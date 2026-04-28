CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ভয়ংকর খবর: তৃণমূলের বড় নেতাকে খুনের হুমকি, সিঁথি থেকে BJP-র বড় নেতাকে হাতকড়া পরিয়ে জেলে নিয়ে গেল পুলিস

BJP leader has been arrested from Sinthi: ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই যেন ভাষার মর্যাদা ও সৌজন্য হারাচ্ছে রাজনৈতিক লড়াই। এবার সরাসরি শাসক দলের শ্রমিক সংগঠনের নেতাকে হোয়াটসঅ্যাপে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। 

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 28, 2026, 02:59 PM IST
BJP-র বড় নেতাকে হাতকড়া পরিয়ে জেলে নিয়ে গেল পুলিস

অয়ন ঘোষাল: নির্বাচনী আবহে উত্তর কলকাতায় রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। এবার দমদম আইএনটিটিইউসি (INTTUC)-র সেক্রেটারি স্বপন হালদারকে হোয়াটসঅ্যাপে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন এক বিজেপি নেতা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। 

ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই যেন ভাষার মর্যাদা ও সৌজন্য হারাচ্ছে রাজনৈতিক লড়াই। এবার সরাসরি শাসক দলের শ্রমিক সংগঠনের নেতাকে হোয়াটসঅ্যাপে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। উত্তর কলকাতার সিঁথি থানার অন্তর্গত এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ সক্রিয় হয়ে অভিযুক্ত বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারী স্বপন হালদার দমদম আইএনটিটিইউসি-র সেক্রেটারি এবং কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে নানা ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য করা হচ্ছিল। তবে জল ঘোলা হয় তখন, যখন স্বপন বাবুর হোয়াটসঅ্যাপে সরাসরি খুনের হুমকি দিয়ে একটি মেসেজ আসে।

বিজেপি নেতা সন্দীপ ভৌমিক ওরফে পাপাই-এর বিরুদ্ধেই এই মেসেজ পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে। মেসেজটিতে স্বপন হালদারকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের।

অভিযোগ 

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে কোনো সময় নষ্ট করেননি স্বপন হালদার। তিনি দ্রুত সেই বিতর্কিত হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের স্ক্রিনশট এবং সমস্ত তথ্য প্রমাণ নিয়ে নির্বাচন কমিশন (Election Commission) এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে ইমেল মারফত অভিযোগ জানান। নির্বাচনী বিধি জারি থাকায় এই ধরনের হুমকিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে প্রশাসন।

সিঁথি থানা অবিলম্বে তদন্তে নামে এবং ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে অভিযুক্তের অবস্থান শনাক্ত করে। এরপরই অভিযুক্ত বিজেপি নেতা সন্দীপ ভৌমিককে পুলিশ গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারা এবং নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

এই গ্রেফতারির পর থেকেই ২ নম্বর ওয়ার্ডের রাজনৈতিক পরিবেশ বেশ থমথমে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, "বিজেপি বুঝে গিয়েছে তারা ভোটে হারছে। তাই এখন ভয় দেখাতে তৃণমূলের দক্ষ নেতাদের খুনের হুমকি দিচ্ছে। নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ যে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে আমরা খুশি।"

অন্যদিকে, বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ এই অভিযোগকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলে বর্ণনা করেছে। তাঁদের দাবি, "নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মীদের মনোবল ভাঙতে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না।" যদিও হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজটির সত্যতা নিয়ে ধন্দ কাটাতে ফরেনসিক পরীক্ষার পথে হাঁটতে পারে পুলিশ।

এলাকাবাসীর উদ্বেগ

ভোটের মুখে খাস কলকাতায় এক হেভিওয়েট নেতার বাড়িতে খুনের হুমকি পৌঁছনোয় সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সিঁথি ও বেলগাছিয়া সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কোনওভাবেই এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত হতে দেওয়া হবে না। সোশ্যাল মিডিয়া বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যারা উসকানিমূলক বার্তা ছড়াচ্ছে, তাদের ওপর কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে।

এক নজরে ঘটনা:

স্বপন হালদার (সেক্রেটারি, দমদম INTTUC)।

অভিযুক্ত: সন্দীপ ভৌমিক ওরফে পাপাই (বিজেপি নেতা)।

অভিযোগ: হোয়াটসঅ্যাপে খুনের হুমকি।

বর্তমান অবস্থা: অভিযুক্ত পুলিসি হেফাজতে, তদন্ত জারি।

এখন দেখার, এই গ্রেফতারির প্রভাব আসন্ন নির্বাচনের ভোটবাক্সে কতটা পড়ে। আপাতত কড়া নজরদারিতে রয়েছে কাশীপুর-বেলগাছিয়া সংলগ্ন উত্তর কলকাতার এই শান্ত পাড়া।

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় বিরাট খবর: নির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা আগে গ্রেফতার হবে নওশাদের খাস লোক? হাইকোর্টে প্রার্থী

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলার ভয়ংকর খবর: দ্বিতীয় দফা ভোটের আগেই রক্ত ঝরল বঙ্গে-- খুন হয়ে গেলেন বিজেপি কর্মী

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

