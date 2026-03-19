TMC VS BJP 2026:   ভগবানপুরের প্রার্থী অত্যন্ত কড়া সুরে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে। যারা এই খেলায় বেইমানি করবেন, বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন বা লেনদেন করবেন, তারা ১০ দিনের মধ্যে জ্বলে পুড়ে মরবেন। কাউকে ছাড়া হবে না।'

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 19, 2026, 09:27 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ভয়ংকর খেলা হবে: যাঁরা বেইমানি করবেন, ১০ দিনের মধ্যে জ্বলে পুড়ে মরবেন-- হাড়হিম হুমকি তৃণমূলপ্রার্থীর
তৃণমূল বনাম বিজেপি

কিরণ মান্না:  ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মানব পড়ুয়ার এক বিস্ফোরক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। দলীয় কর্মীদের প্রচারে গিয়ে সরাসরি ‘জ্বলে পুড়ে মরার’ হুঁশিয়ারি দেওয়ায় তৈরি হয়েছে চরম বিতর্ক। অভিযোগ উঠেছে, ভয় দেখিয়ে ভোট করানোর চেষ্টা করছেন শাসকদলের এই প্রার্থী।

হুমকির নেপথ্যে কী?

সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় মেজাজ হারান মানব পড়ুয়া। তাঁর নিশানায় ছিল সেই সব কর্মীরা, যারা তৃণমূলের ঝাণ্ডা ধরলেও তলে তলে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। ভগবানপুরের প্রার্থী অত্যন্ত কড়া সুরে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে। যারা এই খেলায় বেইমানি করবেন, বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন বা লেনদেন করবেন, তারা ১০ দিনের মধ্যে জ্বলে পুড়ে মরবেন। কাউকে ছাড়া হবে না।'

মানব পড়ুয়া আরও যোগ করেন যে, আগের সেই দিন আর নেই। তাঁর কথায়, 'অধিকারী বাবুরা যখন দলে ছিলেন, সেই সময় চলে গিয়েছে। এখন সবকিছু চলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। কে বিরোধিতা করছে, কে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে—এসব জিনিস আর চলতে দেওয়া যাবে না।' তাঁর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

বিজেপির পাল্টা তোপ

তৃণমূল প্রার্থীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, মানব পড়ুয়া গণতন্ত্র লুট করতে সিদ্ধহস্ত। এনআইএ (NIA) তাঁকে বারবার তদন্তের স্বার্থে ডেকে পাঠিয়েছে। বিজেপির মতে, জনসমর্থন হারিয়ে এখন বোমা-বন্দুক আর হুমকির ওপর ভরসা করছেন তৃণমূল প্রার্থী। বিজেপি নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, গণতান্ত্রিক ভাবেই এর যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।

‘ও বোকা পাঁঠা’: শিশির অধিকারী

এই ইস্যুতে প্রবীণ বিজেপি নেতা শিশির অধিকারী অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে মানব পড়ুয়াকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, “ও একটা বোকা পাঁঠা। ও ভেবেছে এখনও সেই বোমা-বন্দুকের রাজত্ব আছে। বাহুবল দেখিয়ে জিতে যাবে বলে স্বপ্ন দেখছে ও। আসলে ও রাজনীতিই বোঝে না।” অধিকারী পরিবারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, মেদিনীপুরের মানুষ এই ধরনের গুন্ডাগিরি বরদাস্ত করবে না।

উত্তপ্ত ভগবানপুর

ভোটের মুখে প্রার্থীদের এই ধরনের বাগযুদ্ধ এবং সরাসরি প্রাণনাশের বা ‘জ্বলে পুড়ে মরার’ হুমকির ঘটনা নির্বাচন কমিশনের নজরেও আনা হতে পারে বলে বিজেপি সূত্রের খবর। ভগবানপুর বরাবরই রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এলাকা। অধিকারীদের গড় হিসেবে পরিচিত এই এলাকায় তৃণমূলের কামব্যাক নিশ্চিত করতে মানব পড়ুয়া যে আগ্রাসী রণকৌশল নিয়েছেন, তা হিতে বিপরীত হয় কি না, সেটাই এখন দেখার।

রাজ্য রাজনীতির বিশ্লেষকদের মতে, ‘খেলা হবে’ স্লোগানকে নতুন করে ‘ভয়ঙ্কর খেলা’ এবং ‘জ্বলে পুড়ে মরার’ হুমকির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া গণতন্ত্রের পক্ষে উদ্বেগজনক। নির্বাচনী আবহে যেখানে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে একজন প্রার্থীর মুখে এই ধরনের ভাষা রাজনৈতিক শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

 

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

