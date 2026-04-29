  Central Force Controversy: ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলাকে মার থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মারধর- দ্বিতীয় দফাতেও বাহিনী বিতর্ক, অভিযোগ ৩ দলেরই

Central Force Controversy: ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলাকে মার থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মারধর- দ্বিতীয় দফাতেও বাহিনী বিতর্ক, অভিযোগ ৩ দলেরই

West Bengal Assembly Election 2026: কেন গ্রামবাসীদের মারধর করা হল? তার জবাব চান সাতমাসার ১৭৩ নম্বর বুথের ওই গ্রামের ক্ষুব্ধ  মানুষজন। ভোটের লাইনে অতর্কিত লাঠিচার্জ করারও অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। প্রার্থী লাভলী মৈত্রের সঙ্গেও তর্কাতর্কি বাহিনীর।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 29, 2026, 02:58 PM IST
আরান্ডির সাতমাসা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মারধর CRPF-এর, ছবিতে আক্রান্ত এক যুবক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশের নির্বাচনে প্রথম দফার পর দ্বিতীয় দফার ভোটেও উঠছে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে অভিযোগ। কোথাও ২-৩ বছরের শিশু, ক্যন্সার আক্রান্ত বৃদ্ধ, মহিলাদের মারধরেরও ভয়ংকর অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। আবার কোথাও ক্যাম্প অফিস ভাঙা থেকে ভোটার তালিকা ফেলে দেওয়ার অভিযোগ... অভিযোগ ৩ দলেরই। এমনকি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মারধর করারও অভিযোগ। সবমিলিয়ে বাংলার ভোটের দ্বিতীয় দফাতেও বিতর্কের মুখে কেন্দ্রীয় বাহিনী। 

অভিযোগ ৩ দলেরই!
হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার ২৭, ২৮, ২৯ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ফরওয়ার্ড ব্লক, বিজেপি ও তৃণমূলের ক্যাম্প অফিস ভাঙার অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ২৫৫ ও ২৫৯ নম্বর বুথে ক্যাম্প অফিসের চেয়ার টেবিল ভাঙার অভিযোগ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে দলীয় পতাকা এবং ভোটার তালিকা ফেলে দেওয়ার অভিযোগ তিনটি দলেরই। 

তৃণমূল কর্মীরা অভিযোগ করেন, "কোনওকম সতর্কতা ছাড়াই আমাদের ক্যাম্প ভেঙে দিল। এত বছর ভোটে এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটল। সাধারণ মানুষের সহায়তার জন্যই প্রতিবার ভোটে এই ক্যাম্প করি। নির্বাচন কমিশনের বিধি মেনেই নির্দিষ্ট দূরত্বেই এই ক্যাম্প করা হয়েছিল। কেন এই ক্যাম্প ভাঙা হল, বুঝলাম না।"

খবর পেয়ে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ঘটনাস্থলে আসেন চুঁচুড়ার প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। তিনি অভিযোগ করেন, "প্রথমে নির্বাচন কমিশন বলেছিল ১০০ মিটার দূরে ক্যাম্প করতে। পরে তারা জানায় ২০০ মিটার দূরে ক্যাম্প করতে হবে। প্রথমে ১০০ মিটার দূরে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু পরে আর ২০০ মিটার দূর কোনটা সেটা চিহ্নিত করেনি। তবু আমরা প্রায় ৪০০ মিটার দূরে ক্যাপ করেছি। তারপরেও এসে ভাঙচুর চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী।"

বাড়ি বাড়ি গিয়ে মারধর CRPF-এর
আরান্ডির সাতমাসা এলাকায় ১৭৩ নম্বর বুথ এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মারধরের অভিযোগ সিআরপিএফের বিরুদ্ধে। মারধরের চোটে আহত অনেকেই। গোটা গ্রামের মানুষ তীব্র বিক্ষোভ দেখান এই ঘটনায়। সিআরপিএফ ও রাজ্য পুলিসের কর্মীদের দিকে তেড়ে যান গ্রামের বিক্ষুব্ধ মানুষজন। গ্রামের মানুষের তাড়া খেয়ে পিছু হটেন সিআরপিএফ জওয়ানরা। কেন গ্রামবাসীদের মারধর করা হল? তার জবাব চান তাঁরা। সাতমাসার ১৭৩ নম্বর বুথের এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ ওই গ্রামের মানুষজন। 

ভোটের লাইনে লাঠিচার্জ
ভোটের লাইনে অতর্কিত লাঠিচার্জ করারও অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। ঘটনা তারকেশ্বর বিধানসভার বালিগরী এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিগরি অধর মনি দত্ত বিদ্যমন্দির স্কুলে। এই স্কুলে চারটি বুথ ২১৮,২১৯,২২০,২২১ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র করা হয়েছে। তারকেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থীর অভিযোগ, বুথের ভিতর জায়গা থাকলেও ভোটারদের বাইরে রৌদে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছিল। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে বলতে যাওয়ায় অতর্কিত লাঠিচার্জ করতে শুরু করনে বুথের দায়িত্ব প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানারা।

আরও অভিযোগ, মহিলাদেরও বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি ক্যান্সারে আক্রান্ত এক মহিলাকে ফেলে মারা হয় বলেও অভিযোগ করেছেন তৃণমূল প্রার্থী রামেন্দু সিংহরায়। রামেন্দু সিংরায়ের আরও অভিযোগ, বুথের পাশাপাশি থাকা কয়েকটি বাড়িতে ঢুকেও বাড়ির মহিলা ও পুরুষদের ব্যাপক হারে মারধোর করা হয়। এই ঘটনায় খতিয়ে দেখে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের দফতরে অভিযোগ জানিয়েছেন রামেন্দু সিংরায়। যদিও পাল্টা বিজেপি প্রার্থীর দাবি জমায়েত হটাতে লাঠি চার্জ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। মহিলারাও আক্রান্ত কেন? প্রশ্ন করা হলে বিজেপি প্রার্থী বলেন জমায়েত করলে হতেই পারে!

কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে তর্কাতর্কি তৃণমূল প্রার্থী লাভলি মৈত্রের 
ভোট দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়লেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লাভলী মৈত্র। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাভূষণ বিদ্যাপীঠের ১৪৩ নম্বর বুথে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি। এদিন প্রথমবার নিজেকে ভোট দেন বলে জানান লাভলী। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। ফলে তাঁরা ভোট দিতে পারেননি—এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির হয়ে কাজ করছে বলেও দাবি তোলেন তৃণমূল প্রার্থী। আজকের পর বিজেপির আর কোনও জায়গা থাকবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন লাভলী মৈত্র।

আরও পড়ুন, West Bengal Election 2026 EVM Incident: বিজেপির প্রতীকে টেপ, তৃণমূল কার্যালয়ে বাজেয়াপ্ত নকল মেশিন- দ্বিতীয় দফার ভোটে ভয়ংকর EVM প্রতারণার অভিযোগ

আরও পড়ুন, 'Singham’ IPS Ajay Sharma: 'সিংঘম'-এর সুপ্রিম অস্বস্তি: বাংলার ভোটে এসে বিপাকে IPS অজয় শর্মা, মামলা শীর্ষ আদালতে

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

