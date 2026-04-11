English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর: রাজ্যে মোদীর সভার দিনই বিপর্যয়! মহাভাঙন বিজেপিতে, হেভিওয়েট নেতা গেরুয়া ছেড়ে যোগ দিলেন তৃণমূলে

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 11, 2026, 12:45 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর: রাজ্যে মোদীর সভার দিনই বিপর্যয়! মহাভাঙন বিজেপিতে, হেভিওয়েট নেতা গেরুয়া ছেড়ে যোগ দিলেন তৃণমূলে
বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়:  দুয়ারে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে সর্বত্র। রাজনৈতিক উত্তাপ যখন চরমে, ঠিক সেই সময় পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। স্থানীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত দুই পদাধিকারী গেরুয়া শিবির ত্যাগ করে নাম লেখালেন তৃণমূল কংগ্রেসে

Add Zee News as a Preferred Source

রানীগঞ্জের প্রাক্তন শহর বিজেপি ব্লক সভাপতি রাজেশ কুমার মন্ডল এবং মিডিয়া ইনচার্জ গোপাল পারিক আনুষ্ঠানিকভাবে ঘাসফুল শিবিরে যোগদান করায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

বর্ণাঢ্য যোগদান কর্মসূচি

শুক্রবার রানীগঞ্জের এক দলীয় অনুষ্ঠানে তৃণমূলের প্রার্থী কালো বরণ মন্ডল-এর হাত ধরে দলবদল করেন এই দুই নেতা। এই যোগদান কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন:

তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি পার্থ দেওয়াসি

রানীগঞ্জ শহর ব্লক সভাপতি জ্যোতি সিং

৯১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজু সিং সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

নতুন সদস্যদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে প্রার্থী কালো বরণ মন্ডল জানান, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক ক্ষমতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই মানুষ আজ তৃণমূলের ছাতার তলায় আসছেন। এই যোগদান রানীগঞ্জে আমাদের শক্তি আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল।"

কেন এই দলবদল?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের ঠিক আগে বিজেপির মতো সংগঠিত দলের ব্লক স্তরের পদাধিকারীদের দলত্যাগ দলের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতাকে প্রকাশ্যে এনেছে। বিজেপি ছেড়ে আসা রাজেশ কুমার মন্ডল জানিয়েছেন, দীর্ঘ সময় বিজেপিতে থাকলেও তাঁরা সেখানে কাজ করার পরিবেশ পাচ্ছিলেন না। 

উপরন্তু, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প নেই বলেই তাঁরা মনে করছেন। মিডিয়া ইনচার্জ গোপাল পারিকের দলবদল বিজেপির প্রচার পরিকাঠামোয় বড় আঘাত বলে মনে করা হচ্ছে।

রানীগঞ্জের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ

রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল এলাকা হিসেবে পরিচিত। এখানে খনি শ্রমিক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভোট বড় ফ্যাক্টর। রাজেশ মন্ডল এবং গোপাল পারিকের মতো নেতাদের স্থানীয় পর্যায়ে ভালো জনভিত্তি রয়েছে। তাঁদের এই দলবদল আসন্ন নির্বাচনে ভোটের অঙ্কে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে:

সংগঠনে প্রভাব: ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি পদত্যাগ করায় স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে মনোবলের অভাব দেখা দিতে পারে।

তৃণমূলের সুবিধা: তৃণমূল প্রার্থী কালো বরণ মন্ডল এই যোগদানের ফলে শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় বাড়তি মাইলেজ পাবেন।

নতুন সমীকরণ: পুরোনো বিজেপি সমর্থকদের একটা অংশ এই দুই নেতার অনুগামী হিসেবে তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

বিজেপির প্রতিক্রিয়া

যদিও বিজেপির জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁদের দাবি, 'নির্বাচনের আগে দু-একজন সুবিধাবাদী নেতা দল ছাড়লে সংগঠনের কোনো ক্ষতি হয় না। কর্মীরা একজোট হয়ে লড়াই করবেন এবং মানুষ মোদীজির কাজের নিরিখেই ভোট দেবেন।' 

তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, মুখে যাই বলা হোক না কেন, তলে তলে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা শুরু করেছে গেরুয়া শিবির।

ভোটের লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ কোনও পক্ষই। একদিকে বিজেপি যখন ‘মাটি কামড়ে’ পড়ে থাকার লড়াই চালাচ্ছে, তখন তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধীদের ভাঙিয়ে নিজেদের দুর্গকে আরও মজবুত করার কৌশল নিয়েছে।

রানীগঞ্জের এই সাম্প্রতিক দলবদল যে স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন দেখার বিষয়, এই ভাঙন ইভিএম বক্সে কতটা প্রতিফলিত হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026TMCBJPWest Bengal PoliticsNarendra ModiMamata BanerjeeTMC Joining
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে তৃণমূলে বড় ফাটল: চরমে গৃহযুদ্ধ, পদত্যাগ দাপুটে নেতার
.

পরবর্তী খবর

Hiran Chatterjee Marriage Controversy: ফের 'রক্ষিতা' বিতর্কে তোলপাড়: মনোনয়নে সদ্য...