা নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত কাজের পাশাপাশি সরকারি একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নেও তাঁরা যুক্ত রয়েছেন। অথচ তাঁদের কাজের তুলনায় পারিশ্রমিক যথেষ্ট নয় বলে অভিযোগ আশা কর্মীদের। এমনকি তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকাও পান না। তাই অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে মাসিক ৩০০০ টাকা ভাতা দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই জানিয়ে আসছেন তাঁরা।
সেই দাবিকে সামনে রেখেই এদিন জলপাইগুড়ি সদর বিডিওর কাছে পৌঁছে যান আশা কর্মীদের একাংশ। আশা কর্মীদের দাবি, তাঁদের সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত ভাতা চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হোক। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। এদিন বিডিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন আশা কর্মীরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা।
সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, আশাকর্মীরা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পাবেন না। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, শুধু স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবীরাই নন, যাঁরা সরকারি খাত থেকে নিয়মিত সম্মানী, অন্যান্য ভাতা বা পারিশ্রমিক পান— যেমন আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, পার্শ্বশিক্ষক এবং সিভিক ভলান্টিয়ার—তাঁদের এই প্রকল্পের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। প্রকৃত প্রান্তিক ও দুস্থ পরিবারের মহিলাদের কাছে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সরকারের স্পষ্ট বক্তব্য।
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