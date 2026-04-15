English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের জাস্ট এক সপ্তাহ আগেই শাসক দল তৃণমূলে বিরাট ভাঙন: বিশাল হেভিওয়েট নেতার ছেলে দল ছেড়ে এবার ISF-এ

Arabul Islam's son left TMC: বুধবার সন্ধ্যায় ভাঙড়ের কাশিপুরে আয়োজিত এক জনসভায় আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর হাত থেকে পতাকা তুলে নেন তিনি। ভোটের আগে এই ঘটনা ভাঙড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ আমূল বদলে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 15, 2026, 09:20 PM IST
তৃণমূল ছেড়ে ISF-এ বড় নেতা

প্রসেনজিত্‍ সর্দার:  ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের মুখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে বড়সড় ধস নামল। ভাঙড়ের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের দাপুটে নেতা আরাবুল ইসলামের পর এবার তাঁর পুত্র তথা জেলা পরিষদের সদস্য হাকিমুল ইসলামও আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ (ISF)-এ যোগ দিলেন। বুধবার সন্ধ্যায় ভাঙড়ের কাশিপুরে আয়োজিত এক জনসভায় আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর হাত থেকে পতাকা তুলে নেন তিনি। ভোটের আগে এই ঘটনা ভাঙড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ আমূল বদলে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পারিবারিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন

ভাঙড়ের রাজনীতিতে ‘তাজা নেতা’ হিসেবে পরিচিত আরাবুল ইসলাম বেশ কিছুদিন আগেই তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। বর্তমানে তিনি আইএসএফ-এর টিকিটে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাবার দলত্যাগের পর থেকেই হাকিমুলের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ছিল। বুধবার কাশিপুরের সভায় নওশাদের হাত ধরে সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন তিনি। এই যোগদানের ফলে ভাঙড় ও সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূলের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কেন এই যোগদান গুরুত্বপূর্ণ?

হাকিমুল ইসলাম শুধু আরাবুল-পুত্র নন, তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য এবং ভাঙড়ের যুব সমাজের মধ্যে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। তৃণমূলের হয়ে এলাকার যুব সংগঠন গোছানোর ক্ষেত্রে তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। রাজনৈতিক মহলের মতে:

যুব ভোটের মেরুকরণ: হাকিমুলের যোগদানের ফলে ভাঙড়ের তরুণ ভোটারদের একটি বড় অংশ আইএসএফ-এর দিকে ঝুঁকতে পারে।

সংগঠন সংঘাত: নিচুতলার অনেক তৃণমূল কর্মী, যাঁরা আরাবুল পরিবারের অনুগামী ছিলেন, তাঁরাও এখন তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফ-এর পথে হাঁটতে শুরু করেছেন।

নওশাদের শক্তিবৃদ্ধি: ক্যানিং থেকে ভাঙড়—এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নওশাদ সিদ্দিকীর প্রভাবকে আরও সুসংহত করবে এই যোগদান।

ভবিষ্যৎ প্রভাব

পতাকা হাতে নিয়ে হাকিমুল ইসলাম জানান, "মানুষের সেবা করতেই এই সিদ্ধান্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে আইএসএফ-ই একমাত্র দল যারা সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে লড়াই করছে।" অন্যদিকে, নওশাদ সিদ্দিকী হাকিমুলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "ভাঙড়ের মানুষ উন্নয়ন ও ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। হাকিমুলের যোগদান আমাদের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করল।"

তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে এখনও কড়া কোনও প্রতিক্রিয়া না এলেও, অন্দরে যে অস্বস্তি বেড়েছে তা স্পষ্ট। ভাঙড় দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, এই দলবদলের প্রভাব নির্বাচনী বাক্সে কতটা পড়ে, এখন সেটাই দেখার বিষয়। তবে এই মুহূর্তে হাকিমুলের আইএসএফ-এ যাওয়া ভাঙড়ের রাজনৈতিক পালে নিশ্চিতভাবেই বড় হাওয়া জুগিয়েছে।

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোট না যুদ্ধ? কাশ্মীর-মণিপুর নয়, বাংলার বুকেই দাপাচ্ছে প্রায় আড়াই লক্ষ জওয়ান: অবিশ্বাস্য বাহিনী মোতায়েন কমিশনের

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: পুনর্মুষিক ভব: ভোটের মুখে বিরাট ভাঙন, হুমায়ুনের নতুন পার্টি থেকে দলে দলে সবার তৃণমূলে যোগ

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

