West Bengal Assembly Election 2026: অদিতি মুন্সীকে নিয়ে বিরাট খবর: গুরুতর অভিযোগ-- ভোটের ১২ ঘণ্টা আগে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে দায়ের হল মামলা

Aditi Munsi TMC Candidate: বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার মেগা নির্বাচন। তার ঠিক আগের দিন, মঙ্গলবার বাগুইআটি থানায় এক বিস্ফোরক অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি প্রার্থী আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 28, 2026, 05:11 PM IST
অদিতি মুন্সীকে নিয়ে বিরাট খবর

অর্ণবাংশু নিয়োগী:  রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে রাজনৈতিক পারদ চড়ল তুঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রার্থী তথা প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী অদিতি মুন্সির বিরুদ্ধে সম্পত্তি গোপনের গুরুতর অভিযোগ তুলে থানায় দ্বারস্থ হলেন বিজেপি প্রার্থী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। বাগুইআটি থানায় করা এই অভিযোগে বিদ্ধ অদিতির স্বামী তথা তৃণমূলের দাপুটে নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীও।

বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার মেগা নির্বাচন। তার ঠিক আগের দিন, মঙ্গলবার বাগুইআটি থানায় এক বিস্ফোরক অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি প্রার্থী আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। তাঁর নিশানায় রাজারহাট-গোপালপুরের তৃণমূল প্রার্থী অদিতি মুন্সি। বিজেপি প্রার্থীর দাবি, অদিতি তাঁর নির্বাচনী হলফনামায় (Affidavit) বিপুল সম্পত্তির তথ্য গোপন করেছেন, যা আইনিভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ।

দেখুন সেই অভিযোগপত্র: 

১. হলফনামা বিতর্ক ও সম্পত্তির খতিয়ান
তরুণজ্যোতি তিওয়ারির মূল অভিযোগ, অদিতি মুন্সি তাঁর মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামায় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সঠিক হিসাব দেননি। বিজেপি প্রার্থীর বক্তব্য অনুযায়ী:

জমির মালিকানা: অদিতি ও তাঁর স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীর নামে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে, বিশেষ করে জগদীশপুর মৌজায় বিপুল পরিমাণ জমি রয়েছে। কিন্তু সরকারি পোর্টাল ‘বাংলারভূমি’ ও রেজিস্ট্রেশন দপ্তরের তথ্য বলছে সেই জমির মালিকানা থাকলেও হলফনামায় তার উল্লেখ নেই।

তারিখ: গত ২৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে--অর্থাৎ নির্বাচন ঘোষণার ঠিক আগে--কালিম্পং এবং রাজারহাটের একাধিক বড় সম্পত্তি একসঙ্গে বিক্রি, হস্তান্তর বা উপহার দেওয়া হয়েছে। বিজেপি প্রার্থীর প্রশ্ন, একদিনেই কেন এত সম্পত্তি বিক্রি বা ট্রান্সফার করা হলো?

টাকার হদিস: তরুণজ্যোতির দাবি, ওই জমি বিক্রির কয়েক কোটি টাকা কোথায় গেল? অদিতির হলফনামায় ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বা ইনভেস্টমেন্টের হিসেবে সেই অর্থের কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

২. ‘বি সি গ্লোবাল’ রহস্য ও তদন্তের দাবি

থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর তরুণজ্যোতি তিওয়ারি সংবাদমাধ্যমের সামনে ‘বি সি গ্লোবাল’ নামক একটি সংস্থার নাম তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কেনা-বেচার ক্ষেত্রে এই কোম্পানির যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি তিনি মানস পাত্র ও মানবী পাত্র নামক দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে প্রশ্ন তোলেন—প্রার্থীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কী? কেন তাঁদের কাছেই সম্পত্তি বিক্রি করা হলো?

তৃণমূল প্রার্থীকে তীব্র আক্রমণ করে তরুণজ্যোতি বলেন:

'চোর ধরা পড়েছে। একজন সচেতন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে অপরাধের খবর পুলিস, আয়কর দফতর কিংবা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-সিবিআইকে জানানো আমার দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন করতেই আমি আজ বাগুইআটি থানায় এসেছি। আয়ের সঙ্গে অদিতির ঘোষিত সম্পদের কোনও মিল নেই।'

৩. আইনি গ্যাঁড়াকলে অদিতি?

বিজেপি প্রার্থীর দাবি অনুযায়ী, তথ্য গোপন করা Representation of the People Act, 1951 এর Section 125A এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তিনি সরাসরি অদিতির প্রার্থীপদ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। নির্বাচনের মুখে এই ধরণের আইনি পদক্ষেপ অদিতির ভাবমূর্তিতে আঘাত হানবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

৪. তৃণমূলের পালটা সুর

ভোটের আগের দিন এমন নজিরবিহীন অভিযোগে রাজারহাট-গোপালপুর এলাকায় ব্যাপক শোরগোল শুরু হলেও, অদিতি মুন্সি বা দেবরাজ চক্রবর্তীর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে তৃণমূল শিবিরের একাংশের দাবি, পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিজেপি এখন কুৎসা ও অপপ্রচারের ওপর নির্ভর করছে। ভোটারদের বিভ্রান্ত করতেই শেষ মুহূর্তে এই কৌশল নিয়েছে গেরুয়া শিবির।

রাজারহাট-গোপালপুরে এবারের লড়াই ছিল সঙ্গীত বনাম আইনি তর্কের। কিন্তু ভোটের ঠিক আগের রাতে সেই লড়াই পৌঁছে গেল থানায়। বাগুইআটি থানার পুলিশ এই অভিযোগ গ্রহণ করলেও, নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই এখন দেখার। আগামীকাল বুধ সকালে ব্যালট বাক্সে এই ‘সম্পত্তি বিতর্ক’ কতটা প্রভাব ফেলে, তা নিয়ে কৌতূহলী সব পক্ষই।

এক নজরে অভিযোগের মূল পয়েন্ট:

প্রার্থী: অদিতি মুন্সি (রাজারহাট-গোপালপুর, TMC)।

অভিযোগকারী: তরুণজ্যোতি তিওয়ারি (BJP)।

স্থান: বাগুইআটি থানা।

মূল অভিযোগ: হলফনামায় জমি ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের তথ্য গোপন।

বিতর্কিত তারিখ: ২৫ মার্চ, ২০২৬ (সম্পত্তি হস্তান্তরের দিন)।

আইনি ধারা: Section 125A (Representation of the People Act).

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

