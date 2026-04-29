West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলার ভয়ংকর খবর: বুথের বাইরে রাখা এক ব্যাগ তাজা বোমা, ভয়ে রণক্ষেত্র এলাকা

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 29, 2026, 04:22 PM IST
বুথের বাইরে বোমাতঙ্ক

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: বঙ্গে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের সকালেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম। যখন গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হতে মানুষ বুথমুখী হচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ই কেতুগ্রাম বিধানসভার বিরুরী গ্রামে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য। বিরুরী গ্রামের ৩৫ নম্বর বুথ থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে একটি ব্যাগভর্তি বোমা উদ্ধার হওয়ায় সাধারণ ভোটারদের মধ্যে চরম আতঙ্ক।

ব্যাগভর্তি মরণফাঁদ

বুধবার সকালে কেতুগ্রামের বিরুরী গ্রামের ৩৫ নম্বর বুথ সংলগ্ন একটি ফাঁকা জায়গায় সন্দেহজনক একটি নাইলনের ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর চাউর হতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও নির্বাচন কেন্দ্রে মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। পুলিশ এসে তল্লাশি চালাতেই ওই নাইলনের ব্যাগ থেকে ৬টি তাজা হাতবোমা উদ্ধার হয়।

ভোটের দিন বুথ থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে এভাবে মরণফাঁদ সাজিয়ে রাখায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে তৎক্ষণাৎ ওই জায়গাটিকে দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয় (Cordoned off)।

বোম স্কোয়াডকে তলব

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বোমা খুব শক্তিশালী এবং তাজা বোম। জনবহুল এলাকায় বা বুথের আশেপাশে কোনও অঘটন ঘটলে তা প্রাণঘাতী হতে পারত। পরিস্থিতি বিবেচনা করে জেলা প্রশাসনের তরফে তড়িঘড়ি বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। 

বিশেষজ্ঞ দলটি এসে পৌঁছালে তবেই বোমাগুলোকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত গোটা এলাকা কঠোর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে রাখা হয়েছে।

থমথমে বিরুরী

ঘটনার আকস্মিকতায় বিরুরী গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর আতঙ্ক। বুথের এত কাছে বোমা উদ্ধারের পর অনেক ভোটারই ঘর থেকে বেরোতে দ্বিধাবোধ করছেন। অদ্ভুতভাবে, এলাকার বাসিন্দারা এই ঘটনা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাইছেন না। 

কারও মতে এটি ভোটারদের ভয় দেখানোর একটি কৌশল, আবার কেউ বলছেন ভোট লুট করার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। তবে প্রকাশ্যে কেউ কিছু না বলায় এলাকার গুমোট ভাব আরও বেড়েছে।

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বারবার এলাকা দখলমুক্ত করার এবং ‘অপারেশন রুট মার্চ’ করার কথা বলা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ভোটের দিন সকালে বুথ সংলগ্ন এলাকা থেকে কীভাবে এতগুলো তাজা বোমা উদ্ধার হলো, তা নিয়ে প্রশাসনের অন্দরেও অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

বিজেপি-র অভিযোগ: গেরুয়া শিবিরের দাবি, শাসক দল তৃণমূল ভোটারদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করতে এবং বুথ দখল করতে এই বোমা মজুত করেছিল।

তৃণমূলের পাল্টা দাবি: শাসক দলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের পাল্টা দাবি, এলাকা অশান্ত করতে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভুল পথে চালনা করতে বিরোধীরাই এই ষড়যন্ত্র করেছে।

বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমানে ঘটনাস্থল থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা এলাকায় টহল দিচ্ছেন যাতে ভোটাররা আশ্বস্ত হয়ে বুথে আসতে পারেন। তবে বোম স্কোয়াড না আসা পর্যন্ত ৩৫ নম্বর বুথের সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনা প্রশমিত হচ্ছে না। 

পুলিস জানিয়েছে, কে বা কারা এই বোমাগুলি সেখানে রেখে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ এবং স্থানীয় সোর্স মারফত অপরাধীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

গণতন্ত্রের উৎসবে বারবার কেন বারুদের গন্ধ পাওয়া যাবে— এই প্রশ্নই এখন কেতুগ্রামের সাধারণ মানুষের মনে। একদিকে ডায়রিয়ার প্রকোপে অসুস্থ গ্রাম, অন্যদিকে এই বোমাতঙ্ক-- সব মিলিয়ে কেতুগ্রামের ভোট গ্রহণ আজ অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। এখন দেখার বিষয়, বোম স্কোয়াড কত দ্রুত এই বিপদ সরিয়ে ফেলে গ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

