West Bengal Assembly Election 2026: ৫ বছরে ৬ থেকে একলাফে ১০০! ছাব্বিশের ভোটে বাংলার শতাধিক আসনে লড়বে ওয়াইসির মিম...
Asaduddin Owaisi AIMIM in Bengal assembly election: মিম নেতৃত্বের দাবি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অধিকার ও দাবিকে সামনে রেখেই তারা রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামবে।
শ্রীকান্ত ঠাকুর: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে তৎপর হয়ে উঠেছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির নেতৃত্বাধীন সর্ব ভারতীয় মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন (মিম)। হায়দরাবাদভিত্তিক এই দলটি ইতিমধ্যেই দেশের একাধিক রাজ্যে সংগঠন বিস্তার করে বিভিন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ছ’টি আসনে লড়াই করলেও এবার বাংলার শতাধিক আসনে নজর মিমের। জেলা সূত্রে জানা গেছে, আগামী দিনে জনসাধারণের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ‘অধিকার যাত্রা’ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে দলটি। সেই লক্ষ্যেই জেলার বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় একের পর এক সাংগঠনিক সভা করছে মিম।
গত ১১ তারিখ বিকেল ৩টে নাগাদ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৪২ নম্বর হরিরামপুর বিধানসভার অন্তর্গত সৈয়দপুর অঞ্চল এলাকায় মিমের একটি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি উম্মেদ আলী খান, জেলা সহ-সভাপতি হায়দার আলী, হরিরামপুর ব্লক নেতা মেহেদী হাসান, মাবুদ হাসান-সহ একাধিক জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃত্ব। সভা শেষে প্রায় ৩০ জন তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএম ছেড়ে মিমে যোগদান করেন বলে দলীয় সূত্রে দাবি।
এর আগে ৮ তারিখ সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ জেলার ৩৮ নম্বর কুমারগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত ১ নম্বর সাফানগর অঞ্চল কার্যালয়ের সামনে আরও একটি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি মোঃ জালাল সরকার, কুমারগঞ্জ ব্লক সভাপতি মাহাবুর মিয়া-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সভা থেকে কুমারগঞ্জ বিধানসভা এলাকার সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে শীঘ্রই ‘অধিকার যাত্রা’ শুরু করার কথা জানানো হয়।মিম নেতৃত্বের দাবি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অধিকার ও দাবিকে সামনে রেখেই তারা রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামবে। অন্যদিকে, মিমের সাংগঠনিক তৎপরতা ও দলবদল ঘিরে জেলা রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।
