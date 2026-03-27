CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
West Bengal Assembly Election 2026: অভিষেকের সভার পরেই তৃণমূলে বড় ভাঙন: বিরোধীদের হাত শক্ত করেই লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে বিস্ফোরক মহিলারা

Nandigram Big Update: 'আমরা জেলাশাসক থেকে শুরু করে প্রশাসনের সমস্ত দরজায় কড়া নেড়েছি। কিন্তু সুরাহা মেলেনি। শাসক দলের ছত্রছায়ায় থেকেও যদি আমাদের কাজ খোয়াতে হয়, তবে সেই দলের প্রতি আর ভরসা রাখা সম্ভব নয়।'

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 27, 2026, 02:24 PM IST
নন্দীগ্রামে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান

কিরণ মান্না:   'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নয়, চাই নিরাপত্তা ও চাকরি': নন্দীগ্রামে বড়সড় ভাঙন শাসক দলে...

বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই ফের উত্তপ্ত নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক মাটি। শুক্রবার সকালে আমদাবাদ অঞ্চলের শুবদিতে তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় ধস নামিয়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন ১১টি পরিবারের সদস্যরা। দলত্যাগীদের মধ্যে বড় অংশই মহিলা, যাঁরা রাজ্য সরকারের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের উপভোক্তা হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়নের বদলে কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তার দাবিকে হাতিয়ার করে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখালেন। এদিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে এই দলবদল কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।

মিড-ডে মিল ও কর্মসংস্থান

যোগদানকারী মহিলারা মূলত শক্তির মুক্তেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের রান্নার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, কোনও সংগত কারণ ছাড়াই এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের চাপে তাঁদের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিনের রুটিরুজি হারিয়ে তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন।

ক্ষুব্ধ মহিলাদের বক্তব্য:

'আমরা জেলাশাসক থেকে শুরু করে প্রশাসনের সমস্ত দরজায় কড়া নেড়েছি। কিন্তু সুরাহা মেলেনি। শাসক দলের ছত্রছায়ায় থেকেও যদি আমাদের কাজ খোয়াতে হয়, তবে সেই দলের প্রতি আর ভরসা রাখা সম্ভব নয়।'

'ভাতা নয়, ভবিষ্যৎ চাই'

এদিন বিজেপি কার্যালয়ে প্রায় ২৫ জন মহিলা সরাসরি বিজেপিতে শামিল হন। তাঁদের প্রত্যেকের মুখেই ছিল এক সুর— 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সামান্য টাকা দিয়ে সংসার চলে না। আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য চাকরি চাই এবং নিজেদের নিরাপত্তা চাই।' 

তৃণমূল ছেড়ে আসা মহিলাদের স্পষ্ট দাবি, সরকারি ভাতা সাময়িক স্বস্তি দিলেও দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে স্থায়ী কর্মসংস্থানই একমাত্র পথ।

ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা: অস্বস্তিতে তৃণমূল

মহিলাদের পাশাপাশি এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তৃণমূলের দুই স্থানীয় নেতা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সুব্রত জানা। প্রায় দেড় বছর আগে তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছিলেন। 

ফের পুরনো দলে ফিরে আসায় তাঁকে স্বাগত জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। ২০২১-এর নির্বাচনে ওঁর পরিশ্রম আমরা দেখেছি।'

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও সমীকরণ

এদিনের দলবদল প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে বলেন:

ভাতার রাজনীতি: 'মায়েরা বুঝে গিয়েছেন, ৫০০ বা ১৫০০ টাকায় বর্তমান বাজারে কিছুই হয় না। মানুষ এখন সম্মান, নিরাপত্তা এবং স্থায়ী কাজ চান।'

প্রশাসনের ব্যর্থতা: প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার কারণেই সাধারণ মানুষ তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন বলে তিনি দাবি করেন।

অন্যদিকে, খাস তালুকে এই ভাঙনে রীতিমতো উদ্বিগ্ন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। আমদাবাদ অঞ্চলের এই বড়সড় ধাক্কা নির্বাচনের আগে এলাকায় দলের সাংগঠনিক শক্তিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ভোটের মুখে নন্দীগ্রামে এই দলবদল শুধুমাত্র সংখ্যাতত্ত্বের বিচারেই নয়, ইস্যুর বিচারেও তাৎপর্যপূর্ণ। ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ বনাম ‘চাকরি ও নিরাপত্তা’—এই দুই মেরুকরণ আগামী দিনে নির্বাচনী প্রচারে বড় হাতিয়ার হতে চলেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

