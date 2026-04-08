West Bengal Assembly Election 2026: ২৫ বছর কাজ করছি, এভাবে কথা বলবেন না: জ্ঞানেশ কুমারের অপমানের পালটা দিতেই সরে যেতে হল অবজার্ভারকে?
Coochbehar observer Anurag Yadav: মুখের ওপর কথা বলার ‘বিদ্রোহ’ এবং কর্তব্যে গাফিলতি—এই দুইয়ের মাসুল হিসেবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অনুরাগ যাদবকে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জারি করে কমিশন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার সাথে সাথেই রাজ্য রাজনীতি এবং প্রশাসনিক অলিন্দে বইতে শুরু করেছে নজিরবিহীন ঝোড়ো হাওয়া। একদিকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে নির্বাচন কমিশনের ‘বজ্রআঁটুনি’, আর অন্যদিকে সেই কড়াকড়িকে কেন্দ্র করে খোদ কমিশনের অন্দরেই তৈরি হওয়া এক বিস্ফোরক পরিস্থিতি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের মুখের ওপর সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়ে এবং নিজের ‘আত্মসম্মান’ রক্ষায় সওয়াল করে পদ থেকে সরে যেতে হল কোচবিহার দক্ষিণের জেনারেল অবজার্ভার অনুরাগ যাদবকে। তবে এই ‘বিদ্রোহের’ মাসুল তাঁকে দিতে হয়েছে হাতেনাতে।
বাংলার ভোটের ইতিহাসে হিংসা, ছাপ্পা এবং কারসাজির অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বাম আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতিবারই নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন একগুচ্ছ কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সেই শাসন যেন আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, খোদ কমিশন নিযুক্ত পর্যবেক্ষক এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে সরাসরি বাদানুবাদ এবং তার জেরে পদচ্যুতির মতো ঘটনা নজরে এল।
ভার্চুয়াল বৈঠক ও আকস্মিক সংঘাত
বুধবার পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর বিধানসভা ভোটের জন্য নিযুক্ত সাধারণ পর্যবেক্ষকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিল নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের জন্য নিযুক্ত ২৯৪ জন আইএএস অফিসার এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্পর্শকাতর বুথগুলি চিহ্নিত করা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা। কিন্তু বৈঠক শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নেয়।
'গো ব্যাক হোম'
সূত্রের খবর, কোচবিহার জেলার স্পর্শকাতর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। কোচবিহারে সারাবছরই রাজনৈতিক দ্বৈরথ লেগেই থাকে, তাই নির্বাচনের সময় সেখান থেকে কোনো অভিযোগ আসুক তা চায় না কমিশন। আলোচনা চলাকালীন জ্ঞানেশ কুমার হঠাৎ কোচবিহার দক্ষিণের জেনারেল অবজার্ভার অনুরাগ যাদবকে একটি অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্ন করেন: 'আপনার কেন্দ্রে কতগুলি বুথ রয়েছে?'
দীর্ঘ ২৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ আইএএস অফিসার অনুরাগ যাদব এই আকস্মিক প্রশ্নে কিছুটা ঘাবড়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তিনি কিছুটা তোতলাতে শুরু করেন এবং কিছুক্ষণ পর উত্তর দেন যে তার কেন্দ্রে ১২৫টি বুথ রয়েছে। কিন্তু এই উত্তরে বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হননি জ্ঞানেশ কুমার। নিজের দায়িত্বাধীন এলাকার বুথ সংখ্যা সম্পর্কে একজন পর্যবেক্ষকের স্পষ্ট ধারণা নেই কেন, এই প্রশ্নে রুষ্ট হন সিইসি। তিনি বিরক্তির সাথে বৈঠকে উপস্থিত সকলের সামনেই অনুরাগের উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন, ‘গো ব্যাক টু হোম’ (বাড়ি চলে যান)!
