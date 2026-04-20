West Bengal Assembly Election 2026: ভোট বাংলার SIR ট্রাইবুনাল নিয়ে বড় আপডেট: মাত্র ২ দিন বাকি নির্বাচনের, আর আজ সুপ্রিম কোর্টের ভয়ংকর রায়

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট বাংলার SIR ট্রাইবুনাল নিয়ে বড় আপডেট: মাত্র ২ দিন বাকি নির্বাচনের, আর আজ সুপ্রিম কোর্টের ভয়ংকর রায়
রাজীব চক্রবর্তী: রাজ্য়ের অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালের কার্যপদ্ধতি এবং পরিকাঠামো নিয়ে আইনজীবীদের তোলা একাধিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরাসরি কোনও নির্দেশ জারি করল না দেশের শীর্ষ আদালত। ট্রাইবুনালের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হওয়া এবং বিচারপ্রার্থীদের সমস্যার কথা শুনলেও, এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চায়নি সুপ্রিম কোর্ট। পরিবর্তে, গোটা পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র বুঝতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত।
অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল জিনিসটা কী?
অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল (Appellate Tribunal) হল একটি বিশেষায়িত বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় (Quasi-judicial) সংস্থা, যা নিম্ন আদালত, ট্রাইবুনাল বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের রায় বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শোনার জন্য গঠিত হয়। সহজ কথায়, এটি একটি উচ্চ আদালত যেখানে কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের আইনি বিরোধের পুনর্বিচার করা হয়।
নিচে এর মূল বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:
১. গঠন ও উদ্দেশ্য
সাধারণ আদালতের কাজের চাপ কমাতে এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে দ্রুত ও বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে বিচার প্রদানের লক্ষ্যে সরকার এই ট্রাইবুনাল গঠন করে। যেমন—কর সংক্রান্ত (Income Tax Appellate Tribunal), বিদ্যুৎ (APTEL), বা টেলিকম (TDSAT) খাতের জন্য পৃথক পৃথক অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল থাকে।
২. কার্যপদ্ধতি
বিশেষজ্ঞের বিচার: এখানে সাধারণত একজন বিচার বিভাগীয় সদস্যের (যিনি আগে বিচারক ছিলেন) পাশাপাশি একজন কারিগরি বা টেকনিক্যাল সদস্য থাকেন, যিনি ওই নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখেন।
আপিল শুনানি: যখন কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিম্নতর কর্তৃপক্ষের (যেমন কমিশনার বা প্রাথমিক ট্রাইবুনাল) রায়ে সন্তুষ্ট হন না, তখন তারা এই অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন।
দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা: এর কাছে সাক্ষ্য গ্রহণ, সমন জারি বা নথি তলব করার ক্ষেত্রে একটি দেওয়ানি আদালতের সমান ক্ষমতা থাকে। তবে এটি কঠোর সিভিল প্রসিডিউর কোড (CPC) মেনে চলার বদলে 'ন্যায্য বিচার' বা Natural Justice-এর নীতির ওপর ভিত্তি করে চলে।
৩. গুরুত্ব ও ক্ষমতা
অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল আইনি এবং তথ্যগত—উভয় দিকই বিচার করতে পারে। এর দেওয়া রায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর ওপর বাধ্যতামূলক হয়। তবে এই ট্রাইবুনালের রায়েও যদি কোনো পক্ষ সংক্ষুব্ধ হয়, তবে তারা সাধারণত উচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে পারেন।
মামলার প্রেক্ষাপট
সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে এক আইনজীবী পশ্চিমবঙ্গের অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ জমা দেন। তাঁর প্রধান দাবি ছিল, ট্রাইবুনাল পরিচালনার ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশনাবলী বা গাইডলাইন যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে না। আইনজীবীদের বক্তব্য, বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে এবং বিচারপ্রার্থীদের স্বার্থ রক্ষায় সুপ্রিম কোর্ট যে সকল নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল, তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে।
অভিযোগে আরও জানানো হয়েছে যে, ট্রাইব্যুনালের শুনানির সময় আইনজীবী বা তাঁদের প্রতিনিধিদের সওয়াল করার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বিচারপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধরনের সীমাবদ্ধতা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী বলে দাবি করেছেন আবেদনকারী আইনজীবী।
অনলাইন আবেদন
