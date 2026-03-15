English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
WB Assembly Election 2026: বেজে গেল ভোটের দামামা, বঙ্গে কোন দফায় কোথায় ভোট? কলকাতায় কবে?

Bengal Votes In 2 Phases: পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট ২০২৬ দু'দফায়। পশ্চিমবঙ্গে কোন দফায় কোন কোন জেলায় ভোট হবে জেনে নিন এক ঝলকে--

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 15, 2026, 05:23 PM IST
পশ্চিমবঙ্গে কোন দফায় কোথায় ভোট

পজি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অপেক্ষার অবসান, অবশেষে প্রকাশ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। পশ্চিমবঙ্গে দু'দফায় ভোট হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ২৩, ২৯ এপ্রিল দু'দফায় ভোট হবে এই রাজ্যে। ৫মে ভোট গণনা। কোন দফায় কোন কোন জেলায় ভোট হবে, তারই তালিকা দেওয়া হল--

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:WB Assembly Election 2026 Dates: কমিশনের চূড়ান্ত ঘোষণা; বাংলায় কবে বিধানসভা নির্বাচন? ক'দফায়? রেজাল্ট কবে?

প্রথম দফায় ১৫২ টি কেন্দ্রে ভোট হবে। প্রথম দফায় ১৬ জেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিম বর্ধমান, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পংয়ে ভোট হবে।

প্রথম দফায় কোন কোন জেলায় ভোট হবে-- মেখলিগঞ্জ (SC), মাথাভাঙ্গা (SC), কোচবিহার উত্তর (SC), কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি (SC), সিতাই (SC), দিনহাটা, নাটাবাড়ি, তুফানগঞ্জ, কুমারগ্রাম (ST), কালচিনি (ST), আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা (SC), মাদারিহাট (ST), ধূপগুড়ি (SC), ময়নাগুড়ি (SC), জলপাইগুড়ি (SC), রাজগঞ্জ (SC), ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাল (ST), নাগরাকাটা (ST), কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্সিয়ং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (SC), শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া (ST), চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, হেমতাবাদ (SC), কালিয়াগঞ্জ (SC), রায়গঞ্জ, ইটাহার, কুশমন্ডি (SC), কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন (ST), গঙ্গারামপুর (SC), হরিরামপুর, হবিবপুর (ST), গাজোল (SC), চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতীপুর, রতুয়া, মানিকচক, মালদা (SC), ইংলিশ বাজার, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর, ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, ভগবানগোলা, রানিগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, নবগ্রাম (SC), খড়গ্রাম (SC), বড়ঞা (SC), কান্দি, ভরতপুর, রেজিনগর, বেলডাঙা, বহরমপুর, হরিহরপাড়া, নওদা, ডোমকল, জলঙ্গি, তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া (SC), নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর, পটাশপুর, কাঁথি উত্তর, ভগবানপুর, খেজুরি (SC), কাঁথি দক্ষিণ, রামনগর, এগরা, দাঁতন, নয়াগ্রাম (ST), গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, কেশিয়াড়ি (ST), খড়গপুর সদর, নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, খড়গপুর, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল (SC), চন্দ্রকোনা (SC), গড়বেতা, শালবনি, কেশপুর (SC), মেদিনীপুর, বিনপুর (ST), বান্দোয়ান (ST), বলরামপুর, বাঘমুণ্ডি, জয়পুর, পুরুলিয়া, মানবাজার (ST), কাশিপুর, পাড়া (SC), রঘুনাথপুর (SC), শালতোড়া (SC), ছাতনা, রানিবাঁধ (ST), রায়পুর (ST), তালড্যাংরা, বাঁকুড়া, বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর (SC), ইন্দাস (SC), সোনামুখী (SC), পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, রানিগঞ্জ, জামুরিয়া, আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল উত্তর, কুলটি, বারাবনী, দুবরাজপুর (SC), সিউড়ি, বোলপুর, নানুর (SC), লাভপুর, সাঁইথিয়া (SC), ময়ূরেশ্বর, রামপুরহাট, হাঁসন, নলহাটি, মুরারই।

আরও পড়ুন:Mamata Banerjee: ভোট ঘোষণার প্রাক্কালে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর: একযোগে ভাতা বৃদ্ধি, মার্চ থেকেই বকেয়া DA

দ্বিতীয় দফায় ১৪২ টি কেন্দ্রে ভোট হবে। দ্বিতীয় দফায় ছয়টি জেলা পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতায় ভোট হবে।

দ্বিতীয় দফায় কোন কোন জেলায় ভোট হবে-- করিমপুর, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ (SC), রানাঘাট উত্তর পূর্ব (SC), রানাঘাট দক্ষিণ (SC), চাকদহ, কল্যাণী (SC), হরিণঘাটা (SC), বাগদা (SC), বনগাঁ উত্তর (SC), বনগাঁ দক্ষিণ (SC), গাইঘাটা (SC), স্বরূপনগর (SC), বাদুড়িয়া, হাবরা, অশোকনগর, আমডাঙা, বীজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগৎদল, নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর, খড়দহ, দমদম উত্তর, পানিহাটি, কামারহাটি, বরাহনগর, দমদম, রাজারহাট নিউ টাউন, বিধাননগর, রাজারহাট গোপালপুর, মধ্যমগ্রাম, বারাসত, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, মিনাখাঁ (SC), সন্দেশখালি (ST), বসিরহাট দক্ষিণ, বসিরহাট উত্তর, হিঙ্গলগঞ্জ (SC), গোসাবা (SC), বাসন্তী (SC), কুলতলি (SC), পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজার (SC), জয়নগর (SC), বারুইপুর পূর্ব (SC), ক্যানিং পশ্চিম (SC), ক্যানিং পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, মগরাহাট পূর্ব (SC), মগরাহাট পশ্চিম, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর (SC), সোনারপুর দক্ষিণ, ভাঙড়, কসবা, যাদবপুর, সোনারপুর উত্তর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, মহেশতলা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ, গোঘাট (SC), খানাকুল, খণ্ডঘোষ (SC), বর্ধমান দক্ষিণ, রায়না (SC), জামালপুর (SC), মন্তেশ্বর, কালনা (SC), মেমারি, বর্ধমান উত্তর (SC), ভাতার, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, পূর্বস্থলী উত্তর, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম (SC), গলসি (SC)।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

পরবর্তী
খবর

WB Assembly Election 2026 Dates: কমিশনের চূড়ান্ত ঘোষণা; বাংলায় কবে বিধানসভা নির্বাচন? ক'দফায়? রেজাল্ট কবে?
.

পরবর্তী খবর

WATCH VDO of Ali Kameini is back: বিগ বিগ ব্রেকিং: বিগ বিগ ব্রেকিং: বেঁচে রয়েছেন খামেইনি, VD...