Zee News Bengali
  • West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় ভয়ংকর আপডেট: অধীর চৌধুরীর কনভয়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো ঢুকে পড়ল ট্রাক, রহস্যময় দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য

Adhir Chowdhury Big Update: প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ধাক্কাটি এতটাই জোরালো ছিল যে পুলিসের গাড়িটি রাস্তার পাশে অনেকটা সরে যায় এবং গাড়ির সম্মুখভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঠিক এই গাড়িটির পেছনেই ছিল অধীর চৌধুরীর নিজস্ব চারচাকা গাড়িটি। চালকের তৎপরতায় অল্পের জন্য সরাসরি সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 8, 2026, 08:18 PM IST
অধীর চৌধুরীর কনভয় দুর্ঘটনা

সোমা মাইতি: ভোটের প্রচার সেরে ফেরার পথে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বহরমপুর-কান্দি রাজ্য সড়কের হাটপাড়া এলাকায় তাঁর কনভয়ে একটি ট্রাক্টর সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় কনভয়ের একটি পুলিস এসকর্ট গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এই লিংকে ক্লিক করে দেখুন কী বিভত্‍স সেই দুর্ঘটনা-- https://youtube.com/shorts/bJvpv_lPrnA?si=mLCE0jTNTBJdLKx6

কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা?

দলীয় সূত্রে খবর, এদিন সারাদিন কান্দি মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মসূচি ও নির্বাচনী প্রচার সেরে বহরমপুরের বাসভবনে ফিরছিলেন অধীর চৌধুরী। তাঁর কনভয়ের শুরুতে ছিল জেলা পুলিসের একটি এসকর্ট গাড়ি। হাটপাড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় উল্টো দিক থেকে আসা একটি মালবোঝাই ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি পুলিশের সেই পাইলট কার বা এসকর্ট গাড়িতে ধাক্কা মারে।

আরও পড়ুন: BJP Worker Death in Haldia: দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন: মোদীর সভার আগেই বিজেপিকর্মীর রহস্যমৃত্যু, তোলপাড় হলদিয়া

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ধাক্কাটি এতটাই জোরালো ছিল যে পুলিসের গাড়িটি রাস্তার পাশে অনেকটা সরে যায় এবং গাড়ির সম্মুখভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঠিক এই গাড়িটির পেছনেই ছিল অধীর চৌধুরীর নিজস্ব চারচাকা গাড়িটি। চালকের তৎপরতায় অল্পের জন্য সরাসরি সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: মেয়ের সম্মান রাস্তায় নামিয়ে আনলেন? পানিহাটিতে প্রচারে মহিলাদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে বিজেপিপ্রার্থী রত্না দেবনাথ

নিরাপত্তারক্ষীদের অবস্থা ও পুলিসি তৎপরতা

ঘটনার পরপরই কনভয়ে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত পজিশন নেন এবং অধীর চৌধুরীকে সুরক্ষিত করেন। কনভয়ের পুলিস কর্মীরা জানিয়েছেন, গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ভেতরে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের কেউ গুরুতর জখম হননি। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় থানার বিশাল পুলিস বাহিনী। ঘাতক ট্রাক্টরটিকে পুলিস আটক করেছে। তবে চালক পলাতক কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, যান্ত্রিক ত্রুটি বা কুয়াশাচ্ছন্ন গোধূলি আলোয় নিয়ন্ত্রণ হারানোই এই দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ২৫ বছর কাজ করছি, এভাবে কথা বলবেন না: জ্ঞানেশ কুমারের অপমানের পালটা দিতেই সরে যেতে হল অবজার্ভারকে?

রাজনৈতিক মহলে উদ্বেগ

ভোটের মুখে এই ধরণের দুর্ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। বহরমপুর কেন্দ্রের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অধীর চৌধুরীর নিরাপত্তা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। ঘটনার পর বহরমপুর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। তবে অধীর চৌধুরী নিজে এই ঘটনায় বিচলিত না হয়ে কর্মীদের শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন এবং রাতেই বহরমপুরে ফিরেছেন বলে দলীয় কার্যালয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

আরও পড়ুন: Orange Alert on Bengal Weather Update: ৬০ কিমি বেগে তীব্র ঝড় ধেয়ে আসছে কিছুক্ষণের মধ্যেই: ভয়ংকর তাণ্ডব চালাবে, সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি-- কমলা সতর্কতার গ্রাসে বাংলা

কান্দি ও বহরমপুরের মাঝে হাটপাড়ার এই দুর্ঘটনা ফের একবার মুর্শিদাবাদের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও ভিভিআইপি কনভয়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। পুলিস পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। দুর্ঘটনার সময় রাস্তার ট্রাফিক সিগন্যালিং বা ট্রাক্টরের গতিবেগ কেমন ছিল, তা নিয়ে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আপাতত কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির খবর নেই।

আরও পড়ুন: LPG Cylinder Price Fall: যুদ্ধ থামতেই বিরাট খবর: তেলের হাহাকার, সিলিন্ডারের টানাটানির মধ্যেই ৩১৭ টাকা কমতে চলেছে LPG-র দাম?

 

পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: ২৫ বছর কাজ করছি, এভাবে কথা বলবেন না: জ্ঞানেশ কুমারের অপমানের পালটা দিতেই সরে যেতে হল অবজার্ভারকে?
.

পরবর্তী খবর

Get Lost: কোনও যুক্তিই শুনতে নারাজ কমিশন, জ্ঞানেশ কুমার তৃণমূলকে 'গেট লস্ট' বলে দ...