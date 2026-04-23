West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের সকালে বিস্ফোরক হুমায়ুন কবীর: নওদার বুথে রাস্তায় চেয়ারে বসে বলে দিলেন ভয়ংকর কথা, তুলকালাম রাজ্য-রাজনীতি

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের সকালে বিস্ফোরক হুমায়ুন কবীর: নওদার বুথে রাস্তায় চেয়ারে বসে বলে দিলেন ভয়ংকর কথা, তুলকালাম রাজ্য-রাজনীতি
সোমা মাইতি: পঞ্চায়েত হোক বা বিধানসভা-- মুর্শিদাবাদের নওদা বরাবরই রাজনৈতিক উত্তাপের কেন্দ্রবিন্দু। তবে এবারের নির্বাচনে নওদার শিবনগর যা প্রত্যক্ষ করল, তা কার্যত নজিরবিহীন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাহিনা মমতাজ খান এবং 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের দ্বন্দ্বে বুধবার সকাল থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল এলাকা। বুথের ভেতর নির্বাচনী বিধিভঙ্গ থেকে শুরু করে বুথের বাইরে দুই পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। সব মিলিয়ে গণতন্ত্রের উৎসব পরিণত হল রণক্ষেত্রে।
বুথের ভেতর ‘বাঁশি’ বিতর্ক
নওদার ১৭৪ নম্বর বুথে দিনের শুরুতেই রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়। একই সময়ে বুথে পৌঁছন তৃণমূল প্রার্থী সাহিনা মমতাজ খান এবং আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হুমায়ুন কবীর। অভিযোগ ওঠে, হুমায়ুন কবীরকে বুথে অনায়াসে ঢুকতে দেওয়া হলেও তৃণমূল প্রার্থী সাহিনাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে।
সবচেয়ে বড় বিতর্ক হয় নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করা নিয়ে। সাহিনা মমতাজের অভিযোগ, বুথ চত্বরেই উচ্চস্বরে বাঁশি বাজানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, হুমায়ুন কবীরের দলের নির্বাচনী প্রতীক হল ‘বাঁশি’। বিধি অনুযায়ী, ভোটকেন্দ্রের নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে কোনও ভাবেই প্রচারমূলক কাজ বা প্রতীকের প্রদর্শন করা যায় না। সাহিনা মমতাজ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন,'নির্বাচনী বিধির তোয়াক্কা না করে বুথের ভেতর বাঁশি বাজিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করা হচ্ছে। অথচ আমাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে।'
পাল্টা যুক্তি দিয়ে হুমায়ুন কবীর সাফ জানান, প্রার্থী হিসেবে বুথে ঢোকার পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা বাঁশি বাজাব, ওরাও চাইলে ওদের পতাকা ওড়াক। আমার এজেন্টকে বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছিল, তাই আমি নিজে তাঁকে নিয়ে এসেছি।'
শিবনগরে ব্যাপক সংঘর্ষ
বুথের ভিতরের এই উত্তেজনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে শিবনগরের রাস্তায়। ভোটকেন্দ্রের বাইরে মুখোমুখি হয়ে যান হুমায়ুন কবীর এবং নওদা ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ। দুই হেভিওয়েট নেতার অনুগামীদের মধ্যে শুরু হয় তুমুল ধস্তাধস্তি ও মারপিট।
পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনেই দুই দলের কর্মীরা একে অপরের ওপর চড়াও হন। শফিউজ্জামান শেখকে লক্ষ্য করে ‘চোর’ স্লোগান দিতে থাকেন হুমায়ুন অনুগামীরা। পাল্টা হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে ‘গো-ব্যাক’ স্লোগান দেয় তৃণমূল কর্মীরা।
কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা বারবার লাঠি উঁচিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও দফায় দফায় সংঘর্ষে এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। উল্লেখ্য, ভোটের ঠিক আগের রাতেই এই শিবনগরে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। সেই থমথমে এলাকায় হুমায়ুন কবীর পৌঁছানো মাত্রই পুরনো উত্তেজনা নতুন করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।
বিস্ফোরক হুমায়ুন কবীর
নওদার এই অশান্তির ঘটনায় প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলেছেন হুমায়ুন কবীর। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দাগেন। তাঁর অভিযোগ:
পুলিসের মদতে অশান্তি: হুমায়ুন কবীরের দাবি, নওদায় যা অশান্তি হচ্ছে তা পুলিসের নেতৃত্বেই হচ্ছে। পুলিস প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে যাতে তৃণমূল সুবিধা পায়।
বন্দুক নিয়ে ভীতি প্রদর্শন: তাঁর আরও বিস্ফোরক অভিযোগ, নওদা থানার পুলিসের সামনেই গ্রামে গ্রামে বন্দুক নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। বিরোধীদের এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে।
থমথমে নওদা
সকাল থেকেই এই রণক্ষেত্র পরিস্থিতির কারণে নওদার বিভিন্ন বুথে বিশাল পুলিস বাহিনী ও র্যাফ (RAF) নামানো হয়। জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে বাঁশি বাজানোর ঘটনার রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। সাহিনা মমতাজ জানিয়েছেন, তিনি এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করছেন।
তৃণমূলের বিক্ষোভ
অন্যদিকে, শফিউজ্জামান শেখের দাবি, 'হুমায়ুন কবীর পরাজয় নিশ্চিত জেনে এলাকা অশান্ত করার চেষ্টা করছেন। বহিরাগতদের নিয়ে এসে তিনি বুথে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছেন।'
নওদায় রাস্তা অবরোধে ২ প্রার্থী। মুর্শিদাবাদের নওদায় নওদা- পাটিকা বাড়ি রাজ্যে সড়কে একদিকে অনুগামীদের নিয়ে বসে হুমায়ুন কবির। অন্যদিকে দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে বসে তৃণমূল প্রার্থী সাহিনা মমতা। অবরোধ নওদায়।
এদিন নওদার শিবনগরে বুথের বাইরে সংঘর্ষে জড়ান হুমায়ুন কবির ও তৃণমূলের অনুগামীরা। এরপর নওদার শিবনগরে আমতলা বেলডাঙা রাজ্য সড়কে রাস্তার উপর চেয়ার নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বসে পড়েছেন হুমায়ুন কবির। ব্লক তৃণমূল সভাপতির অনুগামীদের সাথে বচসার পরেই ভোট কেন্দ্রের বাইরে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন হুমায়ুন কবির। পাল্টা বিক্ষোভে তৃণমুলও।
এর মধ্যে শাসকদলের হুঁশিয়ারি-- নওদা থেকে হুমায়ুন কবিরকে বের হতে দেব না, জানিয়েছে ব্লক তৃণমূল সভাপতি সফিউজ্জামান।
দিনশেষে নওদার মাটিতে ভোটের লড়াই ছাপিয়ে এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। শিবনগরের অলিগলিতে ছড়িয়ে থাকা বোমার সুতলি আর বুথের সামনের ধস্তাধস্তির চিহ্ন জানান দিচ্ছে, শান্তিতে ভোট হওয়া এখানে আজও এক বিলাসিতা। এখন দেখার বিষয়, নির্বাচন কমিশন এই গোলমালের পরিপ্রেক্ষিতে কী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
