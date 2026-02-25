West Bengal Assembly Election 2026: 'বাম' ঘাঁটিতে বড়সড় ভাঙন! '৫০০-র বিনিময়ে' শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের... ছাব্বিশের ভোটযুদ্ধের আগেই নিশ্চিত করে নিল জয়?

West Bengal Assembly Election 2026: 'বাম' ঘাঁটিতে বড়সড় ভাঙন! '৫০০-র বিনিময়ে' শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের... ছাব্বিশের ভোটযুদ্ধের আগেই নিশ্চিত করে নিল জয়?
Big TMC joining from SUCI before West Bengal Assembly Election 2026: নবাগতদের দাবি, এলাকার উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিতে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও মজবুত করাই তাঁদের লক্ষ্য বলে জানান তাঁরা।
তথাগত চক্রবর্তী: বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, রাজনীতির রঙ্গভূমে দলবদলের 'খেলা' ততই জমে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট যদিও এখনও ঘোষণা হয়নি, কিন্তু ভোটবাক্সে জয় হাসিল করতে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে সব পক্ষ-ই। আর এমন সময়ই ফের 'বাম' ঘাঁটিতে বড়সড় ভাঙন। উলটোদিকে ব্যাপক শক্তিবৃদ্ধি তৃণমূলের।
কদিন আগেই সিপিআইএম-এর 'অ্যাসেট যুবনেতা' প্রতীক উর রহমান দলের প্রতি একাধিক অভিযোগ এনে দীর্ঘদিনের লাল ঝান্ডার তলায় লড়াই ত্যাগ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের হাত ধরে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিয়েছেন। এবার আরও এক 'বাম' দলে বড়সড় ভাঙন! 'বাম' ঘাঁটিতে বড়সড় ফাটল! যদিও সাধারণভাবে বাম শিবির বলতে যা বোঝানো হয়, তারা সেই লেফট ফ্রন্টের শরিক নয়। তবে ভোটের মুখে রাজ্যের একটি 'বাম' দলে ভাঙন ধরিয়ে তৃণমূলের নিজের সংগঠন বাড়ানো যে পায়ের তলায় জমি শক্ত করা, তা বলাই বাহুল্য!
SUCI-র ঘাঁটিতে বড় ফাটল! কুলতলিতে ৫০০-র বেশি কর্মীর তৃণমূলে যোগ...
দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ও কুলতলি, একসময় একচ্ছত্র প্রভাব ছিল SUCI-র, সেই ঘাঁটিতেই এবার বড়সড় ভাঙন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগেই SUCI-র শত শত কর্মী দল ছেড়ে যোগ দিলেন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে। এই যোগদান পর্বটি ঘটেছে রবিবার। রবিবার কুলতলির জালাবেরিয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের এক কর্মীসভায় পাঁচশোরও বেশি SUCI কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন SUCI-র লোকাল কমিটির তিনজন সদস্যসহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।
SUCI সঙ্গ ত্যাগ করে তৃণমূলে নবাগতদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই আরও শক্তিশালী করতেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। এলাকার উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিতে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে আরও মজবুত করাই তাঁদের লক্ষ্য বলে জানান তাঁরা। তৃণমূলের সেই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মণ্ডল-সহ একাধিক নেতৃত্ব।
প্রসঙ্গত, বলে রাখি, এসইউসিআই (SUCI - Socialist Unity Centre of India) একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল। তবে SUJCI বামফ্রন্ট বা সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বাম জোটের অংশ নয়। বরং SUCI রাজনৈতিক ময়দানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী একটি পৃথক ভিন্ন আলাদা বাম ধারার দল হিসেবে। ১৯৪৮ সালে শিবদাস ঘোষ এই দল প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে শাসকের বিরুদ্ধে বহু সময় পথে নেমে আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে তাদের।
