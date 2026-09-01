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অন্নপূর্ণার ৩০০০ চাই-ই চাই! বিরাট দাবি আশা কর্মীদের, নইলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

Annapurna Yojana: সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, আশাকর্মীরা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পাবেন না।  আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, পার্শ্বশিক্ষক এবং সিভিক ভলান্টিয়ার—তাঁদের এই প্রকল্পের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 01, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:51 PM IST
অন্নপূর্ণার ৩০০০ চাই-ই চাই! বিরাট দাবি আশা কর্মীদের, নইলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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