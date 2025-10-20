English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Assembly Election 2026 BJP candidate:  “যদিও ভারতীয় জনতা পার্টি ঠিক করেনি কে কোথা থেকে দাঁড়াবে, কিন্তু আমি নিরানব্বই শতাংশ বলে যাচ্ছি, ময়নাতে আমি-ই প্রার্থী হব।”

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 20, 2025, 12:03 PM IST
WB Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটে প্রথম বিজেপি প্রার্থীর 'নাম ঘোষণা'! দলের আগেই... কে? কোন কেন্দ্রে?

কিরণ মান্না: ভোটের নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি। কোনও দল-ই এখনও তাঁদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেনি। কিন্তু দল ঘোষণা না করলে, কী হবে! প্রার্থী নিজেই ঘোষণা করে দিলেন নিজের নাম! আর তাতেই ব্যাপক হইচই। উচ্ছ্বাস কর্মীদের মধ্য়ে।

পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় নিজেকেই প্রার্থী বলে ঘোষণা করলেন অশোক দিন্দা। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার অশোক দিন্দা নিজেই ঘোষণা করলেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে ময়নায় প্রার্থী হবেন তিনি। দলীয়ভাবে ঘোষণার আগেই নিজে থেকে ঘোষণায় উচ্ছ্বাস কর্মীদের মধ্যে। পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভার বর্তমান বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা। 

আর তিনি-ই প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি-ই ময়না কেন্দ্র থেকে ফের বিজেপির প্রার্থী হবেন। বিজেপির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রার্থী তালিকা এখনও প্রকাশ না হলেও, দিন্দা আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলেন, “যদিও ভারতীয় জনতা পার্টি ঠিক করেনি কে কোথা থেকে দাঁড়াবে, কিন্তু আমি নাইন্টি-নাইন শতাংশ বলে যাচ্ছি, ময়নাতে আমি-ই প্রার্থী হব।”

ময়না থানার গজিলাইক মোড়ে অনুষ্ঠিত বিজেপির বিজয়া সম্মিলনী মঞ্চে তিনি এই মন্তব্য করেন। আর তাঁর এই ঘোষণার পর থেকেই উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। বলাই বাহুল্য যে, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা বিজয় বিজেপির পাখির চোখ। তাই এখন থেকেই ঘুঁটি সাজাচ্ছে গেরুয়া শিবির। কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে যুদ্ধের ময়দানে।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

West Bengal Assembly Election 2026BJP candidate namepurba medinipurMoynaAshok Dinda
