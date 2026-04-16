English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Assembly Election 2026: লাল ঘাসে নীল ঘোড়া: খন্ডঘোষে ছুটছেন ক্ষেতমজুর রামমোহন, ফিরছে বাম?

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 16, 2026, 08:11 PM IST
খণ্ডঘোষের তৃণমূল প্রার্থী রামমোহন রায়

পার্থ চৌধুরী:  কেন বারবার শূন্য পেরিয়ে একটা দল ফিরে আসার স্বপ্ন দেখে? কেন 'পা-ফাটা', পালিশহীন লোকেদের মনের গহীনে এখনও লাল স্বপ্নটা পিছু ছাড়ে না?

Add Zee News as a Preferred Source

আসুন, এক অন্যরকম প্রার্থীর সাথে  আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই।

হাই প্রোফাইল নেই, টাকার জোর নেই, হাকডাক নেই। নেই আরও আরও অনেক কিছুই। শুধু আছে,  এক অদম্য নাছোড় জেদ।

যেজন্য, রোজ সকালে ধানের খেতে ঘাম ছড়িয়ে প্রচারে যেতে তার একটুও কষ্ট হয় না। গাড়ি নেই। পা-ই ভরসা।  পয়সা দিয়ে ব্রেকফাস্ট, পাওয়ার মিল খাওয়ার পয়সা নেই। তাতেও মাঠেঘাটে প্রচারের ঝড় তুলছেন তিনি। তিনি সিপিএমের খন্ডঘোষের সিপিএমের প্রার্থী রামজীবন রায়। পেশায় খেতমজুর।  নেশায় সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখা এক যুবক।

কিছুই হাতে না থাকা সেই মানুষ এবং মানুষের দল-- সব  হিসেব উলটে দেবার দাবি করেন।করেন,  সংগঠনের নিরিখে। কতটা জোরাল এই দাবি, ৪ ঠা মে জানা যাবে। কিন্তু লাল ঝান্ডা হাতে গ্রামে গ্রামে মিছিল জানান দিচ্ছে,লড়াইটা এখানে শুধু দু তরফের নয়। আরও একটা পক্ষও আছে। নীরবে কিন্তু ধীরে ধীরে উঠে আসছেন তারা।

কিন্তু কী ভাবে একজন খেতমজুর একটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়ে উঠলেন?

সকালবেলায় একটা গামছা মাথায় জড়িয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ুন  আর পাঁচজন কৃষিজীবির মত। মাঠে গিয়ে কাজ করেন। এরপর বেরিয়ে পড়েন প্রচারে, রোজই। 

এ নিয়ে কোনও বাড়তি উচ্ছাস নেই তার। 

সোজা কথায় বললেন, ' আমি যে পার্টিটা করি তারাই আমার মত লোকেদের ক্যান্ডিডেট করেছে।'
তিনি জানান,  তার বাবা সিপিএমের সমর্থক ছিলেন। মামা,মামী থেকে মামাবাড়ির সকলেই ওই দলই করেন।

সাধারণ একজন খেতমজুর।  পরিবারের সবাই তাই। সেখান থেকে এই উত্তরণকে পরম পাওয়া মনে করছেন তিনি।

এর মধ্যে খন্ডঘোষের ভোট চিত্র বিচিত্র বাঁক নিয়েছে। রামজীবনেরই পুরনো দল থেকে আসা বিধায়ক নবীন বাগকে আবার প্রার্থী করায় অসন্তুষ্ট ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলাম সদলবলে গোঁসাঘরে খিল দিয়েছেন। বিজেপি প্রার্থীও কেন্দ্রের বাইরে থেকে আসা। এগুলো রামজীবনের কাছে বড় ফ্যাক্টর নয়।

তার কথায়-- ' এগুলো কোনও বড় ব্যাপার নয়। ওদের ভিতরের ব্যাপার। আমরা নিজেদের জোরেই জিতব।'

তিনি জানিয়েছেন,  গ্রামে গিয়ে প্রচারে দারুণ সাড়া পাচ্ছেন। মানুষ হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। গত ক'বছর সংগঠন আবার জমাট বেঁধেছে। তাই  এটা ভাবা যাচ্ছে।'

প্রার্থী বলছেন, এলাকার উন্নতি থমকে আছে। রাস্তাঘাট পরিষেবা ঘোর অন্ধকারে। আশা করে তৈরি করে তোলা একমাত্র কলেজে এ বছর মাত্র ত্রিশজন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছেন।

আগামীদিনে, জনপ্রতিনিধি হয়ে বিধানসভায় যেতে চান তিনি। খেটে খাওয়া মানুষের দাবি তুলে ধরতেই।

এই দাবির একটা ভিত্তি আছে। ২০১১ তে পট পরিবর্তন হবার পরও খন্ডঘোষ বামপথেই আস্থা রেখেছিল। কিন্তু ২০১৬ ভোটের একদম আগে নবীন চন্দ্র বাগ মুকুল রায়ের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের শিবিরে নাম লেখান। এরপর ২০১৬ র রক্তক্ষয়ী ভোট হয় এখানে। দুজন সিপিএম কর্মীর মৃত্যু হয় নির্বাচনী সংঘর্ষে। এলাকা সেই থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসে।

এখনও কিন্তু গোটা বিধানসভায় বামেদের সংগঠন রয়েছে। গ্রামে মিছিল বেরোলে তা টের পাওয়া যায়।

ঐ দেখুন, ধানখেতের বুক চিরে রামজীবনের মিছিল বেরিয়েছে। কয়েকটা টোটো, সস্তার মাইক আর লাল ঝান্ডা নিয়ে গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে ঝোড়ো মিছিল। বাড়ির দাওয়া, উঠোনে আলাপ জমে উঠছে। 

গল্পটা আরোপিত মনে হচ্ছে? ছবিতে যা ধরা পড়েছে,আমরা সেটুকুই বললাম।

বাকি, খন্ডঘোষের মাটিতে লাল ঘাসে নীল ঘোড়া আবার দৌড়বে কি না, তা জানেন জনতাই।

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের জাস্ট এক সপ্তাহ আগেই শাসক দল তৃণমূলে বিরাট ভাঙন: বিশাল হেভিওয়েট নেতার ছেলে দল ছেড়ে এবার ISF-এ

আরও পড়ুন: Bengal weather Kalbaisakhi orange alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে কালবৈশাখী: তোলপাড় হবে রাজ্য, প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে কমলা সতর্কতা জারি

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026BurdwanKhandaghoshLeft Front candidateRAMMOHAN ROYelection campaign
পরবর্তী
খবর

Delhi airport plane collision: দিল্লি বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা: ট্যাক্সিং করার সময়ে দুই বিমানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, বরাতজোর রক্ষা যাত্রীদের
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: প্রাক্তন বনাম বর্তমান, বিজেপি প্রার্থীর ২ স্ত্রীর জমজমাট...