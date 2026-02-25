English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Assembly Election 2026: বাম ঘাঁটিতে বড়সড় ভাঙন! ৫০০-র বিনিময়ে শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের... ছাব্বিশের ভোটযুদ্ধের আগেই নিশ্চিত করে নিল জয়?

West Bengal Assembly Election 2026: 'বাম' ঘাঁটিতে বড়সড় ভাঙন! '৫০০-র বিনিময়ে' শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের... ছাব্বিশের ভোটযুদ্ধের আগেই নিশ্চিত করে নিল জয়?

Big TMC joining from SUCI before West Bengal Assembly Election 2026: নবাগতদের দাবি, এলাকার উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিতে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও মজবুত করাই তাঁদের লক্ষ্য বলে জানান তাঁরা। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 25, 2026, 01:31 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: 'বাম' ঘাঁটিতে বড়সড় ভাঙন! '৫০০-র বিনিময়ে' শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের... ছাব্বিশের ভোটযুদ্ধের আগেই নিশ্চিত করে নিল জয়?
ফাইল ফোটো

তথাগত চক্রবর্তী: বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, রাজনীতির রঙ্গভূমে দলবদলের 'খেলা' ততই জমে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট যদিও এখনও ঘোষণা হয়নি, কিন্তু ভোটবাক্সে জয় হাসিল করতে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে সব পক্ষ-ই। আর এমন সময়ই ফের 'বাম' ঘাঁটিতে বড়সড় ভাঙন। উলটোদিকে ব্যাপক শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের। 

Add Zee News as a Preferred Source

কদিন আগেই সিপিআইএম-এর 'অ্যাসেট যুবনেতা' প্রতীক উর রহমান দলের প্রতি একাধিক অভিযোগ এনে দীর্ঘদিনের লাল ঝান্ডার তলায় লড়াই ত্যাগ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের হাত ধরে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিয়েছেন। এবার আরও এক 'বাম' দলে বড়সড় ভাঙন! 'বাম' ঘাঁটিতে বড়সড় ফাটল! যদিও সাধারণভাবে বাম শিবির বলতে যা বোঝানো হয়, তারা সেই লেফট ফ্রন্টের শরিক নয়। তবে ভোটের মুখে রাজ্যের একটি 'বাম' দলে ভাঙন ধরিয়ে তৃণমূলের নিজের সংগঠন বাড়ানো যে পায়ের তলায় জমি শক্ত করা, তা বলাই বাহুল্য!

SUCI-র ঘাঁটিতে বড় ফাটল! কুলতলিতে ৫০০-র বেশি কর্মীর তৃণমূলে যোগ...

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ও কুলতলি, একসময় একচ্ছত্র প্রভাব ছিল SUCI-র, সেই ঘাঁটিতেই এবার বড়সড় ভাঙন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগেই SUCI-র শত শত কর্মী দল ছেড়ে যোগ দিলেন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে। এই যোগদান পর্বটি ঘটেছে রবিবার। রবিবার কুলতলির জালাবেরিয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের এক কর্মীসভায় পাঁচশোরও বেশি SUCI কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন SUCI-র লোকাল কমিটির তিনজন সদস্যসহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। 

SUCI সঙ্গ ত্যাগ করে তৃণমূলে নবাগতদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই আরও শক্তিশালী করতেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। এলাকার উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিতে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও মজবুত করাই তাঁদের লক্ষ্য বলে জানান তাঁরা। তৃণমূলের সেই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মণ্ডল-সহ একাধিক নেতৃত্ব। 

প্রসঙ্গত, বলে রাখি, এসইউসিআই (SUCI - Socialist Unity Centre of India) একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল। তবে SUJCI বামফ্রন্ট বা সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বাম জোটের অংশ নয়। বরং SUCI রাজনৈতিক ময়দানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী একটি পৃথক ভিন্ন আলাদা বাম ধারার দল হিসেবে। ১৯৪৮ সালে শিবদাস ঘোষ এই দল প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে শাসকের বিরুদ্ধে বহু সময় পথে নেমে আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে তাদের।

আরও পড়ুন, SIR in Bengal Big Update: বিগ ব্রেকিং! বয়স প্রমাণে অ্যাডমিটের সঙ্গেই দিতে হবে মাধ্যমিকের... ফাইনাল ভোটার লিস্টের ৩ দিন আগে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের...

আরও পড়ুন, Bank Holidays: ক্যালেন্ডারে প্রায় সবই লাল, লাগাতার বন্ধ ব্যাংক! কবে কবে, গ্রাহকদের জন্য বড় পরামর্শ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026TMCSUCI
পরবর্তী
খবর

Paschim Medinipur Shocking Incident: যেন রথ দেখা, কলা বেচা! যুবসাথীর লাইনে দাঁড়ানো শিক্ষিতরা লিখে দিচ্ছেন পাশের কৃষকবন্ধুর ভিড়ের ফর্ম, মূল্য ₹৩০...
.

পরবর্তী খবর

Mukul Roy: কেমন ছিলেন 'বাবা' মুকুল রায়? চোখে জল নিয়ে ছেলে শুভ্রাংশুর বড় সার্টিফিক...