CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
West Bengal Assembly Election 2026: ডায়রিয়া বিধ্বস্ত গ্রামে খাঁ খাঁ করছে বুথ: বিষক্রিয়ায় গোটা এলাকা মৃত্যমুখে, শোক আর অসুস্থতার ছায়ায় ঢাকা ভোট উৎসব

Burdwan Ketugram Election news: গ্রামের সুস্থ বাসিন্দাদের হাতেগোনা কয়েকজনকে দেখা গিয়েছে বুথমুখী হতে। যাঁরা সুস্থ আছেন, তাঁরাই কেবল নাগরিক কর্তব্য পালন করতে এসেছেন। বাকি গ্রাম হয় হাসপাতালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, নয়তো মৃত কিশোরীর শোকে পাথর হয়ে ঘরের কোণে বসে আছেন।

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 29, 2026, 02:18 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ডায়রিয়া বিধ্বস্ত গ্রামে খাঁ খাঁ করছে বুথ: বিষক্রিয়ায় গোটা এলাকা মৃত্যমুখে, শোক আর অসুস্থতার ছায়ায় ঢাকা ভোট উৎসব
ফাঁকা বুথের প্রতীকী চিত্র

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: চলছে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা। দিকে দিকে যখন বুথের সামনে লম্বা লাইন আর রাজনৈতিক উত্তাপ, তখন পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কাটুন্দীডাঙ্গা গ্রামের চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে নেই কোনও উৎসবের আমেজ, নেই কোনো রাজনৈতিক স্লোগান। পরিবর্তে গ্রামজুড়ে বিরাজ করছে এক শ্মশানের নীরবতা। ডায়রিয়ার প্রকোপে বিধ্বস্ত এই গ্রামের মানুষের কাছে আজ ভোটদান গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের সাফ কথা-- 'আগে জীবন বাঁচুক, ভোট তো পরে হবে।'

বুথের করুণ চিত্র

কেতুগ্রামের কাটুন্দীডাঙ্গা গ্রামের ৮১ নম্বর বুথটি আজ সকাল থেকেই ছিল কার্যত জনশূন্য। এই বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ৬৭৭ জন। সাধারণত নির্বাচনের সকালে এই সমস্ত গ্রামীণ বুথগুলোতে দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আজ সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চললেও বুথের ছবিটা বদলায়নি। ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার প্রায় তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও ভোট দিয়েছেন মাত্র ৮০ জন।

গ্রামের সুস্থ বাসিন্দাদের হাতেগোনা কয়েকজনকে দেখা গিয়েছে বুথমুখী হতে। যাঁরা সুস্থ আছেন, তাঁরাই কেবল নাগরিক কর্তব্য পালন করতে এসেছেন। বাকি গ্রাম হয় হাসপাতালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, নয়তো মৃত কিশোরীর শোকে পাথর হয়ে ঘরের কোণে বসে আছেন।

মারণ ডায়রিয়া

কাটুন্দীডাঙ্গা গ্রামে এই বিপর্যয়ের সূত্রপাত গত শনিবার। জানা গিয়েছে, গ্রামে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রসাদ খাওয়ার পর থেকেই বাসিন্দারা অসুস্থ হতে শুরু করেন। প্রাথমিক উপসর্গ ছিল পেটব্যথা ও বমি, যা দ্রুত মারাত্মক ডায়রিয়ার আকার ধারণ করে। গত কয়েক দিনে গ্রামের কয়েকশ বাসিন্দা আক্রান্ত হয়েছেন।

এই মারণ রোগের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে মৌসুমি হাজরা নামে মাত্র ১৬ বছর বয়সী এক স্কুল ছাত্রী। কিশোরীর এই অকাল মৃত্যু গ্রামটিকে মানসিকভাবে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। শোকাতুর গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, যেখানে ঘরের মেয়ে চলে গিয়েছে এবং শত শত মানুষ হাসপাতালের পথে, সেখানে ভোটের লাইনে দাঁড়ানোর মানসিকতা কারো নেই।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভোটাররা

