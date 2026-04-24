West Bengal Assembly Election 2026: অমিত শাহর এক্সিট পোল: ১৫২-এর মধ্যে ১১০ পেয়ে গিয়েছি, বাংলায় ভোটের সুনামি বইছে-- কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী, জানালেন বড় কথা

Amit Shah on Bengal's Exit Pole 2026: তিনি বলেন, 'বাংলার ইতিহাসে এটি অন্যতম শান্তিপূর্ণ ভোট। দীর্ঘকাল পর এ রাজ্যে কোনও মৃত্যুহীন নির্বাচন দেখল মানুষ।' এই সাফল্যের জন্য তিনি নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 24, 2026, 01:35 PM IST
২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের রেজাল্ট নিয়ে বড় দাবি অমিত শাহের

মৌমিতা চক্রবর্তী: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ এখন তুঙ্গে। প্রথম দফার ভোটগ্রহণের পর বিজেপির আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে পৌঁছেছে। গত বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৫২টি আসনে যে রেকর্ডভাঙা ৯২.৫২ শতাংশ ভোট পড়েছে, তাকে গণতন্ত্রের জয় এবং পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার নিউ টাউনের সাংবাদিক বৈঠক এবং সামাজিক মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বিজেপি এবার বাংলার মসনদ দখলে কতটা মরিয়া।

ভয় থেকে ভরসার যাত্রা: প্রথম দফার ভোটে ‘সুনামি’র ইঙ্গিত দেখছেন অমিত শাহ

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর রাজনৈতিক সমীকরণ এক নতুন মোড় নিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার এক চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন-- প্রথম দফার ১৫২টি আসনের মধ্যে ১১০টিরও বেশি আসনে জয়লাভ করতে চলেছে বিজেপি। তাঁর মতে, বাংলার মানুষ এবার ‘ভয়’ কাটিয়ে ‘ভরসা’র পথ বেছে নিয়েছেন এবং এই ভোট আসলে উন্নয়নের পক্ষে এক ‘সুনামি’।

রেকর্ড ভোটদান ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন

প্রথম দফায় ৯২ শতাংশের বেশি ভোটদানকে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে নজিরবিহীন বলে বর্ণনা করেছেন শাহ। তিনি বলেন, 'বাংলার ইতিহাসে এটি অন্যতম শান্তিপূর্ণ ভোট। দীর্ঘকাল পর এ রাজ্যে কোনও মৃত্যুহীন নির্বাচন দেখল মানুষ।' এই সাফল্যের জন্য তিনি নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শাহের মতে, সাধারণ মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুথমুখী হয়েছেন, তা প্রমাণ করে যে তারা বর্তমান শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন চান।

‘দিদি যাচ্ছেন, বিজেপি আসছে’

সাংবাদিক বৈঠকে শাহ অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করেন, 'দিদি যাচ্ছেন, বিজেপি আসছে।' 

বিকাশের পথে বাংলা: শাহের দাবি, ভারতের অন্যান্য অংশে মোদীজির নেতৃত্বে যে উন্নয়নের যাত্রা চলছে, বাংলা এতকাল তা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এবার বাংলার মানুষ সেই ‘বিকাশ’কে নিজেদের ভবিষ্যৎ হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ: ৫ তারিখের পর ওড়িশা (কলিঙ্গ) ও বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষায়, 'পূর্বদয়ের গতি বাড়বে এবং সব জায়গায় পদ্মের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।'

প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা: শাহের মতে, রাজ্যে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা বা ‘অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি’ চূড়ান্ত পর্যায়ে। আগে মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোটদান থেকে বিরত রাখা হতো, কিন্তু এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারায় মানুষ নির্ভয়ে মতামত জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ও ‘বাঙালি’ আবেগ

তৃণমূলের পক্ষ থেকে বারবার অভিযোগ তোলা হয় যে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বহিরাগত কেউ মুখ্যমন্ত্রী হবেন। এর কড়া জবাব দিয়ে শাহ স্পষ্ট জানান, “বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন ভূমিপুত্র। 