প্রতিবেদনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে, তা হল-- ট্রাইবুনালের অনলাইন মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ পদ্ধতি। অভিযোগকারী আইনজীবীর দাবি অনুযায়ী, বর্তমানে শুধুমাত্র অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাধারণ মানুষ চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।
প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং সচেতনতার অভাবে প্রান্তিক জেলার বহু মানুষকে বাধ্য হয়ে কলকাতায় আসতে হচ্ছে শুধুমাত্র আবেদনের খোঁজ নিতে বা সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু সেখানে এসেও সুরাহা মিলছে না বলে দাবি করা হয়েছে। ডিজিটাল ব্যবস্থার দোহাই দিয়ে ট্রাইবুনালের স্বাভাবিক ও অফলাইন কাজকর্ম অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে, যা বিচার প্রক্রিয়ার গতিকে শ্লথ করে দিয়েছে।
প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ
মামলাটির শুনানি চলাকালীন বেঞ্চের নেতৃত্বদানকারী প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত কোনও কড়া পদক্ষেপ নিতে রাজি হননি। তিনি স্পষ্ট জানান যে, একতরফা অভিযোগের ভিত্তিতে শীর্ষ আদালত এখনই কোনও রায় দিতে চায় না। বরং সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তিনি কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের ওপর ভরসা রাখছেন।
শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে এই বিষয়ে একটি সরেজমিন রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ট্রাইবুনালের পরিকাঠামো, অনলাইন আবেদনের বর্তমান অবস্থা এবং আইনজীবীদের সওয়াল করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কি না—সেই সব দিক খতিয়ে দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবে সুপ্রিম কোর্ট।
এসআইআর (SIR) সংক্রান্ত অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের বিরক্তি
এই মামলার শুনানির সমান্তরালে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর (SIR) সংক্রান্ত মামলার আধিক্য নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত। আদালত কক্ষে তিনি মন্তব্য করেন যে, প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসআইআর সংক্রান্ত অসংখ্য অভিযোগ শীর্ষ আদালতে জমা পড়ছে।
বিচারপতির মতে, এই ধরনের মামলার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। রাজ্যের বিচার ব্যবস্থার নিম্নস্তর বা ট্রাইবুনাল পর্যায়ে যদি সমস্যাগুলি সঠিক সমাধান না হয়, তবেই মানুষ সুপ্রিম কোর্টমুখী হচ্ছেন। আর এই ক্রমবর্ধমান মামলার সংখ্যা দেখে আদালত নিজের বিরক্তি গোপন রাখেনি।
বিচারব্যবস্থায় এর প্রভাব
আইনজীবী মহলের একাংশের মতে, সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি হস্তক্ষেপ না করলেও হাইকোর্টের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে ট্রাইবুনালের ওপর একটি পরোক্ষ চাপ তৈরি হবে যাতে তারা তাদের কার্যপ্রণালী সংশোধন করে নেয়। যদি কলকাতা হাইকোর্টের রিপোর্টে অনিয়মের প্রমাণ মেলে, তবে আগামী দিনে অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালের পরিচালন ব্যবস্থায় বড়সড় রদবদল আসতে পারে।
অন্যান্য আইনজীবী ও প্রতিনিধিদের দাবি, ট্রাইব্যুনালে সরাসরি সওয়াল করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হলে বিচার পাওয়ার অধিকার খর্ব হয়। পাশাপাশি, অনলাইন ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি শক্তিশালী অফলাইন উইন্ডো থাকা প্রয়োজন যাতে গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষও বিচারব্যবস্থার সুফল ভোগ করতে পারেন।
অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল বিচার ব্যবস্থায় একটি মধ্যবর্তী ধাপ হিসেবে কাজ করে। এটি একদিকে যেমন সাধারণ আদালতের ওপর মামলার চাপ কমায়, অন্যদিকে জটিল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে সাধারণ মানুষের আইনি প্রতিকার পাওয়ার পথ সুগম করে।
পশ্চিমবঙ্গের ট্রাইবুনাল ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ এখন ঝুলে রইল কলকাতা হাইকোর্টের রিপোর্টের ওপর। শীর্ষ আদালতের এই কঠোর অথচ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান রাজ্যের বিচারবিভাগীয় প্রশাসনের জন্য একটি বড় বার্তা। এখন দেখার বিষয়, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁর রিপোর্টে ট্রাইবুনালের অব্যবস্থা নিয়ে কী রায় দেন এবং সুপ্রিম কোর্ট শেষ পর্যন্ত সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি কমাতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
রাজ্যের বিচারপ্রার্থীরা এখন তাকিয়ে আছেন পরবর্তী শুনানির দিকে, যেখানে নির্ধারিত হবে অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল তার পুরনো গৌরব আর স্বচ্ছতা ফিরে পাবে কি না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)