অনুরাগের পাল্টা জবাব
একজন প্রবীণ আমলা হিসেবে ভরা সভায় এই অপমান মেনে নিতে পারেননি অনুরাগ যাদব। সিইসি-র এই মন্তব্যের পর বৈঠকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য নিস্তব্ধতা নেমে আসে। নীরবতা ভেঙে অনুরাগ সরাসরি পাল্টা জবাব দেন। তিনি বলেন, 'আপনি আমাদের সঙ্গে এভাবে ব্যবহার করতে পারেন না। আমি ২৫ বছর ধরে সার্ভিস করছি। ইউ কান্ট সে লাইক দিস (You can't say like this)।' মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মতো সর্বোচ্চ পদের আধিকারিককে এভাবে মুখের ওপর প্রতিবাদ জানানোয় উপস্থিত বাকি পর্যবেক্ষকদের মধ্যে রীতিমতো থরহরিকম্প পরিস্থিতি তৈরি হয়। জ্ঞানেশ কুমার অবশ্য সে সময় আর বাদানুবাদ না বাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান।
প্রশাসনিক কোপ
মুখের ওপর কথা বলার ‘বিদ্রোহ’ এবং কর্তব্যে গাফিলতি—এই দুইয়ের মাসুল হিসেবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অনুরাগ যাদবকে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জারি করে কমিশন। সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, তথ্যের অভাব এবং নিজের এলাকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হওয়ার কারণেই এই কঠোর সিদ্ধান্ত। কমিশনের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার—যিনি নিজের এলাকার বুথ সংখ্যা জানেন না, তিনি অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট পরিচালনা করবেন কীভাবে?
কমিশনের কড়াকড়ি
কোচবিহারের রাজনীতি মানেই উদয়ন গুহ বনাম নিশীথ প্রামাণিকের চিরকালীন সংঘাত। এই স্পর্শকাতর জেলায় ভোট পরিচালনা করতে গেলে পর্যবেক্ষকদের নখদর্পণে সমস্ত তথ্য থাকা বাধ্যতামূলক। এদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, সেখানে কি ১৪৪ ধারা জারি করা যায়? এতে জ্ঞানেশ কুমার ক্ষুব্ধ হয়ে জানান যে, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনো সমস্যা হলে পুলিস অবজার্ভার সরাসরি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডাকতে পারবেন এবং ৩০ মিনিটের মধ্যে সেখানে ফোর্স পৌঁছাতে হবে।
কমিশনের এক আধিকারিকের ভাষায়, 'সর্ষের মধ্যে বহু জায়গায় ভূত রয়েছে। কমিশন সেই ভূত তাড়াতে গিয়ে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। বৈপ্লবিক চিন্তাধারা যদি কারও থাকে, তবে তা ভোট অবাধ করার কাজে ব্যবহার করা উচিত, অবাধ্যতায় নয়।'
পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব
নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, পর্যবেক্ষকদের ১৮ মার্চের মধ্যে নিজ নিজ কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। তাঁরা প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক এবং প্রতিদিনের অভাব-অভিযোগ শোনার কাজও শুরু করেছেন। কিন্তু এই ঘটনার পর বাকি ২৯৩ জন পর্যবেক্ষকের ওপর এক মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের একাংশ মনে করছে, কমিশন যে পরিমাণ কড়া অবস্থান নিয়েছে, তাতে আমলাদের মধ্যে এক ধরণের নীরব অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে।
কমিশনের লড়াই
অনুরাগ যাদবের এই অপসারণ কি বাকি আমলাদের জন্য কড়া বার্তা? না কি এর ফলে আমলা মহলে ক্ষোভের আগুন আরও উসকে গেল? ২০২৬-এর মহারণের আগে নবান্ন থেকে দিল্লি—সর্বত্র এখন এই প্রবীণ আমলার ‘বিদ্রোহ’ আর কমিশনের ‘বজ্রআঁটুনি’ নিয়ে আলোচনা। তবে কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ২০২৬-এর যুদ্ধে কোনো রকম গাফিলতি বা তথ্যের ঘাটতি বরদাস্ত করা হবে না।
কোচবিহারের উত্তপ্ত মাটিতে এবার ভোটের ফলাফল কী হবে তা সময় বলবে, কিন্তু ভোটের আগে কমিশনের ঘরের এই সংঘাত বাংলার নির্বাচনী ইতিহাসে এক নজিরবিহীন অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল।