তিনি বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করেছেন, বাংলায় কথা বলেন এবং মাটির সন্তান। কোনও ‘ভাইপো’ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না।' এই বার্তার মাধ্যমে তিনি সরাসরি তৃণমূলের পরিবারতন্ত্রকে আক্রমণ করার পাশাপাশি বাঙালির আবেগকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন।

নারী সুরক্ষা ও অগ্রাধিকার

অমিত শাহের বক্তব্যে নারী সুরক্ষা একটি বড় জায়গা দখল করে নিয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাত ১টার সময়ও কোনো নারী স্কুটি নিয়ে নির্ভয়ে বের হতে পারবেন। কারও সাহস হবে না তাঁর দিকে তাকানোর।' এছাড়াও মহিলা সংরক্ষণের বিরোধিতা করায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মহিলাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দুর্নীতি ও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি

তৃণমূল জমানাকে আক্রমণ করে শাহ বলেন, 'এ রাজ্যে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। ৩২টির বেশি ক্ষেত্রে ১০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।' তিনি ঘোষণা করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে:

১. একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির অধীনে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।

২. দুর্নীতিবাজদের জেলের ঘানি টানানো হবে।

৩. অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে রাজ্য থেকে বের করা হবে।

৪. সিন্ডিকেট রাজ ও কাটমানি সংস্কৃতির অবসান ঘটানো হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত বিরোধিতার সমালোচনা করে শাহ কিছুটা কৌতুকের ছলে বলেন, 'মোদীজি যদি ভুল করে বলেন তৃণমূলকে ভোট দিন, মমতা দিদি সেটাও মানবেন না। তিনি শুধু বিরোধিতার খাতিরেই মোদীজির ঝালমুড়ি খাওয়া বা গঙ্গা ভ্রমণেও আপত্তি জানান।'

রাজনৈতিক উত্তাপ

শাহ যখন কলকাতায় বসে জয়ের দাবি করছেন, ঠিক তখনই বারুইপুরে বিজেপির প্রচার গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। প্রচারের টোটো ভাঙচুর করা এবং চালককে মারধর করার ঘটনায় তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলেছে বিজেপি। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, ভোট মিটলেও মাঠের লড়াই এখনও থামেনি।

অমিত শাহের এই মেগা প্রচার এবং সাংবাদিক বৈঠক মূলত ভোটারদের মধ্যে একটি আত্মবিশ্বাসের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা। প্রথম দফায় ১১০টি আসনের দাবি করা রাজনৈতিক কৌশলের একটি অংশ হতে পারে, যা পরবর্তী দফার ভোটারদের প্রভাবিত করতে সহায়ক। তবে ৯২ শতাংশ ভোট কার বাক্সে গিয়েছে, তা পরিষ্কার হবে ফল প্রকাশের দিন। আপাতত, শাহের ‘সুনামি’র তত্ত্ব আর ‘সোনার বাংলা’ গড়ার প্রতিশ্রুতি বাংলার আকাশে-বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটে কে জিতবে বাংলা? আমেরিকার পলিমার্কেট বেটিং বলছে বিজেপি ৫২% আর তৃণমূল ৪৭%, মানে কী?

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের সকালে বিস্ফোরক হুমায়ুন কবীর: নওদার বুথে রাস্তায় চেয়ারে বসে বলে দিলেন ভয়ংকর কথা, তুলকালাম রাজ্য-রাজনীতি

 

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

West Bengal Assembly Election: ভোটশেষে গভীর রাতে সিল করা ইভিএম মেশিন-সহ অন্ধকার মাঠে উধাও ভোটকর্মীরা
Mobile Lockdown: বন্ধ হয়ে যাবে মোবাইল? কাজ করবে না ইন্টারনেট? ভোট-আবহেই অবিশ্বাস্য মহাজাগতিক...