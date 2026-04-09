  West Bengal Assembly Election 2026: ভাঙড়ের বড় খবর: ভোটের মুখে শওকত মোল্লার হাত ছাড়ছেন বড় নেতা, তৃণমূলে ভাঙন

West Bengal Assembly Election 2026: ভাঙড়ের বড় খবর: ভোটের মুখে শওকত মোল্লার হাত ছাড়ছেন বড় নেতা, তৃণমূলে ভাঙন

TMC left ISF joining: শওকত-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শোয়েব শেখের পরিবারের সদস্যদের আইএসএফে যোগদান ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 9, 2026, 01:25 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ভাঙড়ের বড় খবর: ভোটের মুখে শওকত মোল্লার হাত ছাড়ছেন বড় নেতা, তৃণমূলে ভাঙন
শওকত মোল্লার গড়ে বড় ভাঙন

প্রসেনজিত্‍ সর্দার:  শওকতের ডেরায় ভাঙন! লোকসভা নির্বাচনের আবহে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক সমীকরণ ওলটপালট হতে শুরু করেছে। ভাঙড় ও ক্যানিংয়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক লড়াই এবার এক নতুন মোড় নিল। ক্যানিং পূর্বের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক শওকত মোল্লার খাসতালুক হিসেবে পরিচিত জীবনতলায় বড়সড় ভাঙন ধরাল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (ISF)। শওকত-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শোয়েব শেখের পরিবারের সদস্যদের আইএসএফে যোগদান ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

শওকতের গড়েই থাবা
বৃহস্পতিবার ক্যানিং পূর্বের আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলামের উপস্থিতিতে একটি যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে দেখা যায়, ক্যানিং ২ ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল নেতা শোয়েব শেখের পরিবারের একাধিক সদস্য তৃণমূলের পতাকা ত্যাগ করে আইএসএফের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, শোয়েব শেখকে দীর্ঘকাল শওকত মোল্লার ছায়াসঙ্গী ও বিশ্বস্ত সেনাপতি হিসেবে দেখা গিয়েছে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের এই দলত্যাগ ক্যানিং ও ভাঙড় সংলগ্ন রাজনৈতিক এলাকায় তৃণমূলের জন্য বড় ধাক্কা বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

‘মোল্লা দেখ কেমন লাগে’: আরাবুলের হুংকার

যোগদান কর্মসূচির মঞ্চ থেকে নাম না করে শওকত মোল্লাকে তীব্র আক্রমণ করেন আরাবুল ইসলাম। এদিন তিনি ছিলেন যথেষ্ট আক্রমণাত্মক মুডে। নতুন সদস্যদের হাতে পতাকা তুলে দেওয়ার পর তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, 'মোল্লা, এবার দেখ কেমন লাগে!' আরাবুল ইসলামের দাবি, শাসক দলের অত্যাচারে কর্মীরা বীতশ্রদ্ধ। তিনি বলেন, 'শওকত মোল্লা নিজেকে ক্যানিংয়ের বাঘ মনে করেন, কিন্তু তাঁর নিজের পায়ের তলার মাটিই সরে যাচ্ছে। তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত সোয়েব শেখের পরিবার আজ আমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যোগদান করল। এটা তো কেবল শুরু, আগামী দিনে গোটা ক্যানিং জুড়ে তৃণমূলের ঘর ফাঁকা হয়ে যাবে।' আরাবুল আরও যোগ করেন যে, আইএসএফের বাড়ছে শক্তি দেখে শাসক দল এখন ভয় পেতে শুরু করেছে।

গুরুত্ব দিতে নারাজ শওকত শিবির

অন্যদিকে, নিজের গড় হিসেবে পরিচিত জীবনতলায় এই ভাঙনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পালটা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন শওকত মোল্লা। যদিও এই যোগদানকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিতে রাজি নন তিনি। শওকতের দাবি, যাঁরা দল ছেড়েছেন বা আইএসএফে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমানে কোনো সক্রিয় সম্পর্ক নেই।

বিধায়কের কথায়, 'যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা দলের কেউ নন। রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আইএসএফ বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। দুই-চারজন দলছুট লোককে নিয়ে গিয়ে বড় বড় কথা বলে লাভ নেই। বাংলার মানুষ এবং ক্যানিংয়ের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছেন।'

পারদ চড়ছে ক্যানিং-ভাঙড়ে

নির্বাচনের আগে আরাবুল বনাম শওকতের এই লড়াই এখন ক্যানিংয়ের অলিতে-গলিতে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে আরাবুল ইসলাম যেমন ‘ঘর ভাঙানোর’ খেলায় জয়ী হয়ে হুংকার দিচ্ছেন, অন্যদিকে শওকত মোল্লা সেই দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে নিজের দুর্গ অটুট রাখার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আইএসএফ প্রার্থীর হাত ধরে তৃণমূলের পঞ্চায়েত স্তরের নেতার পরিবারের এই যোগদান নির্বাচনী লড়াইয়ে বাড়তি অক্সিজেন দেবে বিরোধীদের।

এখন দেখার, ‘মোল্লা দেখ কেমন লাগে’—আরাবুলের এই বিদ্রুপের জবাব ভোটের বাক্সে শওকত মোল্লা কীভাবে দেন। সব মিলিয়ে, তপ্ত গ্রীষ্মের দুপুরে ক্যানিং পূর্বের রাজনৈতিক পারদ এখন তুঙ্গে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