গ্রামের সিংহভাগ ভোটার এখন স্থানীয় হাসপাতাল বা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অনেকে আবার এতটাই দুর্বল যে বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতাটুকুও নেই। গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, বাড়ি বাড়ি এখনও কান্নার রোল। মৃত মৌসুমির পরিবারের পাশাপাশি অসুস্থ রোগীদের স্বজনরা ভোটকেন্দ্রের ধারেকাছেও ঘেঁষছেন না।

গ্রামবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন, 'আমাদের গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ। কেউ হাসপাতালে ভর্তি, কেউ বাড়িতে জ্বরে আর পেটের টানে ছটফট করছে। নির্বাচন কমিশন বা সরকার ভোট চাইছে ঠিকই, কিন্তু আমরা আগে নিজের পরিবারকে বাঁচাতে চাই।'

স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল

পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় জেলা স্বাস্থ্য দফতরোর প্রতিনিধিরা গ্রামে পৌঁছেছেন। শতাধিক গ্রামবাসীকে গ্রামে বসেই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্প। স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জল ফুটিয়ে খাওয়ার এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন।

তবে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রামে পৌঁছলেও মানুষের মনে ক্ষোভ এবং ভয় দুই-ই রয়েছে। স্থানীয়দের মতে, যদি পানীয় জলের সঠিক ব্যবস্থা আগে থেকে থাকত বা খাবার নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো যেত, তবে হয়তো এই পরিস্থিতি হতো না। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আজ ইভিএম-এর সামনে ভোটারদের অনুপস্থিতিতে স্পষ্ট ধরা পড়েছে।

আশায় প্রশাসন

নির্বাচন আধিকারিকরা আশা করছেন, বেলার দিকে রোদ কমলে এবং রোগীদের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে হয়তো কেউ কেউ ভোট দিতে আসতে পারেন। বিকেলের দিকে যদি পরিস্থিতি অনুকূল হয়, তবে বুথে ভোটারদের সংখ্যা সামান্য বাড়তে পারে বলে প্রশাসনের ধারণা। কিন্তু মাঠের বাস্তবতা বলছে, শারীরিক ও মানসিক অবসাদে ভোগা কাটুন্দীডাঙ্গা আজ ভোট উৎসব থেকে নিজেদের অনেকটা দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য। কিন্তু যখন বেঁচে থাকার লড়াইটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন অধিকারের চেয়ে জীবন রক্ষা অনেক বড় হয়ে ওঠে। কেতুগ্রামের এই ৮১ নম্বর বুথ আজ এক জীবন্ত সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, উন্নয়ন ও সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব কীভাবে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্থবির করে দিতে পারে।

মৌসুমি হাজরার মৃত্যু আর কয়েকশ মানুষের অসুস্থতা আজ কেতুগ্রামের নির্বাচনী রাজনীতিকে এক বড় ধাক্কা দিয়েছে। আজ যখন ফলাফল নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ হবে, তখন কাটুন্দীডাঙ্গার এই ফাঁকা বুথটি সম্ভবত শাসক ও বিরোধী— উভয় পক্ষকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে, মানুষের জীবনের দাম ব্যালট বক্সের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।

এক নজরে কাটুন্দীডাঙ্গার পরিস্থিতি:

বুথ নম্বর: ৮১

মোট ভোটার: ৬৭৭ জন

ভোট পড়েছে (প্রথম ৩ ঘণ্টায়): মাত্র ৮০টি

আক্রান্তের কারণ: গত শনিবার প্রসাদে বিষক্রিয়া থেকে ডায়রিয়া

মৃত: ১ জন (মৌসুমি হাজরা, ১৬ বছর)

বর্তমান অবস্থা: গ্রামের অধিকাংশ ভোটার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বা শোকার্ত

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

